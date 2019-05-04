Красная горка 2019: что нельзя делать в этот день

4 мая 2019, 05:53

Главред разобрался в приметах и традициях праздника Красная горка.

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Красная горка 2019: что нельзя делать в этот день / 1zoom.ru

Красная горка 2019 отмечается в следующее воскресенье после Пасхи 2019. Этот праздник еще именуют Антипасха 2019. Еще одно название – Фомино воскресенье.

Название "Красная горка" связано с тем, что в этот день в деревнях было принято забираться на освободившиеся от снега пригорки, которые назывались красными (то есть красивыми).

А Фоминым называют потому, что апостол Фома сначала не поверил в воскрешение Христа. И только увидев (и даже потрогав раны) Спасителя – Фома поверил. Случилось это как раз в следующее воскресенье после Пасхи. 

Когда Красная горка в 2019 году

Красная горка 2019 выпала на 5 мая.

Красная горка и Радоница 2019

Радоница – "окликание" покойников в некоторых регионах происходит именно на этот праздник – следует практически сразу за Красной горкой. Еще одно название Радоницы – Гробки 2019: Украина отмечает их после Красной горки – 7 мая.

Читайте такжеРодительские субботы 2019: когда, что нужно нести в церковь и как себя вестиПосле Чистого четверга 2019 и до самой Красной горки в храмах не служат панихид и не поют литий по усопшим. Так как в это время все православные радуются Воскресению Христа и тому, что Тот победил саму смерть.

И, получается, что Радоница – это, по сути, первый день поминальный день после Пасхи. Подробнее читайте в нашем материале Радоница 2019: когда отмечать и что делать в этот день.

Красная горка 2019: свадьба

На Красную горку 2019 дозволяется венчание в храме – впервые с начала Великого поста 2019, так как в пост, на саму Пасху и в последующую за ней Светлую неделю священники не венчают.

Более того, свадьба на Красную горку 2019 считается заранее благословенной свыше: мол, обвенчавшаяся на Красную горку пара проживет всю жизнь в любви и согласии. Есть даже поговорка: Кто на Красную горку женится, вовек не разведется.

Красная горка: что нельзя делать

На Красную горку не стоит заниматься домашней работой, лучше день посвятить делам духовным.

Не рекомендуется наводить порядок на могилах – это делают заранее. При этом кладбища не рекомендуется посещать беременным женщинам и детям до 1 года – им советуют посетить храм.

Нельзя пить "за Царствие Небесное" спиртные напитки.

О том, что нужно сделать в этот день – читайте в нашем материале Красная горка в 2019 году: когда и как празднуют.

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праздник православие Красная горка Антипасха
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