Что нужно обязательно возить с собой в машине

Всегда следите, есть ли у вас все необходимое на случай ДТП. Это может спасти жизнь пострадавшей стороне.

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Читайте, что нужно всегда иметь в машине / Коллаж Главреда. Фото: depositphoto.ua

Если вы водитель и у вас нет лишних денег на оплачивание штрафов, стоит запомнить или где-то записать, что нужно всегда иметь в машине, чтобы у патрульных к вам не возникало никаких вопросов.

Закон Украины регулирует то, что можно хранить в машине. Кроме прочих вещей, например, детского кресла или игрушек для животных, в авто всегда должен быть набор на случай аварий. Это в ваших же интересах.

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Что должно быть в машине - Украина урегулировала законом / УНИАН

Что должно быть в машине в 2023 году - перечень согласно ПДД

Список ниже поможет вам не только успешно пройти блокпост патрульных, но и может даже спасти жизнь, если вдруг попадете в ДТП. Ведь в таких ситуациях каждая секунда дорога, а к медикам иногда нет доступа.

Вот что должно быть в машине по закону:

Запасное колесо и инструменты для смены колеса - гаечный ключ, домкрат и т. д.

- гаечный ключ, домкрат и т. д. Аптечка первой помощи , включая бинты, перевязочный материал, антисептик и другие медицинские принадлежности.

, включая бинты, перевязочный материал, антисептик и другие медицинские принадлежности. Знак аварийной остановки ("треугольник") . Аварийный треугольник обозначает место аварии и предупреждения других водителей. Если вы его не поставите, то рискуете, что кто-то может врезаться в ваш транспорт (особенно, если на улице темно или в случае ограниченной видимости).

. Аварийный треугольник обозначает место аварии и предупреждения других водителей. Если вы его не поставите, то рискуете, что кто-то может врезаться в ваш транспорт (особенно, если на улице темно или в случае ограниченной видимости). Огнетушитель. Необходим на случай пожара в салоне. Также его используют, чтобы помочь другим водителям, потерпевшим в ДТП.

Необходим на случай пожара в салоне. Также его используют, чтобы помочь другим водителям, потерпевшим в ДТП. Фонарь (с батарейками или аккумуляторами). Важно иметь возможность освещения, особенно в случае аварии или поломки в темное время суток.

(с батарейками или аккумуляторами). Важно иметь возможность освещения, особенно в случае аварии или поломки в темное время суток. Тросы. Если у вас случилась поломка мотора или есть другие технические причины, почему вы не можете завести машину или обеспечить безопасность движения, с помощью тросов вы можете транспортировать технику путем буксирования.

Если у вас случилась поломка мотора или есть другие технические причины, почему вы не можете завести машину или обеспечить безопасность движения, с помощью тросов вы можете транспортировать технику путем буксирования. Необходимые документы , подтверждающие регистрацию транспорта и наличие страховки. Запомните, вы можете, согласно закону, водить машину, не являясь его владельцем, но должны иметь водительское удостоверение и все документы на авто.

Без этих предметов вы рискуете получить штраф.

А вот что нельзя хранить в машине, так это:

дорогостоящие ценности;

воспламеняющиеся предметы;

оружие;

открытые жидкости.

И главное - не перегружайте вещами автомобиль.

Кроме того, не забывайте всегда возить с собой телефон и зарядное устройство, бутылку воды, перекус, в холодную пору - лопату для удаления снега.

Важно регулярно проверять содержимое багажника, чтобы убедиться, что все предметы находятся в хорошем состоянии (например, постоянно следить за сроком годности лекарств) и готовы к использованию в случае необходимости.

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