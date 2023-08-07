С 1 октября введут большие штрафы для украинцев: за что и кто под угрозой

Предпринимателей будут штрафовать за торговлю без кассовых аппаратов. Штрафы возвращаются с 1 октября, говорит нардеп Даниил Гетманцев.

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С 1 октября 2023 года начнут взимать штрафы за торговлю без кассовых аппаратов, говорит нардеп Гетманцев / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

В Украине с 1 октября нынешнего года снова начнуть взиматься штрафы за торговлю без кассовых аппаратов. Об этом в эфире "Украинского радио" заявил руководитель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев (фракция "Слуга народа")

По его словам, речь идет о необходимости коммерсантам применять регистраторы расчетных операций (РРО).

"Я хочу обратиться к предприятиям торговли относительно установки кассовых аппаратов. С 1 октября будут введены большие штрафы за неустановку этих аппаратов. Проверки кассовых аппаратов возобновлены", ‒ сказал Гетманцев.

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Как говорит нардеп, на данный момент плановые проверки бизнеса возобновлены ‒ отнюдь не в полном объеме.

"Проверки касаются определенных групп налогоплательщиков. Это подакцизные товары: водка, табак, топливо, электроэнергия, банковские и финансовые учреждения, а также игорный бизнес. На днях будет принят план налоговых проверок. И до конца года проверят все предприятия", ‒ сказал Гетманцев.

Также есть информация, сумма штрафа зависит от суммы чека и количества выявленных нарушений.

Первое нарушение - 100% от суммы продажи товаров, работ или услуг, совершенных с нарушениями, а второе и следующие нарушения - 150%.

Кассовые аппараты для ФОПов

С 1 января 2022 года для физических лиц-предпринимателей (ФОПов) 2-4 групп единого налога стало обязательным применением в своей работе кассовых аппаратов или же регистраторов расчетных операций.

Тем предпринимателям, которые не будут использовать кассовые аппараты, грозит штраф в размере 100% от суммы стоимости товара, который продан в обход установленного государством механизма. Следующий проданный товар обернется штрафом уже в 150% от цены товара.

ФОПы активно протестовали против таких нововведений - в том числе и под Верховной Радой. Они требовали принятия своего законопроекта, под №5866-1, который предусматривает чековую систему в том случае, если стоимость товара составляет одну минимальную зарплату или 6,5 тысяч гривен.

Предприниматели предупреждали, что из-за новых требований государства у них появятся дополнительные расходы на РРО и бухгалтерию. Вследствие этого они будут вынуждены повысить цены на свои товары.

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