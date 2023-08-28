Что нужно обязательно возить с собой в машине

Если вы водитель и у вас нет лишних денег на оплачивание штрафов, стоит запомнить или где-то записать, что нужно всегда иметь в машине, чтобы у патрульных к вам не возникало никаких вопросов.
Закон Украины регулирует то, что можно хранить в машине. Кроме прочих вещей, например, детского кресла или игрушек для животных, в авто всегда должен быть набор на случай аварий. Это в ваших же интересах.
Что должно быть в машине в 2023 году - перечень согласно ПДД
Список ниже поможет вам не только успешно пройти блокпост патрульных, но и может даже спасти жизнь, если вдруг попадете в ДТП. Ведь в таких ситуациях каждая секунда дорога, а к медикам иногда нет доступа.
Вот что должно быть в машине по закону:
- Запасное колесо и инструменты для смены колеса - гаечный ключ, домкрат и т. д.
- Аптечка первой помощи, включая бинты, перевязочный материал, антисептик и другие медицинские принадлежности.
- Знак аварийной остановки ("треугольник"). Аварийный треугольник обозначает место аварии и предупреждения других водителей. Если вы его не поставите, то рискуете, что кто-то может врезаться в ваш транспорт (особенно, если на улице темно или в случае ограниченной видимости).
- Огнетушитель. Необходим на случай пожара в салоне. Также его используют, чтобы помочь другим водителям, потерпевшим в ДТП.
- Фонарь (с батарейками или аккумуляторами). Важно иметь возможность освещения, особенно в случае аварии или поломки в темное время суток.
- Тросы. Если у вас случилась поломка мотора или есть другие технические причины, почему вы не можете завести машину или обеспечить безопасность движения, с помощью тросов вы можете транспортировать технику путем буксирования.
- Необходимые документы, подтверждающие регистрацию транспорта и наличие страховки. Запомните, вы можете, согласно закону, водить машину, не являясь его владельцем, но должны иметь водительское удостоверение и все документы на авто.
Без этих предметов вы рискуете получить штраф.
А вот что нельзя хранить в машине, так это:
- дорогостоящие ценности;
- воспламеняющиеся предметы;
- оружие;
- открытые жидкости.
И главное - не перегружайте вещами автомобиль.
Кроме того, не забывайте всегда возить с собой телефон и зарядное устройство, бутылку воды, перекус, в холодную пору - лопату для удаления снега.
Важно регулярно проверять содержимое багажника, чтобы убедиться, что все предметы находятся в хорошем состоянии (например, постоянно следить за сроком годности лекарств) и готовы к использованию в случае необходимости.
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