Страстная неделя 2019: что нельзя делать по дням и что можно есть

29 марта 2019, 01:10

Каждый день этой недели призван напомнить верующим о страданиях Христа.

Распятие. Христос на кресте, Мария и Иоанн. Альбрехт Альтдорфер
Распятие. Христос на кресте, Мария и Иоанн. Альбрехт Альтдорфер / Фото из открытых источников

Страстной седмицей называется последняя неделя поста перед Пасхой 2019 – и это время особо строго воздержания во всем: и в еде, и в поведении верующих. 

Страстная неделя: когда

В 2019 году страстная седмица пройдет с 22 по 27 апреля. 

Что означают дни перед Пасхой

"Страсть" в церковнославянском означает "страдание". Каждый день этой недели призван напомнить верующим о страданиях Христа: о Тайной вечере, суде, распятии и др.

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Страстная неделя: что можно есть

Страстная седмица по строгости равна первой неделе Великого поста:

  • понедельник – сухоядение (сырые/квашенные овощи и фрукты, хлеб, вода);
  • вторник – сухоядение;
  • среда – сухоядение;
  • четверг – теплая пища, но готовят ее без масла, и вкушают лишь один раз в день;
  • пятница – вообще ничего не едят в первой половине дня – до выноса Плащаницы, что символизирует снятие Иисуса с Креста. Затем дозволяется лишь хлеб и вода;
  • суббота – по канону, на трапезе разрешается лишь вино;
  • воскресенье – уже разрешаются как мясные продукты, так и вино.

Страстная неделя: что нельзя делать

Понедельник, вторник и среда Страстной седмицы посвящены последним беседам Христа с учениками и народом. А в четверг начинается чтение Страстей Христовых, чтобы люди вспомнили и почтили Его страдания. Во всех церквях совершаются особые службы, а храмы представляет собой в эти дни то Сионскую горницу и Гефсиманию, то Голгофу.

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Великий понедельник – 22 апреля

В этот день церковь вспоминает сказание из Ветхого завета о патриархе Иосифе, который был продан в рабство собственными братьями, а также проклятие Христом бесплодной смоковницы – символ нераскаявшейся в своих грехах души.

Нужно закончить все работы по дому – уборку и ремонт, в частности.

Великий Вторник – 23 апреля

Церковь вспоминает притчи Христа о талантах, воскресении мертвых и Страшном суде.

Нужно завершить более мелкие работы: стирку, глажку, ремонт одежды.

Великая среда – 24 апреля

В храмах вспоминают, как Иуда в этот день решил за 30 серебренников предать Христа. Также читают проповеди о грешнице, омывшей Иисусу ноги и смазавшая их миром.

В этот день в церкви последний раз на Страстной седмице читается молитва с поклонами: считается, что Господь искупил людские грехи, поэтому после Великой среды поклоны во время литургии отменяются вплоть до Троицы.

Верующие в этот день ходят исповедоваться.

Заканчивают дела на огороде/в саду, а из дома выносят последний мусор. Также начинают подготавливать яйца к окрашиванию, запасаясь всем необходимым (к примеру, луковой шелухой, если хотят, по канону, красить яйца в красный). Подробнее читайте в нашем материале Как покрасить яйца: свеклой, куркумой, зеленкой и еще масса оригинальных и провороненных методов.

Чистый четверг – 25 апреля

В этот день церковь вспоминает Тайную вечерю правит одну из самых длинных служб в году – "12 Евангелий" (двенадцать частей из четырех Евангелий), вспоминая страдания Христовы.

Верующие стоят в храме с зажженными свечами, которые стараются не гасить до возвращения домой, так как считается, что такая свеча будет защищать дом от пожара в течение всего года. Также верующим необходимо причаститься.

По народному поверью, в этот день души праведников возвращаются на землю, чтобы произвести "Мертвецкую Пасху", поэтому ночью в церкви якобы можно увидеть умерших священников и прихожан.

В Чистый четверг принято купаться – причем до восхода солнца. По примете, девушки подстригают в Чистый четверг волосы – чтобы те лучше росли.

Люди часто интересуется, когда печь пасху и куличи – это делать начинают как раз в четверг. Подробнее читайте в нашем материале Простой рецепт сладкой пасхи и как украсить кулич: топ-5 рецептов и лучшие идеи.

Страстная пятница – 26 апреля

День, когда был осужден и распят Христос, то есть день всехристианского траура.

На службе вспоминают о страданиях Спасителя на кресте.

В Страстную пятницу нельзя ничего делать по дому и веселиться: танцевать, петь и просто слушать музыку. По народной примете, кто смеется в Страстную пятницу – потом весь год плакать будет.

В память о муках Христа запрещается есть до того момента, как вечером в церкви во время богослужений вынесут Плащаницу.

Великая суббота – 27 апреля

Самую главную службу начинают вечером субботы.

Церковь вспоминает погребение Иисуса и его пребывании во гробе. При этом уже в этот день священники надевают светлые праздничные одеяния и начинают освящать в храмах пасхи, куличи и крашеные яйца. Подробнее читайте в нашем материале Что святят на Пасху.

В храме Воскресения Христова в Иерусалиме сходит благодатный огонь.

В этот день готовят все для праздничного стола, а также продолжают красить яйца. Еще больше рецептов читайте в нашем материале Рецепт пасхи: самая вкусная пасха и необычные куличи.

Великое Воскресение – 28 апреля, Пасха

Этот день знаменует окончание поста и Великое воскресенье – День Пасхи. Подробнее читайте в нашем материале Пасха: традиции украинского народа и что нельзя делать в этот день.

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