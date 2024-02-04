Церковный праздник 5 февраля: важные запреты в Агафьев день

5 февраля - день, имеющий особое духовное значение: церковный праздник, которое имеет свои особые традиции и обычаи, которых стоит придерживаться.
Узнайте, что разрешено и запрещено делать в день памяти святой мученицы Агафьи.
Какой праздник 5 февраля
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Церковный праздник 5 февраля
5 февраля по новому церковному календарю в Украине отмечают день памяти святой мученицы Агафьи.
Святая Агафия, родом из богатой христианской семьи в Палермо, Сицилия, стала жертвой гонений на христиан при императоре Декии. Мэр Катаны, заинтересованный её богатством и красотой, приказал доставить её для суда. Несмотря на попытки соблазнить её нарядами и развлечениями, Агафия оставалась верна своей вере. Она подверглась жестоким мучениям и была исцелена апостолом Петром в темнице. После новых пыток и землетрясения, унесшего жизни многих, Агафия скончалась в темнице, предав свой дух Богу.
Что нельзя делать 5 февраля
На 5 февраля, известный как день святой Агафьи, существует несколько традиционных запретов, уходящих корнями в дохристианские времена. В этот день рекомендуется сосредоточиться на духовных вопросах, посетить церковь и помолиться. По традиции, в Агафьин день следует избегать ссор, споров и ругани с детьми. Также считается неблагоприятным для стрижки волос и посещения парикмахерских. Не рекомендуется отпускать животных, в частности собак и кошек, гулять без привязи, особенно в этот день.
Именины 5 февраля
5 февраля День Ангела отмечают: Агафангел, Евсевий, Геннадий, Максим, Климент, Соломон, Феоктист, Федор.
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