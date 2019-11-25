  1. Главная
  3. Праздники

25 ноября – какой сегодня праздник: бой женщин и приметы на День Ивана

25 ноября 2019, 00:31

Что нельзя делать в Иванов день Матроны 25 ноября, приметы и традиции праздника выяснил Главред.

25 ноября – праздник женщин и День Ивана: что нельзя делать, приметы
25 ноября – праздник женщин и День Ивана: что нельзя делать, приметы / 1zoom.ru

25 ноября 2019 – сегодня праздник женской борьбы.

Мир отмечает Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.

В России проходит День российского военного миротворца. В Боснии – День государственности, в Эстонии – Кадрин день (посвящен духам-покровителям овечек).

По народному календарю, 25 ноября – Иван Милостивый.

25 ноября: праздник церковный

Церковный праздник 25 ноября поминает подвиги патриарха Иоанна Милостивого. Он прославился своей благотворительностью, раздав всё свое имущество бедным.

В преддверии зимы родители в этот день молятся о здоровье своих детей.

Поста нет.

Читайте такжеРождественский пост в 2019 году: когда и что нужно знать

25 ноября: приметы

Считается, что снег, выпавший 25 ноября, уже до самой весны пролежит, а сама весна выдастся поздней.

Приметы 25 ноября на погоду:

  • утренняя изморозь – к вечерним заморозкам;
  • любые осадки (снег или дождь) – тепло задержится до Введения во храм Пресвятой Богородицы (4 декабря);
  • облака низко плывут – к морозам;
  • облака плывут против ветра – к скорому снегопаду;
  • огонь в печи горит ярко – к сухой и морозной погоде в ближайшие дни.

25 ноября: что нельзя делать, а что нужно

С Иванова дня заканчивался свадебный сезон. После этого венчаться можно было уже лишь на Масленицу или Красную горку. Отсюда и поговорка про то, что девушка, оставшаяся без парня до Иванова дня – до Масленицы одна будет.

В этот день непременно нужно сделать какое-нибудь доброе дело – оно непременно зачтется умершим родственникам, облегчив их участь на ином свете.

Считается, что именно сегодня можно сделать удачные покупки: мол, такие вещи потом, долго служить будут хозяину на радость. Исключение – обувь (такие покупки к неудачам на любовном фронте).

Традиционными блюдами на столе в этот день были оладьи, пироги с морковью и кисели.

Считается, что 25 ноября нельзя:

  • игнорировать чужие советы: считается, что в этот день сама судьба устами близких подсказывает, как добиться удачи в будущем;
  • отправляться в дальнюю дорогу;
  • ссориться с родными.

25 ноября: именины

День ангела справляют Александр и Афанасий, Борис, Владимир, Даниил и Дмитрий, Иван, Константин, Лев, Матвей, Николай, Степан и Федор.

Читайте такжеДень Дмитрия 2019: открытки и поздравления и привітання з Дмитром

25 ноября: кто родился

Человек, который родился 25 ноября, будет справедливым и сильным. Лучше всего ему работать судьей или врачом.

25 ноября родились такие знаменитости:

  • 1562 — испанский драматург, поэт и прозаик Лопе де Вега (Собака на сене, Учитель танцев и др.).
  • 1835 — американский сталепромышленник, мультимиллионер и филантроп Эндрю Карнеги.
  • 1838 — украинский писатель Иван Нечуй-Левицкий.
  • 1844 — немецкий инженер, изобретатель, пионер автомобилестроения Карл Бенц.
  • 1881 — Папа Римский Иоанн XXIII.
  • 1971 — американская актриса, лауреат Эмми Кристина Эпплгейт (Не говори маме, что няня умерла, Марс атакует, Пришельцы в Америке, Плохие мамочки и др.).
  • 1979 — шведско-американский актер Юэль Киннаман (РобоКоп, Девушка с татуировкой дракона, сериалы Убийство, Видоизменённый углерод и др.).
  • 1986 — американская киноактриса, певица и фотомодель Кэти Кэссиди (Черное Рождество, Клик: с пультом по жизни, Кошмар на улице Вязов, сериалы Сверхъестественное, Мелроуз-Плейс и др.).
праздник приметы традиции
Сейчас вы просматриваете новость «25 ноября – какой сегодня праздник: бой женщин и приметы на День Ивана». Узнать какой сегодня праздник, как его правильно отмечать, и что нельзя делать, Вы можете в разделе «Праздники». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

00:31
25 ноября – какой сегодня праздник: бой женщин и приметы на День Ивана
00:17
Ксения Мишина: биография и фото победителя шоу Танці з зірками 2019 Фото Видео
24 ноября, воскресенье
23:57
"Дети хотят перемен": Елена Зеленская рассказала о реформе школьного питания Видео
23:45
Танці з зірками 2019 14 выпуск: кто победил в финале Видео
23:24
"Как во времена Яныка": пост Геращенко возмутил Сеть "отмазкой" спровоцировавшего ДТП Кулебы Видео
22:55
Украинцев "погрызут" морозы: синоптик назвала самые холодные регионы
22:24
Украинских водителей ждет революционное новшество: что меняется
21:50
Кулеба сделал заявление после жуткого ДТП и попросил о помощи
21:44
"Как собак блохастых": в Сети высмеяли ностальгировавшего Лаврова Видео
21:16
Детское Евровидение 2019: названо имя победителя Видео
20:58
"Переломы и кома": стало известно о состоянии пострадавших в ДТП детей Кулебы
20:50
Танці з зірками 2019: 14 выпуск 3 сезона смотреть онлайн финал 24-11-2019 Видео
20:47
Наш человек в "ДНР": в Киев вернулся работавший 5 лет в тылу врага разведчик ВСУ
20:31
"Бессмысленная": Комаровский развеял миф о "бабушкином" источнике кальция Видео
20:02
Атакуют ежедневно: Загороднюк рассказал о киберагрессии из РФ
19:59
Гороскоп на завтра: кому светят признания, а кого могут кинуть
19:56
Жуткое ДТП с Кулебой: все подробности аварии Видео
19:38
"Вакцин уже нет": озвучена шокирующая цифра потенциальных больных гриппом
19:10
"Топить за Рашу из Европы": украинский журналист поставил на место пропагандиста Шария
19:05
"Сажать людей за лайки": российский политик рассказал о новой подлости Путина
18:54
Динамо уверенно переиграло Мариуполь
18:35
Глава Таможенной службы рассказал о советах Хорошковского
18:27
"Явно на красный поехал": в Сети появилось видео жуткой аварии с детским омбудсменом Видео
18:20
Х-фактор 10: список участников - кто прошел на прямой эфир Видео
17:45
"Убиваем друг друга": экс-нардеп Рады призвал Киев забыть про Крым и Донбасс
17:26
Уполномоченный президента по правам ребенка попал в жуткое ДТП: первые детали Фото
17:04
"Придется заплатить": в России оштрафовали Шнура и Noize MC за мат Видео
17:00
Маникюр зима 2020 – красивый маникюр голубой с геометрией и вязаные ногти - 32 фото Фото Видео
16:58
Менять таблички - не главное: Бородянский высказался о декоммунизации
16:50
Динамо - Мариуполь: онлайн видеотрансляция матча Видео
16:33
"Кошмарят Европу и Африку": в Госдуме ответили на обвинения Хомчака
16:05
Умер звезда театра и кино Давид Бабаев: фильмография и знаменитые роли Фото Видео
16:05
Гороскоп на 2020: как достичь успеха, и что нельзя делать
16:00
"Имеют право": расхрабрившаяся Поклонская заступилась за Ротару
15:36
"Достойный уровень жизни": в Слуге народа объяснили низкий прожиточный минимум
15:26
В Белграде назвали фирму, причастную к поставке сербского оружия на Донбасс Фото
15:02
"Еще один долб*еб": в аэропорту Минска сцепились Игорь Крутой и Николай Басков Видео
14:35
"Я устал, я ухожу": советник Путина рассказал, когда состоится транзит власти в России
14:31
"Убийство российских детей": в Сербии сделали неожиданное заявление по Донбассу
14:22
"Гадя, раздели постель с колхозником – полегчает": "безработную" Савченко отхлестали в Сети из-за земли Видео
14:00
Каре на первом месте: самые модные варианты стрижки каре на 2020 год - 33 фото Фото
13:57
Каждый нардеп обойдется украинцам в 350 тыс. гривен: куда пойдут деньги
13:56
"Ущипнуть ЕС": в РФ огрызнулись в адрес США из-за Северного потока–2
13:37
Удар тяжелым предметом: украинский моряк погиб во время мощного шторма в Кельтском море
13:28
Оторвало ухо и разнесло пальцы: снайперы Путина хотят отрезать ВСУ от Зайцево Видео
12:53
Эпоха "звездных войн" уже началась мнение
12:47
Провал на выборах 2019: экс-глава АП Райнин назвал ключевую ошибку Порошенко
12:25
Пилоту стало плохо: в России - серьезное ЧП с пассажирским самолетом
12:04
"Усатый деятель отомстил": в Беларуси схватили журналиста, причастного к фильму о Лукашенко Видео
11:51
Львов превратился в каток: зафиксировано полсотни ДТП, травмированы почти 300 пешеходов Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять