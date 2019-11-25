25 ноября – какой сегодня праздник: бой женщин и приметы на День Ивана

25 ноября – праздник женщин и День Ивана: что нельзя делать, приметы / 1zoom.ru

25 ноября 2019 – сегодня праздник женской борьбы.

Мир отмечает Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.

В России проходит День российского военного миротворца. В Боснии – День государственности, в Эстонии – Кадрин день (посвящен духам-покровителям овечек).

По народному календарю, 25 ноября – Иван Милостивый.

25 ноября: праздник церковный

Церковный праздник 25 ноября поминает подвиги патриарха Иоанна Милостивого. Он прославился своей благотворительностью, раздав всё свое имущество бедным.

В преддверии зимы родители в этот день молятся о здоровье своих детей.

Поста нет.

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25 ноября: приметы

Считается, что снег, выпавший 25 ноября, уже до самой весны пролежит, а сама весна выдастся поздней.

Приметы 25 ноября на погоду:

утренняя изморозь – к вечерним заморозкам;

любые осадки (снег или дождь) – тепло задержится до Введения во храм Пресвятой Богородицы (4 декабря);

облака низко плывут – к морозам;

облака плывут против ветра – к скорому снегопаду;

огонь в печи горит ярко – к сухой и морозной погоде в ближайшие дни.

25 ноября: что нельзя делать, а что нужно

С Иванова дня заканчивался свадебный сезон. После этого венчаться можно было уже лишь на Масленицу или Красную горку. Отсюда и поговорка про то, что девушка, оставшаяся без парня до Иванова дня – до Масленицы одна будет.

В этот день непременно нужно сделать какое-нибудь доброе дело – оно непременно зачтется умершим родственникам, облегчив их участь на ином свете.

Считается, что именно сегодня можно сделать удачные покупки: мол, такие вещи потом, долго служить будут хозяину на радость. Исключение – обувь (такие покупки к неудачам на любовном фронте).

Традиционными блюдами на столе в этот день были оладьи, пироги с морковью и кисели.

Считается, что 25 ноября нельзя:

игнорировать чужие советы: считается, что в этот день сама судьба устами близких подсказывает, как добиться удачи в будущем;

отправляться в дальнюю дорогу;

ссориться с родными.

25 ноября: именины

День ангела справляют Александр и Афанасий, Борис, Владимир, Даниил и Дмитрий, Иван, Константин, Лев, Матвей, Николай, Степан и Федор.

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25 ноября: кто родился

Человек, который родился 25 ноября, будет справедливым и сильным. Лучше всего ему работать судьей или врачом.

25 ноября родились такие знаменитости: