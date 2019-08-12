Женская обувь 2019-2020: в моду вернулась туфли в стиле Мэри Джейн с ремешком - фото

Уже не в первый раз за последнее десятилетие в моду возвращается обувь с ремешком в стиле Мэри Джейн.

Знайте, ваши бабушки точно носили эти лаконичные и невероятно удобные туфельки с округлыми мысками и ремешками на подъеме. И вот опять они в центре внимания модниц.

Отметим, в коллекциях 2019 - 2020 туфли Мэри Джейн показали модные дома Chanel, Miu Miu, Valentino, Galliano и другие авторитетные дизайнеры.

Откуда название Мэри Джейн?

Мэри Джейн – сказочный персонаж комиксов, популярных в США в 1902 году. Спустя два года появилась детская обувь под названием Мэри Джейн, которая в прямом смысле взорвала рынок – даже для мальчиков появилась обувь в стиле Мэри Джейн.А спустя 10 лет появилась женская линия обуви Мэри Джейн. С тех пор обувь в стиле Мэри Джейн периодически возвращается в моду.

Туфли Мэри Джейн 2019-2020

Современные Мери Джейн могут быть на высоком каблуке или платформе.

Но вовсе не исключены и классические варианты туфель Мэри Джейн – на плоском ходу. Изделия щедро украшаются пайетками, стразами, бантиками, но основные элементы остались неизменными – аккуратный круглый носик, ремешок на подъеме.

С чем носить туфли в стиле Мэри Джейн 2019-2020

Туфли на платформе в стиле Мэри Джейн 2019-2020 лучше всего сочетать с юбками длиной по щиколотку или по колено. Также стильно будут выглядеть такие туфли в сочетании с укороченными и свободными брюками.

Туфли в стиле Мэри Джейн без каблука 2019-2020 подходят к с самой разноплановой одежде. Можете надеть платье-рубашку, комбинезон свободного кроя, любимые джинсы или брюки скинни. А можете присмотреться к струящимся юбкам, джеггинсам, брюкам кюлотам.

Туфли в стиле Мэри Джейн на высоком каблуке 2019-2020 – это идеальный вариант юбки карандаша и платья по фигуре, а также всевозможных брючных и юбочных костюмов.

Читайте такжеВ моде прическа мальвина из 90-х: какую выбрать, как уложитьНапомним, ранее сообщалось, в моду вернулись бананы из 80-х и клеши из 70-х. Клеши из70-х в их современной интерпретации – простые по крою и без особого декора. Никаких рваностей и бахромы – об этих элементах следует на время забыть.