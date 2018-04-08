Пасха-2018: традиции украинского народа и что нельзя делать в этот день

8 апреля 2018, 08:02

"Главред" выяснил, как празднуют один из главных христианских праздников года.

Через неделю после Вербного воскресенья украинцы празднуют Пасху.

В 2018 году православные отмечают великий христианский праздник – Пасху-2018 – 8 апреля.

Пасха: история праздника

В Страстную пятницу Иисус был осужден и распят. Уже ночью Иосиф Аримафейский вместе с Никодимом с согласия Пилата сняли тело Христа с креста, а затем, как велели еврейские традиции, обвили полотном (плащаница) и похоронили. Поэтому в Великую (Страстную) субботу тело Христа находилось в склепе, но духом Христос спустился в ад, где освободил праведников.

И вот наступило утро воскресенье. К гробнице пришли Мария Магдалина женщины-мироносицы –мать апостола Иакова Мария Иаковлева, мать апостолов Иакова и Иоанна Саломия "и другие с ними". Согласно с традицией, они хотели умастить тело умершего учителя специальными благовониями.

Идя к склепу, они говорили о том, как можно решить проблему – отвалить от входа увесистый камень. Однако когда женщины добрались до гробницы, то увидели Ангела, а сама гробница была открыта и пуста.

Как пишет евангелист Матфей, Ангел сказал им: "Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого; Его нет здесь — Он воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь, и пойдите скорее, скажите ученикам Его, что Он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее; там Его увидите".

Христос Воскресе Открытки с Пасхой

Те отправились рассказать все апостолам, но по дороге встретили самого Спасителя. Он сказал лишь одно слово: "Радуйтесь!"

Женщины тут же бросились к ногам учителя "и поклонились ему". И Христос сказал: "Не бойтесь; пойдите, возвестите братьям Моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят Меня".

Спустя несколько часов о чудесном Воскрешении узнали и первосвященники, приговорившие Христа к смерти. Те подкупили воинов, уговорив их объявить, что ночью апостолы тайно выкрали из гробницы тело Иисуса.

Тем временем апостолы явились в Галилею, как им и было велено (за исключением предатавшего Христа Иуды Искариота) Поднявшись на гору, они увидели Иисуса, "поклонились Ему, а иные усомнились". И тогда Христос сказал: "Дана Мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать всё, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века".

Как появился праздник Пасха

Пасха или Воскресение Христово — древнейший христианский праздник. Это главный праздник богослужебного года. Он установлен в честь воскресения Иисуса Христа.

Стоит отметить, что впервые Пасху отпраздновали еще за 1500 лет до Рождества Христова: это были иудеи, которых Моисей вывел из Египта. Само слово "пасха" означает "исход" или "избавление" от рабства.

Что касается праздника Пасхи именно как Воскресения Христова, то этот праздник первыми стали отмечать апостолы. И в Новом Завете это торжество символизирует победу над смертью.

При этом лишь к V веку были разработаны четкие правила и сроки празднования Пасхи. В частности, церковники постановили, что в отличие от иудейской христианская Пасха – это праздник Воскресения Христова, который следует отмечать в первое воскресенье после полнолуния, следующего за мартовским равноденствием. Поэтому-то дата праздника и меняется каждый год – в 2018 году православную Пасху отмечают 8 апреля, а в 2019 году православная Пасха выпадает на 28 апреля.

Как празднуют Пасху: что нельзя делать в этот день и что нужно

В Пасху категорически не рекомендуется:

  • надевать траурные одежды и вообще унывать, так как считается, что даже сама природа радуется Воскресению Христа;
  • вступать в конфликты и спорить;
  • работать – считается, что бытовые заботы отвлекают от духовного, а этот день в первую очередь надо посвятить Богу. Если же приходится выйти на работу в этот день, то священники советуют принять такой труд как некое послушание;
  • заниматься сексом;
  • выбрасывать несъеденные пасхальные продукты, особенно те, что были освящены в церкви – остатки следует сжечь или закопать, причем так, чтобы до них не добрались животные;
  • отмечать дни рождения и другие светские праздники – их лучше перенести на другой день, чтобы они не "перекрывали" радость от воскресения Христа;
  • посещать кладбища – ближайшее посещение кладбища советуют отложить до Радоницы (в 2018 году она приходится на вторник, 17 апреля).

На Пасху разрешается употребление алкоголя, но в небольших количествах.

В этот день обязательно нужно посетить пасхальную службу. Участие в такой службе не только обязательно – фактически оно рассматривается как знак принадлежности к церкви. По канону, Великий пост для верующего заканчивается как раз после участия в службе и причастия. Если человек отстоял всенощную и принял причастие, то есть "нескоромное" он может уже с вечера субботы. В противном случае – нужно дождаться утренней службы.

После служб в храмах продолжается освящение пасх, писанок и пасхальных угощений.

Что святят на Пасху

Брать с собой в церковь на Пасху можно далеко не все продукты. А некоторые – можно брать только при условии, что святить их человек будет в церковном дворе, а в сам храм заносить воспрещается. Подробнее читайте в материале "Главреда" Что святят на Пасху.

Пасха: традиции и приметы

В этот день заканчивается Великий пост: вновь разрешается мясо. А на праздничном столе обязательно должны быть  пасхи и крашеные яйца. Причем первую пасхальную трапезу совершают всей семьей. Таковы традиции празднования Пасхи украинским народом.

Писанки следует хранить целый год – до следующей Пасхи. Многие верят, что пасхальное яйцо в доме приносит удачу.

Саму пасху считают целебной, поэтому рекомендуется оставить хотя бы один кусочек пасхи "про запас".

Считалось, что, если на Пасху девушка ударит локоть, скоро она встретит свою вторую половинку.

Есть примета, что если в пасхальную ночь искупаться в святом источнике и до утра ничего не говорить, то человека будет сопровождать счастье и удача. При этом если встретить пасхальный рассвет – то это к удаче на целый год.

Приметы на погоду:

  • Если на Пасху дождь, вся весна будет такой же "мокрой".
  • Ясный пасхальный день обещает хороший урожай.

Советуем также прочесть, как правильно поздравить с Пасхой: красивые поздравления на словах и в картинках.

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