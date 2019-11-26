26 ноября – какой сегодня праздник: приметы в День Иоанна Златоуста

26 ноября – праздник Иоанна Златоуста: что нельзя делать, приметы / 1zoom.ru

26 ноября 2019 – сегодня праздник информационный и сладкоречивый.

Мир празднует Всемирный день информации. А еще все поклонники обуви, несомненно, оценят такой праздник, как Международный день сапожника.

Еще можно упомянуть шутливый праздник День переворачивания мира – день "разоблачения" каноничных, общепризнанных теорий. В общем, конспирологи гуляют.

По народному календарю, 26 ноября – праздник Иоанна Златоуста.

26 ноября: праздник церковный

Церковный праздник 26 ноября поминает память святителя Иоанна Златоустого, архиепископа Константинопольского.

В праздник Иоанна Златоуста принято молиться святому о том, чтобы обманщиков и взяточников настигла справедливая кара. Ранее Главред уже писал про житие Иоанна Златоуста и молитву ему.

Поста нет.

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26 ноября: приметы

Со дня Иоанна Златоуста обычно усиливались холода, чаще бывали метели.

Приметы 26 ноября на погоду:

яркие звезды – жди погоды ветреной и снежной;

порывистый ветер весь день – жди потепления;

дождь 26 ноября и накануне/иней на деревьях – к богатому урожаю на грядущий год;

снежная буря днем – к ночному морозу, крупные хлопья снега – к морозу легкому;

карканье ворон – к оттепели.

26 ноября: что нельзя делать, а что нужно

С Иванова дня вся семья садилась за лепку пельменей. Тесто на пельмени по холодку хорошо отлипало от рук, поэтому готовить это блюдо становилось легче и проще.

Так что главным блюдом на столе в этот день были пельмени. Их подавали на стол даже в Рождественский пост (только не с мясной, а с грибной или рыбной начинкой).

По поверью, чем больше пельменей налепишь и съешь – тем следующий год будет счастливее и удачнее.

Любые путешествия в этот день, по примете, будут удачными.

Также считается, что это благоприятный день, чтобы начинать лечение дефектов речи: можно смело отправляться к логопеду или (если человеку такое ближе) к знахарю.

Считается, что 26 ноября нельзя:

ругаться и матерится – иначе Бог молитв к нему не услышит;

занимать что-либо из дома.

Из астрологических запретов напомним про запрет на резкую смену планов. На 26 ноября 2019 выпало новолуние в ноябре 2019, а это время положение планет требует определиться с планом действий и четко его придерживаться.

При этом новолуние в ноябре 2019 проходит в Стрельце, так что можно смело решать финансовые вопросы, начинать новые дела и обновлять дом.

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26 ноября: именины

День ангела справляют Иван и Герман.

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26 ноября: кто родился

26 ноября родились такие знаменитости: