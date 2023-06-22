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Кухонное волшебство: девушка показала, как легко отмыть банку изнутри

Сергей Кущ
22 июня 2023, 10:27 обновлено 22 июня, 10:27
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Ваша банка будет до скрипа чистой и готовой к использованию после нескольких манипуляций.
Как быстро помыть стеклянную банку изнутри
Как быстро помыть стеклянную банку изнутри / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Стеклянные банки являются неотъемлемыми для любой хозяйки. В период консервации бывает, что их катастрофически нехватает, а помыть старые не сильно хочется.

К сожалению, внутрь банки наши руки и губки могут не добраться, а если у вас нет посудомоечной машины, кажется, что остатки невозможно отмыть.

Девушка Джун Кси в TikTok показала простой метод мытья банок, который не требует никаких специальных инструментов.

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Как это работает?

Сначала нужно дважды ополоснуть банку горячей водой, чтобы удалить жир. Затем добавьте средство для мытья посуды и заполните банку горячей водой примерно на четверть. Если же грязь внутри банки сильно въелась, то ее нужно оставить минут на 10-15, чтобы средство хорошо поработало.

Как отмыть банку изнутри
Как отмыть банку изнутри / скриншот с видео

Следующий шаг - это тренировка для рук. Закройте крышку (можно использовать как металлическую, так и капроновую) и встряхните банку, как мыльный коктейль. Пена очистит остатки грязи без всякого труда.

Как только вы смоете оставшиеся пузырьки, ваша банка будет до скрипа чистой и готовой к использованию.

Смотрите видео о том, как легко отмыть банку изнутри:

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