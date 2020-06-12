Птица залетела в окно: приметы

Что значит, когда птицы бьются в окно квартиры, машины или офиса / 1zoom.ru

С животными и птицами связано множество примет и они, как правило, указывают на важные события, как хорошие, так и плохие. К примеру, плохо, когда воет собака и не всегда хорошо, если к вам домой залетела птица.

Тем не менее, люди по-разному трактуют появление нежданной гостьи и стараются с помощью других характеристик пернатого определить, какую же весть он принес в их дом.

Давным-давно считалось, что птица олицетворяет собой душу умершего человека. Поэтому когда такая "душа" хочет попасть в дом, его домочадцы пугаются и часто не рады такому поведению птицы. Она, якобы, может нести плохие вести или вовсе пришла, чтобы позвать кого-то за собой. Впрочем, в последнее время залетевшая птица уже не так пугает, да и как правило, после ее визита, ничего плохого не происходит.

Мы решили разобраться в птичьем поведении и рассказать, какие действия птицы действительно могут что-то означать.

Птица бьется в окно дома

Если птица ударилась в окно несколько раз и улетела, это говорит о том, что новости придут из далека. Они могут быть, как хорошими, так и не очень.

Если птица ударилась в окно и упала, то такой знак не предвещает ничего положительного. Это говорит о том, что близкий вам человек заболеет. Если же птичка сначала бьется в окно, а затем залетает в дом, то ничего хорошего ждать не следует. В народе говорят, что птица таким образом пытается предупредить о возможных ссорах или финансовых проблемах.

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Если пернатый настойчив и не собирается улетать, то считается, что душа умершего пытается вас предупредить о надвигающейся беде.

Птица бьется в окно офиса

Если во время работы, вы заметили, что в окно вашего офиса стучит птица, то вам стоит порадоваться. Говорят, что такой знак сулит подьем по карьерной лестнице и продвижение. А чтобы еще и гармонично развивались ваши отношения с коллегами, птичке нужно залететь в офис. Тогда в вашем коллективе воцарится полное взаимопонимание.

Птица бьется в окно машины

Если вы заметили около своего автомобиля птицу, которая бьется в его окна, то выезжать на дорогу в этот день не стоит. Более того, если в этот момент водитель находился в машине с кем-то, то скорее всего этим людям придется столкнуться с разногласиями.

Если же птица ударилась вам в лобовое стекло в ходе движения, то в народе считают, что этот автомобиль нужно продать как можно скорее. Хотя известны многие случаи, когда птица врезалась в стекло движущегося авто и ничего серьезного и плохого в этой семье не происходило.

Какие птицы несут добрые вести?

Но не каждая птичка является носителем плохих новостей. К примеру, ласточка, голубь или синица - несут хорошие вести, говорят о скором пополнении в семье, предсказывают богатство.

А вот воробей и трясогузка - это неприятности и финансовые потери.