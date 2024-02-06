УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

Церковный праздник 7 февраля: что может привести к горестям в день святого Луки

Лидия Неплях
6 февраля 2024, 09:51
В праздник святого Луки следует избегать взаимных займов.
Церковный праздник 7 февраля: что может привести к горестям в день святого Луки
Какой сегодня прааздник/ Коллаж Главред, фото pravlife.org, flickr ( West Midlands Fire Service)

7 февраля - день, имеющий особое духовное значение: церковный праздник, которое имеет свои особые традиции и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и запрещено делать в день памяти преподобного Луки.

Какой праздник 7 февраля

Праздники в мире:

видео дня
  • Всемирный день чтения вслух
  • День рождения огнетушителя

Церковный праздник 7 февраля

7 февраля по новому церковному календарю в Украине отмечают день памяти преподобного Луки.

Преподобный Лука Елладский родился в греческом поселении Кастории. В детстве он был сыном бедных фермеров и с самого раннего возраста трудился, работая на поле и пася овец. Подчиненно слушался родителей и был очень сдержан в еде. Часто отдавал свою еду и одежду нищим, за что получал упреки от родителей. Однажды он даже раздал нищим почти всю семечку, которую должен был посеять на своем поле, но в итоге Господь вознаградил его за щедрость, и урожай был более обильным.

С молодости он много и усердно молился, даже так, что его мать видела его стоящим во время молитвы не на земле, а в воздухе.

После смерти отца он тайно ушел от матери в Афины, где вступил в монастырь и принял монашеский постриг. Однако по молитве матери, которая сильно скучала по нему, Господь чудесным образом вернул его обратно домой. Там он провел всего лишь четыре месяца, утешив мать, и с ее благословения отправился в уединенное место на горе Иоаннова, где находилась церковь во имя святых Космы и Дамиана, и там предавался непрестанной молитве и посту. Там же он принял монашеский постриг от старцев-паломников. После этого святой Лука продолжил свои подвиги и был награжден Господом дарами прозрения.

После семилетнего пребывания на горе Иоаннова из-за нашествия болгарских войск он отправился в Коринф. Узнав о подвигах одного отшельника в Патрах, он пошел к нему и десять лет служил подвижнику с покорностью и смирением. Потом святой снова вернулся на родину и вновь начал подвигаться на горе Иоаннова.

Множество людей, собиравшихся туда, нарушали его молчание, и с его наставлением ученика он ушел в еще более уединенное место в Калавии, а затем из-за нашествия арабов переселился на безводный остров Ампиль. Последним местом его подвигов стал Стирий (Сотерия), где собралась братия, возник монастырь, и церковь была освящена во имя святой великомученицы Варвары. Пребывая в обители, он совершал многие чудеса, исцеляя душевные и телесные болезни. Предвидя свою смерть, святой затворился в келье и три месяца готовился к уходу. На вопрос, где его похоронить, он ответил: "Бросьте мое тело на съедение зверям". Когда братия попросила его изменить завещание, он приказал похоронить тело там же, где оно лежит. Со словами: "В руки Твои, Господи, предаю дух мой!" – преподобный Лука скончался о Господе 7 февраля 946 года. Впоследствии на месте его похорон была возведена церковь, и от его святых мощей исходило миро, происходили многие исцеления.

Что нельзя делать 7 февраля

В праздник святого Луки следует избегать взаимных займов, абсолютно недопустимо дарить девочкам куклы и ставить обувь на стулья или столы. Эти действия могут привести к серьезным неприятностям и несчастьям.

Именины 7 февраля

7 февраля День Ангела отмечают: Оксентий, Александр, Аполлос, Виталий, Дмитрий, Григорий, Моисей, Сильван, Филипп, Януарий, Феликс, Фелицата.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
календарь праздников
Реклама

Главное за день

ВСУ "перемололи" сотни штурмовиков РФ вместе с бронетехникой: названы направления

ВСУ "перемололи" сотни штурмовиков РФ вместе с бронетехникой: названы направления

10:34 Украина
Ракетоносцы готовят к вылету: в Сети показали подготовку массированного удара РФ

Ракетоносцы готовят к вылету: в Сети показали подготовку массированного удара РФ

09:32 Мир
Трамп может пожертвовать Украиной ради кресла в Белом доме - FT

Трамп может пожертвовать Украиной ради кресла в Белом доме - FT

09:31 Мир
Все главные новости

Последние новости

10:34

ВСУ "перемололи" сотни штурмовиков РФ вместе с бронетехникой: названы направления

10:28

Политолог спрогнозировал, когда в США договорятся о помощи Украине

10:21

Золотарев оценил шансы на завершение войны в Украине по Корейскому сценариюВидео

10:19

От "серой мышки" до иконы стиля: что вы не знали о Елене Зеленской

10:15

Врачи огласили прогноз относительно болезни короля Великобритании

Похабный мир в обмен на НАТО: Золотарев – о будущем войны и угрозах для УкраиныПохабный мир в обмен на НАТО: Золотарев – о будущем войны и угрозах для Украины
09:56

Украинцам надо заплатить налоги за давно купленные квартиры и дома: что произошло

09:51

Церковный праздник 7 февраля: что может привести к горестям в день святого Луки

09:47

Пропаганда Кремля раскручивает идею "разделения" Украины: в ISW раскрыли цель РФ

09:32

Ракетоносцы готовят к вылету: в Сети показали подготовку массированного удара РФФото

Реклама
09:31

Трамп может пожертвовать Украиной ради кресла в Белом доме - FT

09:25

Принц Гарри срочно вылетел навестить короля Чарльза, которому диагностировали рак

08:35

Оккупанты обстреляли гостиницу в Харьковской области: погиб двухмесячный ребенокФото

08:35

Путин нашел "ахиллесову пяту" НАТО: эксперт раскрыл план нападения РФ на Альянс

08:30

Колонны идут на штурм: РФ продвинулась на трех направлениях — DeepState

08:10

Война идет не на освобождение, а на истощениемнение

08:04

ВСУ продвинулись вблизи Авдеевки: в ISW раскрыли детали

07:55

Надо за 8 секунд угадать животное на рисунке: лишь единицы справятся с заданием

07:23

Зеленский анонсировал новый механизм бронирования от мобилизации

06:52

РФ атаковала Харьковщину: разрушена гостиница, под завалами человек

06:35

Как сказать на украинском "ни в коем случае": языковед удивил ответомВидео

Реклама
06:10

Катастрофой для Украины будет не отставка Залужногомнение

05:30

Головоломка для тех, у кого прекрасное зрение: надо за 9 секунд найти яблоко

04:55

Путин планирует новую войну в Европе: эксперт назвал, какие страны под угрозой

04:23

Алисса Милано жестко отреагировала на обвинения со стороны больной Шеннон Доэрти

03:52

Ситуация очень тяжелая: эксперт раскрыл детали наступления россиян на Авдеевку

03:03

Даже разбирать не нужно: как убрать накипь на кране воздушным шариком

02:24

Даже Шерлок Холмс задумался бы: нужно за 6 секунд найти лесоруба в мрачном лесу

02:00

Легендарная супермодель показала шрамы от мастэктомии на обложке журнала

01:35

"Харьковская операция": эксперт назвал, какие города в зоне риска прорыва оккупантов

00:48

Можно ли надевать носки на ночь: к чему приведет такой сон

05 февраля, понедельник
23:40

Как выявить скрытый алкоголизм: врач указал на главные признаки

23:29

Деми Мур показала честное фото тяжелобольного Брюса Уиллиса

23:04

Месть планеты Земля: Юрия Лозу чуть не убило силами природы в день юбилея

22:51

За Bihus.Info следила СБУ: в спецслужбе ответили увольнением топ-чиновника

22:39

Победившая на конкурсе "Мисс Япония-2024" украинка отказалась от титула из-за романа с женатым

21:59

Украинские разведчики в Судане взяли в плен "вагнеровца" - СМИ

21:59

Удар по оккупантам в Лисичанске: всплыли новые подробности по "двухсотым"

21:41

Китай поставил оружие в Беларусь: Снегирев рассказал, чем это грозит Украине

21:22

"Эта форма судейства устарела": Данилко объяснил, почему на эфир "Евровидения" надел ушки Минни Маус

21:04

Это вредит вам: эксперты бьют в колокол из-за тренда на "маниакальную" уборку в TikTok

Реклама
20:39

ВСУ выбили оккупантов с позиций на Бахмутском направлении - украинский офицер

20:25

Магнитная буря внезапно усилилась: сколько еще продлится геомагнитны шторм

20:15

Королю Великобритании Чарльзу диагностировали рак

20:13

В Нидерландах сделали заявление: Украина получит больше F-16, чем обещали

19:57

Экс-динамовец Олег Гусев стал отцом в третий раз

19:41

Проект о мобилизации снова рискует застрять в кабинетах: в ВР сделали заявление

19:38

Почему хлеб нельзя, а сухари можно: ошеломляющие сведения о популярной еде

19:34

Полная изоляция от мира: в России запретят последнюю возможность выхода в соцсети

19:13

Лунный календарь на 6 февраля: что важно завершить в этот день

19:10

Помощь США для Украины: страх перед Трампом или здравый смыслмнение

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Синоптик
Магнитная буряПрогноз погоды
Лайфхаки
АвтоСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Церковный календарь на 2024 годКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять