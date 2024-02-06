Церковный праздник 7 февраля: что может привести к горестям в день святого Луки

В праздник святого Луки следует избегать взаимных займов.

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7 февраля - день, имеющий особое духовное значение: церковный праздник, которое имеет свои особые традиции и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и запрещено делать в день памяти преподобного Луки.

Какой праздник 7 февраля

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Церковный праздник 7 февраля

7 февраля по новому церковному календарю в Украине отмечают день памяти преподобного Луки.

Преподобный Лука Елладский родился в греческом поселении Кастории. В детстве он был сыном бедных фермеров и с самого раннего возраста трудился, работая на поле и пася овец. Подчиненно слушался родителей и был очень сдержан в еде. Часто отдавал свою еду и одежду нищим, за что получал упреки от родителей. Однажды он даже раздал нищим почти всю семечку, которую должен был посеять на своем поле, но в итоге Господь вознаградил его за щедрость, и урожай был более обильным.

С молодости он много и усердно молился, даже так, что его мать видела его стоящим во время молитвы не на земле, а в воздухе.

После смерти отца он тайно ушел от матери в Афины, где вступил в монастырь и принял монашеский постриг. Однако по молитве матери, которая сильно скучала по нему, Господь чудесным образом вернул его обратно домой. Там он провел всего лишь четыре месяца, утешив мать, и с ее благословения отправился в уединенное место на горе Иоаннова, где находилась церковь во имя святых Космы и Дамиана, и там предавался непрестанной молитве и посту. Там же он принял монашеский постриг от старцев-паломников. После этого святой Лука продолжил свои подвиги и был награжден Господом дарами прозрения.

После семилетнего пребывания на горе Иоаннова из-за нашествия болгарских войск он отправился в Коринф. Узнав о подвигах одного отшельника в Патрах, он пошел к нему и десять лет служил подвижнику с покорностью и смирением. Потом святой снова вернулся на родину и вновь начал подвигаться на горе Иоаннова.

Множество людей, собиравшихся туда, нарушали его молчание, и с его наставлением ученика он ушел в еще более уединенное место в Калавии, а затем из-за нашествия арабов переселился на безводный остров Ампиль. Последним местом его подвигов стал Стирий (Сотерия), где собралась братия, возник монастырь, и церковь была освящена во имя святой великомученицы Варвары. Пребывая в обители, он совершал многие чудеса, исцеляя душевные и телесные болезни. Предвидя свою смерть, святой затворился в келье и три месяца готовился к уходу. На вопрос, где его похоронить, он ответил: "Бросьте мое тело на съедение зверям". Когда братия попросила его изменить завещание, он приказал похоронить тело там же, где оно лежит. Со словами: "В руки Твои, Господи, предаю дух мой!" – преподобный Лука скончался о Господе 7 февраля 946 года. Впоследствии на месте его похорон была возведена церковь, и от его святых мощей исходило миро, происходили многие исцеления.

Что нельзя делать 7 февраля

В праздник святого Луки следует избегать взаимных займов, абсолютно недопустимо дарить девочкам куклы и ставить обувь на стулья или столы. Эти действия могут привести к серьезным неприятностям и несчастьям.

Именины 7 февраля

7 февраля День Ангела отмечают: Оксентий, Александр, Аполлос, Виталий, Дмитрий, Григорий, Моисей, Сильван, Филипп, Януарий, Феликс, Фелицата.

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