Модный хит лета 2019 — свободные белые джинсы: с чем носить, кому подходят

18 июля 2019, 07:38

Свободные белые джинсы эффектно выделят вас из толпы.

  • Модные белые джинсы лета 2019 cosmo.ru
  • Модные белые джинсы лета 2019 cosmo.ru
  • Модные белые джинсы лета 2019 cosmo.ru
  • Модные белые джинсы лета 2019 cosmo.ru
  • Модные белые джинсы лета 2019 cosmo.ru
  • Модные белые джинсы лета 2019 cosmo.ru
  • Модные белые джинсы лета 2019 cosmo.ru

Летом, как правило, тянет осветлить гардероб. Идеальной базой для стильного образа могут стать джинсы белого цвета. И хотя многие убеждены, что белые женские джинсы непрактичны, они полнят и подходят только девушкам с осиной талией, давно доказано, что это не так.

Белые свободные джинсы роскошны и красивы, и подходят всем. 

Четыре причины, почему стоит купить свободные белые джинсы?

  • Свободные белые джинсы универсальны. Все, что есть у вас в гардеробе, все это будет прекрасно сочетаться с белыми джинсами. 
  • Свободные белые джинсы — это основа для вашего нового образа. Вы можете подбирать любые украшения, сумку, обувь, любой верх.
  • Свободные белые джинсы эффектно выделят вас из толпы. Особенно, если это будет полностью белый наряд: белые джинсы и белая блузка, и, может быть, белая обувь.
  • Свободные белые джинсы придадут вашему образу романтичности. Белый цвет — это чистота, искренность, совершенство.

С чем сочетать свободные белые джинсы?

Для неспешной прогулки по городу или встречи с друзьями в уютной летней кафешке можно надеть белые джинсы свободного кроя с легкой хлопковой футболкой нейтральной расцветки и удобными сандалиями на толстой подошве. Дополнить такой образ помогут серьги-кольца и маленькая сумочка на плечо.

Читайте такжеГолая попа, три груди и покемоны: чем эпатировала Неделя моды в МиланеА вот белые джинсы с контрастным поясом на застежке – хороший вариант для вечеринки. Сделать образ более удачным помогут топ и яркие кроссовки.

Но если предстоит свидание, тогда лучше всего надеть белые джинсы с кроп-топом яркой расцветки и босоножками на танкетке.

В серую дождливую погоду свободные белые джинсы хорошо носить с уютным джемпером свободного кроя, мягким кашемировым кардиганом или даже свитером с высоким горлом и объемными длинными рукавами.

Из обуви можно выбрать кроссовки на толстой подошве, элегантные броги, удобные челси или невысокие казаки — в зависимости от стилистики образа, передает cosmo.ru.

Напомним, ранее сообщалось, в моде двойная челка из 90-х - кому подходит и как носить.

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