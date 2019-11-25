25 ноября – какой сегодня праздник: бой женщин и приметы на День Ивана

Что нельзя делать в Иванов день Матроны 25 ноября, приметы и традиции праздника выяснил Главред.
25 ноября 2019 – сегодня праздник женской борьбы.
Мир отмечает Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.
В России проходит День российского военного миротворца. В Боснии – День государственности, в Эстонии – Кадрин день (посвящен духам-покровителям овечек).
По народному календарю, 25 ноября – Иван Милостивый.
25 ноября: праздник церковный
Церковный праздник 25 ноября поминает подвиги патриарха Иоанна Милостивого. Он прославился своей благотворительностью, раздав всё свое имущество бедным.
В преддверии зимы родители в этот день молятся о здоровье своих детей.
Поста нет.
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25 ноября: приметы
Считается, что снег, выпавший 25 ноября, уже до самой весны пролежит, а сама весна выдастся поздней.
Приметы 25 ноября на погоду:
- утренняя изморозь – к вечерним заморозкам;
- любые осадки (снег или дождь) – тепло задержится до Введения во храм Пресвятой Богородицы (4 декабря);
- облака низко плывут – к морозам;
- облака плывут против ветра – к скорому снегопаду;
- огонь в печи горит ярко – к сухой и морозной погоде в ближайшие дни.
25 ноября: что нельзя делать, а что нужно
С Иванова дня заканчивался свадебный сезон. После этого венчаться можно было уже лишь на Масленицу или Красную горку. Отсюда и поговорка про то, что девушка, оставшаяся без парня до Иванова дня – до Масленицы одна будет.
В этот день непременно нужно сделать какое-нибудь доброе дело – оно непременно зачтется умершим родственникам, облегчив их участь на ином свете.
Считается, что именно сегодня можно сделать удачные покупки: мол, такие вещи потом, долго служить будут хозяину на радость. Исключение – обувь (такие покупки к неудачам на любовном фронте).
Традиционными блюдами на столе в этот день были оладьи, пироги с морковью и кисели.
Считается, что 25 ноября нельзя:
- игнорировать чужие советы: считается, что в этот день сама судьба устами близких подсказывает, как добиться удачи в будущем;
- отправляться в дальнюю дорогу;
- ссориться с родными.
25 ноября: именины
День ангела справляют Александр и Афанасий, Борис, Владимир, Даниил и Дмитрий, Иван, Константин, Лев, Матвей, Николай, Степан и Федор.
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25 ноября: кто родился
Человек, который родился 25 ноября, будет справедливым и сильным. Лучше всего ему работать судьей или врачом.
25 ноября родились такие знаменитости:
- 1562 — испанский драматург, поэт и прозаик Лопе де Вега (Собака на сене, Учитель танцев и др.).
- 1835 — американский сталепромышленник, мультимиллионер и филантроп Эндрю Карнеги.
- 1838 — украинский писатель Иван Нечуй-Левицкий.
- 1844 — немецкий инженер, изобретатель, пионер автомобилестроения Карл Бенц.
- 1881 — Папа Римский Иоанн XXIII.
- 1971 — американская актриса, лауреат Эмми Кристина Эпплгейт (Не говори маме, что няня умерла, Марс атакует, Пришельцы в Америке, Плохие мамочки и др.).
- 1979 — шведско-американский актер Юэль Киннаман (РобоКоп, Девушка с татуировкой дракона, сериалы Убийство, Видоизменённый углерод и др.).
- 1986 — американская киноактриса, певица и фотомодель Кэти Кэссиди (Черное Рождество, Клик: с пультом по жизни, Кошмар на улице Вязов, сериалы Сверхъестественное, Мелроуз-Плейс и др.).