26 ноября – какой сегодня праздник: приметы в День Иоанна Златоуста

С Иванова дня вся семья садилась за лепку пельменей.
26 ноября 2019 – сегодня праздник информационный и сладкоречивый.
Мир празднует Всемирный день информации. А еще все поклонники обуви, несомненно, оценят такой праздник, как Международный день сапожника.
Еще можно упомянуть шутливый праздник День переворачивания мира – день "разоблачения" каноничных, общепризнанных теорий. В общем, конспирологи гуляют.
По народному календарю, 26 ноября – праздник Иоанна Златоуста.
26 ноября: праздник церковный
Церковный праздник 26 ноября поминает память святителя Иоанна Златоустого, архиепископа Константинопольского.
В праздник Иоанна Златоуста принято молиться святому о том, чтобы обманщиков и взяточников настигла справедливая кара. Ранее Главред уже писал про житие Иоанна Златоуста и молитву ему.
Поста нет.
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26 ноября: приметы
Со дня Иоанна Златоуста обычно усиливались холода, чаще бывали метели.
Приметы 26 ноября на погоду:
- яркие звезды – жди погоды ветреной и снежной;
- порывистый ветер весь день – жди потепления;
- дождь 26 ноября и накануне/иней на деревьях – к богатому урожаю на грядущий год;
- снежная буря днем – к ночному морозу, крупные хлопья снега – к морозу легкому;
- карканье ворон – к оттепели.
26 ноября: что нельзя делать, а что нужно
С Иванова дня вся семья садилась за лепку пельменей. Тесто на пельмени по холодку хорошо отлипало от рук, поэтому готовить это блюдо становилось легче и проще.
Так что главным блюдом на столе в этот день были пельмени. Их подавали на стол даже в Рождественский пост (только не с мясной, а с грибной или рыбной начинкой).
По поверью, чем больше пельменей налепишь и съешь – тем следующий год будет счастливее и удачнее.
Любые путешествия в этот день, по примете, будут удачными.
Также считается, что это благоприятный день, чтобы начинать лечение дефектов речи: можно смело отправляться к логопеду или (если человеку такое ближе) к знахарю.
Считается, что 26 ноября нельзя:
- ругаться и матерится – иначе Бог молитв к нему не услышит;
- занимать что-либо из дома.
Из астрологических запретов напомним про запрет на резкую смену планов. На 26 ноября 2019 выпало новолуние в ноябре 2019, а это время положение планет требует определиться с планом действий и четко его придерживаться.
При этом новолуние в ноябре 2019 проходит в Стрельце, так что можно смело решать финансовые вопросы, начинать новые дела и обновлять дом.
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26 ноября: именины
День ангела справляют Иван и Герман.
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26 ноября: кто родился
26 ноября родились такие знаменитости:
- 1607 — американский колонист Джон Гарвард (ему обязан своим существованием Гарвардский университет).
- 1939 — американская певица и актриса Тина Тернер.
- 1951 — итальянская порнозвезда и политик Чиччолина.
- 1963 — украинский политический и государственный деятель, историк Дмитрий Табачник.
- 1975 — российский актер театра и кино, певец Антон Макарский (Бедная Настя, Смерш и др.).
- 1975 — актер театра и кино Максим Аверин (сериалы Глухарь, Горюнов, Склифосовский и др.).