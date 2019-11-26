Почему нельзя, чтобы собака выла: приметы и заговор

К чему воет собака – народные приметы о вое под окном, возле дома / 1zoom.ru

Если собаки лают под окном, то это считается дурной приметой.

Неважно – чужая собака воет возле дома или своя собака лает под окном – примета это однозначно недобрая, если верить народной мудрости.

По поверью, воет собака или же к скорой смерти хозяина, или предвещая пожар в доме. Оба варианта, согласитесь, радовать не могут.

Есть даже научное обоснование, почему собака воет к смерти. Из-за болезни часто меняется запах человека – и пес благодаря своему чуткому обонянию это чует. Вот, мол, и пытается предупредить. То же касается и запаха дыма (возможно, где-то тлеет проводка – и песель это унюхал).

Читайте такжеМихайлов день 2019: что нельзя делать, приметы и заговорыОт подобного лая есть даже специальный заговор. Читают его трижды, выйдя за пределы жилища (не просто за порог, а за калитку, из подъезда): "Уходи, беда, не в эти ворота! Собака воет, а ветер пусть уносит. Истинно!"

Но есть и более прозаичное объяснение, отчего собака лает без остановки. Возможно, всё дело в условиях содержания животного: он голоден, ему просто скучно, некуда деть лишнюю энергию и пр. Если дело не в пустой миске, то кинологи рекомендуют спустить пса с цепи и дать ему побегать хотя бы одну ночь.

К слову, если интересно, почему собака воет на луну – то это к перемене погоды. Чувствовать такое, выражая это воем на ночное светило – наследие от предков-волков.

Напомним, по народному календарю, 26 ноября – праздник Иоанна Златоуста. Приметы и традиции дня говорят, что надо есть в этот день и что нельзя делать.