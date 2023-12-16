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"Берегите себя": названа важная дата в декабре и города, которые окажутся под обстрелом РФ

Мария Тупик
16 декабря 2023, 11:14
Оккупанты готовят до конца декабря массово ударить по Украине, рассказала Главреду астролог Ангелина Вакулина.
Когда ждать массовый удар оккупантов прогноз
Когда ждать массовый удар оккупантов прогноз / Коллаж Главред, фото Генштаб ВСУ, pixabay, Главред

Конец декабря в Украине будет очень неспокойным. Как рассказала Главреду астролог Ангелина Вакулина, есть одна важная дата, которую нельзя игнорировать.

"Я говорила о 13-14 декабря, что будет опасность. Следующая дата - 17 декабря. Нельзя игнорировать, берегите себя", - отметила астролог.

Кто такая Ангелина Вакулина

Ангелина Вакулина - ‌астропсихолог и таролог. Долгое время практикует астро и нео психологию, таро и много других инструментов для познания себя, говорится на сайте астролога. Она часто делает прогнозы для Украины и по войне с Россией.

Астролог также отметила, что на Рождество и Новый год оккупанты задумали удар по Украине.

"Также 2 важные даты в декабре, это - 25 и 31 декабря. Это касается важных объектов инфраструктуры. 31 декабря днем и ночью может быть массовая атака", - добавила астролог.

Какие города могут оказаться в опасности

"Черкассы. Может быть громко на днях. Берегите себя", - отметила астролог.

Также она добавила, что Тернополь и Ивано-Франковск под угрозой.

"Николаев и область. Большая вероятность "прилета" с жертвами", - добавила Вакулина.

Вакулина добавила, что под угрозой остаются: "Винница, и это в ближайшее время. Очень нехорошие карты, могут быть жертвы. Также это относится к Житомиру. Также Юг Украины".

Астролог отметила, что Киев является главной целью у оккупантов.

"К сожалению, будут проигрываться попадания по жилым домам, будут жертвы. Скорее может пострадать Киевская область", - добавила она.

Смотрите видео прогноз астролога Ангелины Вакулиной для Украины и мира на 2024 год:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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