Чистый четверг 2019: что нельзя делать, а что наоборот – просто необходимо

Чистый четверг: что нельзя делать, а что необходимо / 1zoom.ru

Православные отмечают Чистый четверг 2019 25 апреля.

Главное для людей верующих в этот день – это сходить в церковь на службу и причаститься.

Если по какой-то причине сделать этого не получается (четверг – все-таки рабочий день), то нужно помолиться дома. Постараться максимально очиститься в первую очередь именно духовно – а затем уже заниматься уборкой жилища, купанием и прочим. Подробнее читайте в нашем материале Страстная неделя 2019: что делать, календарь питания и какие молитвы читать по дням.

Чистый четверг: что нужно делать

Этот день отлично подходит для того, чтобы провести пасхальные обряды на богатство и прочесть молитвы на Пасху на деньги. Подробнее читайте в нашем материале Чистый четверг 2019: что нужно делать, чтоб быть красивой, богатой и чтоб забеременеть.

Также именно сегодня делают четверговую соль – как оберег от порчи, от пьянства, от врагов, а также ее при заговорах на богатство. Подробнее читайте в нашем материале Четверговая соль: что это, как ее готовить и зачем она вообще нужна.

И, конечно, в Чистый четверг принято купаются до восхода солнца, наводить порядок дома, печь паски и красить яйца – какие молитвы и заговоры при этом принято читать, узнайте в нашем материале Чистый четверг 2019: что нужно делать, чтоб быть красивой, богатой и чтоб забеременеть.

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При этом, по традиции, к выпеканию пасок и окрашиванию яиц не приступают, пока на кухне будет чисто – от чистой посуды до вымытого пола.

Также в этот день из дому выбрасывают все лишнее – старье и сломанные вещи – освобождая в своей жизни место для добрых перемен к лучшему.

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Чистый четверг: что нельзя делать

Считается, что в Чистый четверг нельзя:

давать в долг деньги или одалживать вещи (любые) из дома – так, мол благополучие и достаток из дома отдаешь;

ругаться, ссориться и материться – как и в любой церковный праздник;

оставлять посуду невымытой, а белье грязным;

убираться абы как – уборка должна быть тщательной, максимально "генеральной" (считается, что так можно найти давно пропавшую, но нужную вещь), а воду после уборки принято вылить за пределами дома, где не растет ничего.

Об общих запретах Страстной седмицы читайте с нашем материале Страстная неделя перед Пасхой 2019: что можно и нельзя делать.

Чистый четверг: что можно кушать

Продолжается Великий пост 2019, поэтому в Чистый четверг можно есть теплую пищу, но готовят ее без масла, и вкушают лишь один раз в день.