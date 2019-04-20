Страстная неделя перед Пасхой 2019: что можно и нельзя делать

20 апреля 2019, 05:29

Главред выяснил, какие есть поверья, связанные со Страстной седмицей 2019.

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Страстная неделя перед Пасхой 2019: что можно и нельзя делать / GoodFon

С ближайшего понедельника всех православных ждет Страстная седмица. А заканчивается Страстная неделя 2019 – в Пасху, 28 апреля.

О том, что можно есть по дням и какие читать молитвы в какой день Страстной недели 2019 – читайте в нашем материале Страстная неделя 2019: что делать, календарь питания и какие молитвы читать по дням.

Для чего какой день Страстной недели предназначен: когда красят яйца, когда пекут паски, убирают в доме и пр. – читайте в нашем материале Страстная неделя 2019: что нельзя делать по дням и что можно есть.

В сегодняшнем материале – об общих запретах Страстной седмицы.

Страстная неделя 2019: чего категорически нельзя делать

В этот период люди молятся, постятся, ходят в храм, читают Библию и духовно очищаются. Молитва и переосмысление своей жизни, приведение ее к заповедям Божьим – вот главные задачи Страстной седмицы.

На втором месте стоит подготовка к Пасхе: наведение порядка не только в мыслях, но и в доме, в огороде, также люди красят яйца, пекут паски и готовят куличи, украшают дом и т.д.

Паска: рецепты

Сладкая паска: рецепт

Идеальный кулич:

Во время Страстной недели нельзя:

  • есть вареную пищу с маслом – кроме четверга и субботы, в остальные дни – сухоядние (сырые овощи/фрукты, можно хлеб, мед и орехи), а в Страстную пятницу – не едят вовсе до самого выноса Плащаницы, а после – лишь хлеб и воду;
  • ссориться, выяснять отношения и сквернословить – это не христианское поведение;
  • заниматься сексом: многие, например, ищут информацию про Страстную пятницу и беременность – так вот, во время Страстной недели надлежит воздерживаться не только в пище, но и в телесных утехах, а потому и беременности у рьяных верующих взяться не от куда;
  • венчаться в церкви – ни один священник такой обряд не проведет, придется ждать Красную горку 2019;
  • крестить детей;
  • не празднуют дни святых и не поминают умерших – для поминания будет Радоница 2019.

Можно ли стричь ногти на Страстной неделе

С церковной точки зрения – можно, конечно.

А вот по народным суевериям, для стрижки ногтей вообще (не только на Страстной неделе) подходят лишь понедельник и вторник, если очень надо – то еще среда и четверг. А вот стричь ногти в пятницу и воскресенье – подпасть под влияние дьявола на всю неделю. Стричь ногти в субботу – к потерям (необязательно материальным).

Можно ли стричься на Пасхальной неделе

Священники говорят, что никаких церковных запретов для стрижки в Пасхальную неделю нет.

А вот эзотерики выступают против того, чтобы стричь волосы в Предпасхальную неделю: мол, можно подрезать собственную энергетику, что ничего хорошего ни для здоровья, ни для кармы не несет.

Ранее мы писали о Лазаревой субботе 2019: что делать для привлечения денег и что можно кушать. Главред узнал традиции и обряды дня.

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православие приметы традиции Страстная неделя Страстная седмица
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