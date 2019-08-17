Самые модные женские шарфы осень-зима 2019-2020: топ-5 трендов - фото

Осенью-зимой 2019 2020 в моде будут разнообразные меховые шарфы, а также снуд и оверсайз.
Прохладное лето, да и приближение осени и зимы заставляют нас все чаще думать о шарфе - самом универсальном аксессуаре, который и украшает, и утепляет.
Хотя, справедливости ради отметим, что шарф – это красноречивый элемент любого образа. Именно поэтому шарф должен быть не только теплым, или просто быть вашим любимым аксессуаром на все случаи жизни.
Идеальный шарф должен быть модным. Особенно в грядущем сезоне осень-зима 2019 2020, когда на шарф возложена важная миссия - добавить определенному образу оттенок стиля и шика.
При этом учтите, что помимо самого шарфа играет огромную роль, как вы его повяжите.
Меховой шарф осень-зима 2019-2020 – самый модный шарф сезона
Самым модным шарфом сезона осень-зима 2019-2020 – станет меховой шарф. Тут вам и тепло, и красота, создающая эффект шикарного воротника.
Кроме того, готовьтесь носить боа. Да-да, боа входит моду в сезоне осень-зима 2019-2020.
Меховый шарф 2019-2020 может быть длинным и коротким в виде снуда.
Кашемировый шарф осень-зима 2019-2020 - самый элегантный шарф сезона
Кашемировый шарф в сезоне осень-зима 2019-2020 может быть одноцветным, или с принтами. Принт допускается клетка, полоска и абстракция.
Чтобы выглядеть элегантно, кашемировый шарф нужно завернуть всего лишь в один оборот вокруг шеи.
Шарф-снуд хомут осень-зима 2019-2020 – топовая модель сезона
Кольцеобразный шарф, не имеющий концов, который называют снуд или хомут, будет популярен в виде зимнего аксессуара. Но важно при покупке выбрать натуральный вариант.
Это позволит накапливать меньшее количество статического напряжения, что так важно при надевании шарфа на голову. А цвет – какой понравится.
Шарф-оверсайз 2019-2020 – самый яркий шарф сезона
Пик популярности на оверсайз приходится именно на будущий сезон. Длинный и удобный шарфик станет не только основой комфорта и тепла, но еще и подчеркнет стиль женщины. Его можно просто накинуть на плечи, а в случае необходимости — обернуть несколько раз шею. Также их можно носить как пончо.
Шарф оверсайз можно носить и на куртку, и на пальто.
Вязаный шарф осень-зима 2019-2020 – самый востребованный шарф сезона
Вязаный шарф в сезоне осень-зима 2019 2020 – это и крупная вязка, и мелкая. При этому шарф может быть разноцветный, с полосками. Акцет – на контраст. Также дизайнеры украсили вязаные шарфы 2019-2020 однотипными рисунками, ромбами и косами.
Кроме того, в моде будут вязаные шарфы в виде разных животных, например, в виде енота, кота, лисички или любого другого животного, которое вам по душе. Подобный аксессуар подарит множество приятных эмоций даже в самый пасмурный день.
Читайте такжеЖенская обувь 2019-2020: в моду вернулась туфли в стиле Мэри Джейн с ремешком - фотоНапомним, ранее сообщалось, в моду вернулись джинсы бананы из 80-х и джинсы клеши из 70-х. При этом рваные джинсы и джинсы с бахромой в сезоне осень-зима 2019-2020 - дурновкусие, их следует спрятать подальше в шкаф.