Женская обувь 2019-2020: в моду вернулся квадратный носок из 60-х и 90-х

Мода – это не всегда что-то новое. Современная мода очень часто возрождает хорошо забытое старое.

Кто бы мог подумать, что женская обувь с квадратным носком из далеких 90-х еще когда-нибудь вернется в моду.

К слову, обувь с квадратным носом вернулась на подиум и в повседневную жизнь женщин благодаря увлечению дизайнеров эпохой 90-ых.

Но, в 90-е обувь с квадратным носком тоже не была новаторством. Оказывается, туфли с квадратным носком с удовольствием носили еще в 60-х.

В общем, нравится вам это или нет, но в сезоне осень-зима 2019-2020 главным трендом женской обуви стал квадратный носок.

Добавим, что в новых коллекциях именитых дизайнеров присутствуют самые разнообразные женские туфли, ботинки и сапожки с квадратным носком.

С чем сочетать обувь с квадратным носком 2019-2020

Обувь с квадратным носком 2019-2020 следует сочетать с нейтральными вещами. Она отлично подходит и под брючный костюм, и под классические джинсы.

Но самым выигрышным вариантом будут ботинки и ботильоны с квадратным носком черного цвета. Их можно носить даже с юбками.

Читайте такжеВ моде "самая сексуальная сумка из 90-х": какую выбрать, с чем сочетатьНапомним, ранее сообщалось, в моду вернулась туфли в стиле Мэри Джейн с ремешком. В сезоне 2019-2020 изделия щедро украшаются пайетками, стразами, бантиками, но основные элементы остались неизменными – аккуратный круглый носик, ремешок на подъеме.