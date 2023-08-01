Девушка показала, как прочистить трубу канализации: нужно всего 2 ингредиента

Канализационная труба будет не только чистой, но и хорошо пахнуть.

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Девушка показала, как прочистить трубу канализации / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Даже если вы не уверены, скопилась ли грязь в ваших трубах, слишком много грязи спустя некоторое время может превратиться в то, что вы точно почувствуете.

К счастью, один пользователь Instagram поделился советом о том, как очистить канализацию и сделать так, чтобы она хорошо пахла, используя всего несколько бытовых ингредиентов.

Девушка на своем опыте продемонстрировала, как легко очистить стоки за копейки. Это быстрый процесс с использованием только пищевой соды и уксуса, с возможностью добавления лимонного сока (но это по желанию).

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Все, что вам нужно сделать, это высыпать в канализацию чашку пищевой соды, а затем две чашки уксуса. Раствор будет пузыриться, а затем вам нужно будет положить сверху тряпку и оставить примерно на десять минут.

Как прочистить трубу канализации / скриншот с видео

После снимите тряпку и промойте трубы, пропустив через них горячую воду. Выдавите лимонный сок в канализацию для последнего штриха, который поможет сохранить приятный запах, и все готово!

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Смотрите видео о том, как прочистить канализационную трубу:

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