День Иоанна Златоуста: традиции и приметы праздника

Иоанн Златоуст

26 ноября отмечается День памяти святителя Иоанна Златоуста - архиепископа Константинопольского.

Кто такой Иоанн Златоуст

Святитель Иоанн Златоуст (ок. 347 - 407) - архиепископ Константинопольский и один из величайших христианских богословов.

Почитается как один из трех Вселенских святителей и учителей вместе со святителями Василием Великим и Григорием Богословом.

Находясь на Константинопольской кафедре, проповедовал слово божие и защищал православие от еретиков.

Святитель Иоанн Златоуст небесный покровитель ученых, церковнослужителей, и богословов.

Святитель Иоанн родился в 347 году в Антиохии - крупном городе Византийской империи - в зажиточной семье дворян. Его отец Секунд был военным и умер вскоре после рождения сына. Ребенка растила мать. Иоанн Златоуст получил хорошее образование. и стал адвокатом.

После того, как Иоанн столкнулся с миром лжи, пороков и преступлений, он принял решение уйти в монастырь, чему воспротивилась мать, хотевшая, чтобы будущий Святитель занял высокое положение в обществе. Иоанн пошел матери навстречу, однако начал усиленно изучать Писание в школе Диодора Тарсийского.

В возрасте 22 лет Иоанн Златоуст принял крещение. После смерти матери, около 375 года он принимает иноческий постриг в монашеской общине, расположенной в горах, возле города. В 381 году епископ Мелетий возвел Иоанна в сан диакона, а через пять лет он был рукоположен в священники и стал проповедовать..

В 397 году святой Иоанн Златоуст был вызван из Антиохии чтобы стать Константинопольским архиепископом. Он много и подолгу проповедовал, обличая нравы развращенного столичного духовенства и придворных кругов. Это вызвало гнев императрицы Евдоксия, жены императора Аркадия, и Златоуста приговорили к смертной казни. Однако Аркадий заменил казнь ссылкой в Армению.

26 ноября ноябре 407 года с Иоанном Златоустом случился приступ лихорадки, после которого он скончался. Последние слова его были: "Слава Богу за все!"

Икона Иоанна Златоуста

Традиции, приметы и обычаи на Златоуста

Одна из самых необычных и ярких традиций в День памяти Иоанна Златоуста — готовить пельмени и вареники. Почему? Дело в том, что к этому моменту морозец был уже вполне установившийся, а значит, тесто не слипалось. Поэтому на Златоуста все женщины садились за лепку, а вечером потчевали семью вкуснейшими варениками или пельменями, сделав большой запас на зиму. Начинки можно делать любые, и мясные и овощные, творожные.

В этот день просили у Бога наказания для мздоимцев и лжецов. Но нельзя было проклинать мошенников, чтобы не прогневить Бога.

В этот день один из запретов гласил: "Нельзя ругаться на Ивана, иначе Бог никогда молитв не услышит".

На Златоуста начиналась настоящая зима, оттепелей уже не будет, так что, демисезонный гардероб уже можно прятать до весны. Земля отправляется в зимнюю спячку до марта.

Одна только примета говорит о том, что может быть потепление — карканье ворон. Так что, прислушивайся к этим большим черным птицам.

Молитва Иоанну Златоусту

Молитва святому Иоанну Златоусту перед его иконой помогает в просвещении ума, способствует научению церковной грамоте, предстательствует о счастии брачующихся, утешает в горе.

"О святителю великий Иоанне Златоусте! Многая и различная дарования от Господа приял еси и, яко раб благий и верный, вся, данный тебе, таланты добре умножил еси, сего ради воистинну вселенский учитель был еси, яко всяк возраст и всяко звание от тебе поучается. Ты еси отроком - послушания образ, юным - целомудрия светило, мужем - трудолюбия наставник, старым - незлобия учитель, иноком - воздержания правило, молящимся - вождь, от Бога вдохновенный, мудрости ищущим - ума просветитель, витиям доброглаголивым - слова живаго источник неисчерпаемый, благотворящим - милосердия звезда, начальствующим - правления мудраго образ, правды ревнителем - дерзновения вдохновитель, правды гонимым - терпения наставник, всем вся был еси, да всяко некия спасеши. Над всеми же сими стяжал еси любовь, яже есть соуз совершенства, и тою, яко силою Божественною, вся дарования во единем лице твоем во едино совокупил еси и туюжде любовь, разделенная примиряющую, в толковании словес апостольских всем верным проповедал еси. Мы же, грешнии, по единому кийждо свое дарование имуще, единения духа в союзе мира не имамы, бываем тщеславии, друг друга раздражающе, друг другу завидяще, сего ради дарования наша разделенная не в мир и спасение, но во вражду и осуждение нам являются. Темже к тебе, святителю Божий, припадаем, раздором обуреваеми, и в сокрушении сердца просим: молитвами твоими отженй от сердец наших всяку гордость и зависть, нас разделяющия, да во мнозех удех едино тело церковное будет, да по словеси твоему молитвенному возлюбим друг друга и единомыслием исповемы Отца и Сына и Святаго Духа, Троицу Единосущную и Нераздельную, ныне и присно и во веки веков. Аминь".