Страстная пятница-2018: приметы и суеверия и почему так называется

6 апреля 2018, 07:02

Великая Пятница – день особый.

  • Суд Пилата, Антонио Чизери quinoff.blogspot.com
  • Бичевание Христа. Джованни Баттиста Тьеполо Фото из открытых источников
  • Распятие. Андреа Мантенья Фото из открытых источников
  • Положение во гроб. Тициан Вечеллио Фото из открытых источников
  • Распятие Христа. Порденоне Фото из открытых источников
  • Распятие. Христос на кресте, Мария и Иоанн. Альбрехт Альтдорфер Фото из открытых источников
  • Взятие Христа под стражу, или Поцелуй Иуды. Караваджо Фото из открытых источников

Великую пятницу на Страстной неделе еще называют Страстной пятницей или говорят: "Великий Пяток".

Церковь в этот день вспоминает страдания и Крестную смерть Иисуса Христа, Спасительные Страсти Христовы, а также сам день, когда Господь принес Себя в жертву за грехи мира.

Страстная пятница: почему так называется

Страстная пятница называется так потому, что в этот день, согласно Библии, происходили Страсти Христовы — распяли Христа на Голгофе. При этом Его гибели предшествовали страшные мучения. Все события, доставившие Спасителю страдания в последние дни и часы его земной жизни (не только физические, но и духовные – такие как предательство его ученика Иуды) и называются в Евангелиях Страстями Христовыми.

В церкви в Великую пятницу вспоминают эти события. Поэтому в этот день во время богослужения выносят Плащаницу — плат с изображением Иисуса, лежащего во гробе.

Страстная пятница: что читать

Накануне в четверг вечером совершается утренняя Великой Пятницы, когда читают 12 Страстных Евангелий, посвященных Страданиям Христовым. Это Его молитва до кровавого пота в Гефсиманском саду, время взятия под стражу, ведения на суд к Пилату, осуждение на суде и до распятия на Кресте на Голгофе.

А между Евангелиями вспоминается предание Иуды, беззаконие иудеев, величие Страстей.

После каждого чтения Евангелия ударяют в колокол. В храме все стоят с зажженными свечами. И есть обычай не гасить эту свечу, а принести горящей домой и сделать маленькие крестики на входе вверху каждой двери – чтоб охранить дом от зла.

Страстная пятница: что можно кушать

Великая Пятница – день особый. Существует традиция не вкушать никакой пищи до выноса Плащаницы (приблизительно три часа дня), многие даже не пьют воду до этого момента, а затем принимают лишь воду и хлеб.

Страстная пятница: что нельзя делать

В этот день настоятельно не рекомендуется:

  • смеяться и веселиться: наши предки верили, что тот, кто слишком радовался в этот день, весь следующий год проплачет;
  • есть до выноса Плащаницы (около 3 часов дня пополудни). При этом есть поверье, что если человек сможет вытерпеть жажду на протяжении всей Страстной пятницы, то потом весь год никакое питье не сможет причинить ему вреда;
  • резать хлеб – лишь ломать;
  • стирать, шить или резать: в Страстную пятницу запрещена любая работа по дому, поэтому так важно закончить уборку и стирку в Чистый четверг;
  • в старину верили, что нельзя в этот день протыкать землю железными предметами (аналогия с распятием Христа), то есть сезонные работы в поле и на огороде – это к горю и несчастью.

Также лучше воздержаться от пересадки комнатных растений или рассады в этот день. Единственное исключение – петрушка: считается, что посаженная в Страстную пятницу петрушка даст двойной урожай. Но сеять надо, не прикасаясь к земле острыми и металлическими предметами.

Страстная пятница: что можно делать

А теперь о том, что разрешено. Считается, что в этот день нужно:

  • с церковной службы принести домой 12 горящих свечей и дать им полностью догореть – это приносит материальное благополучие, удачу и радость;
  • освятить в церкви кольцо (любое, то есть необязательно свадебное или драгоценное) – оно будет защищать человека от всех болезней.

Страстная пятница: приметы и суеверия

Считается, что испеченная в этот день буханка хлеба исцеляет от всех болезней и никогда не заплесневеет. А пасхальная сдоба, сохраненная от одной Страстной пятницы до следующей, предупреждает коклюш, говорили люди.

Многие мамочки верят, что для того, чтобы ребенок рос крепким и счастливым, отлучать его от груди нужно именно в Страстную пятницу.

Также наши предки верили, что именно в Страстную пятницу можно выяснить, есть ли в доме "наговоренная" вещь (то есть та, на которую злой человек навел порчу). Для этого приносили недогоревшую свечу из церкви, зажигали в доме и обходили с нею все комнаты, поднося к разным углам: где пламя свечи начнет трещать, там заговоренный предмет и находится.

Также в этот день традиционно гадали на урожай. Делали это по погоде:

  • если небо звездное — ждали хорошего урожая зерновых;
  • если пасмурно, то "хлеб будет с бурьяном", то есть будет неурожай.

Кто-то верит, что если перевозить пчел в любой другой день, кроме Страстной пятницы, – то они непременно умрут.

Есть суеверие, что если выстиранное белье вывесить для просушки в Страстную пятницу, на нем появятся пятна крови.

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