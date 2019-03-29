Страстная неделя 2019: что нельзя делать по дням и что можно есть

Каждый день этой недели призван напомнить верующим о страданиях Христа.
Страстной седмицей называется последняя неделя поста перед Пасхой 2019 – и это время особо строго воздержания во всем: и в еде, и в поведении верующих.
Страстная неделя: когда
В 2019 году страстная седмица пройдет с 22 по 27 апреля.
Что означают дни перед Пасхой
"Страсть" в церковнославянском означает "страдание". Каждый день этой недели призван напомнить верующим о страданиях Христа: о Тайной вечере, суде, распятии и др.
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Страстная неделя: что можно есть
Страстная седмица по строгости равна первой неделе Великого поста:
- понедельник – сухоядение (сырые/квашенные овощи и фрукты, хлеб, вода);
- вторник – сухоядение;
- среда – сухоядение;
- четверг – теплая пища, но готовят ее без масла, и вкушают лишь один раз в день;
- пятница – вообще ничего не едят в первой половине дня – до выноса Плащаницы, что символизирует снятие Иисуса с Креста. Затем дозволяется лишь хлеб и вода;
- суббота – по канону, на трапезе разрешается лишь вино;
- воскресенье – уже разрешаются как мясные продукты, так и вино.
Страстная неделя: что нельзя делать
Понедельник, вторник и среда Страстной седмицы посвящены последним беседам Христа с учениками и народом. А в четверг начинается чтение Страстей Христовых, чтобы люди вспомнили и почтили Его страдания. Во всех церквях совершаются особые службы, а храмы представляет собой в эти дни то Сионскую горницу и Гефсиманию, то Голгофу.
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Великий понедельник – 22 апреля
В этот день церковь вспоминает сказание из Ветхого завета о патриархе Иосифе, который был продан в рабство собственными братьями, а также проклятие Христом бесплодной смоковницы – символ нераскаявшейся в своих грехах души.
Нужно закончить все работы по дому – уборку и ремонт, в частности.
Великий Вторник – 23 апреля
Церковь вспоминает притчи Христа о талантах, воскресении мертвых и Страшном суде.
Нужно завершить более мелкие работы: стирку, глажку, ремонт одежды.
Великая среда – 24 апреля
В храмах вспоминают, как Иуда в этот день решил за 30 серебренников предать Христа. Также читают проповеди о грешнице, омывшей Иисусу ноги и смазавшая их миром.
В этот день в церкви последний раз на Страстной седмице читается молитва с поклонами: считается, что Господь искупил людские грехи, поэтому после Великой среды поклоны во время литургии отменяются вплоть до Троицы.
Верующие в этот день ходят исповедоваться.
Заканчивают дела на огороде/в саду, а из дома выносят последний мусор. Также начинают подготавливать яйца к окрашиванию, запасаясь всем необходимым (к примеру, луковой шелухой, если хотят, по канону, красить яйца в красный). Подробнее читайте в нашем материале Как покрасить яйца: свеклой, куркумой, зеленкой и еще масса оригинальных и провороненных методов.
Чистый четверг – 25 апреля
В этот день церковь вспоминает Тайную вечерю правит одну из самых длинных служб в году – "12 Евангелий" (двенадцать частей из четырех Евангелий), вспоминая страдания Христовы.
Верующие стоят в храме с зажженными свечами, которые стараются не гасить до возвращения домой, так как считается, что такая свеча будет защищать дом от пожара в течение всего года. Также верующим необходимо причаститься.
По народному поверью, в этот день души праведников возвращаются на землю, чтобы произвести "Мертвецкую Пасху", поэтому ночью в церкви якобы можно увидеть умерших священников и прихожан.
В Чистый четверг принято купаться – причем до восхода солнца. По примете, девушки подстригают в Чистый четверг волосы – чтобы те лучше росли.
Люди часто интересуется, когда печь пасху и куличи – это делать начинают как раз в четверг. Подробнее читайте в нашем материале Простой рецепт сладкой пасхи и как украсить кулич: топ-5 рецептов и лучшие идеи.
Страстная пятница – 26 апреля
День, когда был осужден и распят Христос, то есть день всехристианского траура.
На службе вспоминают о страданиях Спасителя на кресте.
В Страстную пятницу нельзя ничего делать по дому и веселиться: танцевать, петь и просто слушать музыку. По народной примете, кто смеется в Страстную пятницу – потом весь год плакать будет.
В память о муках Христа запрещается есть до того момента, как вечером в церкви во время богослужений вынесут Плащаницу.
Великая суббота – 27 апреля
Самую главную службу начинают вечером субботы.
Церковь вспоминает погребение Иисуса и его пребывании во гробе. При этом уже в этот день священники надевают светлые праздничные одеяния и начинают освящать в храмах пасхи, куличи и крашеные яйца. Подробнее читайте в нашем материале Что святят на Пасху.
В храме Воскресения Христова в Иерусалиме сходит благодатный огонь.
В этот день готовят все для праздничного стола, а также продолжают красить яйца. Еще больше рецептов читайте в нашем материале Рецепт пасхи: самая вкусная пасха и необычные куличи.
Великое Воскресение – 28 апреля, Пасха
Этот день знаменует окончание поста и Великое воскресенье – День Пасхи. Подробнее читайте в нашем материале Пасха: традиции украинского народа и что нельзя делать в этот день.