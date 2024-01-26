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Для чего нужно спать ночью: врач раскрыл главный секрет молодости и долголетия

Елизавета Бельмас
26 января 2024, 22:35
Главред расскажет, почему спать это полезно и в какое время это делать необходимо.
Для чего нужно спать ночью
Для чего нужно спать ночью / коллаж: Главред, фото: скриншот, pexels

Сон играет ключевую роль в поддержании общего здоровья и благополучия человека. Именно сон - залог долгой жизни, молодости и хорошего самочувствия. Мы расскажем, для чего нужно спать ночью.

Для чего важно спать - восстановление

Сон является временем активного восстановления физической энергии. В это время происходит регенерация тканей, восстановление клеток и обновление организма в целом. Это особенно важно после физической активности и повседневных стрессов. Также недостаток сна может влиять на психическое здоровье, вызывая раздражительность, ухудшение концентрации, апатию и депрессию. Регулярный и полноценный сон способствует балансу эмоций и улучшает когнитивные функции.

Почему спать это полезно - залог молодости

Во время сна организм активирует процессы, направленные на укрепление иммунитета. Это важно для борьбы с инфекциями и поддержания общего здоровья. К тому же, сон влияет на гормональный баланс, в том числе на гормоны, регулирующие аппетит. Недостаток сна может привести к дисбалансу этих гормонов, что, в свою очередь, может повлиять на вес и общее здоровье организма.

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Какое время самое полезное для сна - важный момент

Согласно мнению врачей,спать стоит ложиться в 22:00. Лучшее время для сна - промежуток между 22:00 и 02:00. Именно в это время в организме вырабатываются необходимые гармоны для здоровя и функционирования организма.

С учетом всех этих факторов становится очевидным, что сон является неотъемлемой частью заботы о своем здоровье. Поддерживать регулярный режим сна и создавать комфортные условия для отдыха — важные шаги к поддержанию общего благополучия своего организма.

Смотрите видео врача Юрия Гоборца о том, почему сон важен для здоровья:

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