Чистый четверг-2018: что нужно делать и во сколько купаться

5 апреля 2018, 10:39

"Главред" выяснил, какие обряды нужно соблюдать в этот день.

Во сколько нужно купаться в Чистый четверг и как провести этот день.

Для православных наступила Страстная неделя-2018, каждый день которой еще называют Великим.

Это последние дни перед Пасхой, главными из которых многие считают Чистый четверг и Страстную пятницу.

В сегодняшнем материале – об обрядах, приметах и традициях Великого четверга.

Когда Чистый четверг в 2018 году

Дата Великого четверга плавающая и зависит от того, какого числа в тот или иной год празднуют Пасху. В 2018 году Чистый четверг выпал на 5 апреля.

Чистый четверг: что нужно делать

Это день очищения – как духовного, так и материального. В Великий четверг непременно нужно успеть:

  • искупаться до восхода солнца;
  • всей семьей сходить в храм, чтобы исповедаться и причаститься;
  • сделать генеральную уборку;
  • избавиться от ненужных вещей, расчистив жизненное пространство;
  • в Великий Четверг принято жечь вербу, которую освещали на Вербное воскресенье. Пепел не хранят, а развеивают по ветру или выбрасывают в проточную воду (лучше всего – в реку).

Кроме того, именно в Чистый четверг хозяйки, по традиции, начинают печь пасхи и куличи.

Во сколько нужно купаться в Чистый четверг

Купаться нужно непременно до восхода солнца. В Украине 5 апреля солнце восходит в 06:18 по киевскому времени.

Чистый четверг: обряды

Чтобы запастись здоровьем и красотой на целый год, в этот день принято умываться с серебра. А больных умывают с "серебрушек", одолженных у соседей. При этом самой сильной серебряной монетой, по поверьям, считается монетка украденная: ею не только лечатся, но еще привораживают и на ней же гадают.

Чистый четверг: приметы и суеверия

Поверья строго запрещают отдавать что-либо из дома в Чистый четверг – вплоть до пресловутой соли соседке. Считается, что иначе можно отдать достаток и покой из своего дома.

Хорошая и солнечная погода в Чистый четверг говорит о теплом остатке весны, дождливый день пророчит холода и сырость до лета.

В Великий четверг из церкви приносят так называемую страстную свечу. В народе верят, что та помогает в лечении различных заболеваний.

Также в Великий четверг готовят четверговую соль — обычную соль перепекают в печи, а после освящают в церкви. Такая соль (как и свеча) обладает целебными свойствами.

Наши предки верили, что в Чистый четверг человек может спрашивать о своем будущем у потусторонних сил. Для этого зажигали свечу, принесенную с вечерней службы, и шли на чердак (в обитель домового). Там нужно было какое-то время подождать домашнего духа. Если вившийся домовой был мохнатым, то это предрекало семье богатство, а если лысый — то нищету.

О будущем спрашивали и лешего. Шли в лес, садились на березу (дерево, связанное с душами умерших и женскими демонами) или осину (проклятое дерево, на котором повесился предавший Христа Иуда), снимали с себя нательный крест и звали лесного духа. Считалось, что после такого леший непременно явится и ответит на все вопросы.

Если убраться в этот день – то есть примета, что можно найти то, что давно искал. Если же дом оставить неубранным – ничего путного от будущего года ждать не стоит. При этом после Великого Четверга убирать в доме уже нельзя (оставшиеся до Пасхи дни проводят в строгом посте и молитве).

Чистый четверг: заговоры на деньги и удачу

Заговор на деньги в Чистый четверг читают над водой, которой мыли окна и двери, перед этим бросив туда горсть монет: "Денежки, водитесь — не переводитесь, растите-умножайтесь, врагу не доставайтесь!". После уборки заговоренную мелочь складывают в чистый угол дома на неделю, а воду нужно вылить под любое дерево.

Также считается, что если переставлять разные предметы в доме с одного места на другое в Чистый четверг, то потом в течении года не будет с деньгами проблем.

Также многие верят, что если раза в течение этого дня три пересчитать все деньги, что есть в доме, то деньги не будут переводиться в течение года. Делать это нужно до восхода солнца, в полдень и на закате.

Также существует заговор на удачу, который нужно читать во время купания на Чистый четверг: "Водичка, водичка, ты лейся-лейся, лицо мое очищая, тело мое очищая и душу мою очищая, наполни меня красотой и здоровьем". А заканчивать купание нужно обливанием прохладной водой из ковша.

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