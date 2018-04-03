Как покрасить яйца: свеклой, куркумой, зеленкой и еще масса оригинальных и провороненных методов

Для православных наступила Страстная неделя-2018, каждый день которой еще называют Великим.

Уже завтра, в Великую среду, по традиции, начинают подготавливать яйца к окрашиванию, запасаясь всем необходимым (к примеру, луковой шелухой, если хотят, по канону, красить яйца в красный). Самой покраской занимаются непосредственно с Чистого четверга.

Пасхальные яйца: рисунки

Традиционным цветом пасхальных яиц считается красный (для этого их красят луковой шелухой). Он символизирует кровь Христа.

Традиция обмениваться именно красными яйцами на Пасху связана с историей из Священного Писания.

По традиции, к императорскому двору было не принято являться без дара правителю. Самые бедные слои населения приносили в дар обычное яйцо – самый простой и дешевый подарок. Именно с таким даром пришла и Мария Магдалина, чтобы объявить императору Тиберию: "Я видела Господа! Он воскрес!" Тот в ответ презрительно заявил: "Скорее это яйцо покраснеет, чем я поверю, что Христос воскрес" — и яйцо тут же сменило цвет на алый. Теперь уже пораженный император воскликнул: "Воистину Он воскрес!" Так император и весь двор, ставший свидетелями чуда, приняли христианскую веру.

Чаще всего на писанке изображают солнце. Оно означает приход весны, обновление жизни, освобождение от тьмы. Для христиан Бог — как солнечный свет, с ним связано все лучшее, что есть в жизни.

Крест символизирует четыре стороны света и четыре ветра. Это также отсылка к птице в полете. Иногда крестом обозначали и солнце. В христианстве крест — символ земных страданий, смерти и воскресения.

Свастику рисуют те, в семьи которых нет детей. Есть поверье, что свастика влияет на деторождение, отгоняет беду и приносит радость в дом.

Трининг (ломаный крест) — изображение фигуры с тремя концами – означает восход, движение в течение дня и закат солнца. Если концы трининга загнуты по направлению движения солнца — это обозначение чего-то хорошего, светлого. А вот если наоборот, показывают противоположное солнцу движение, — то обозначают что-то плохое и недоброе.

Звезда — символ любви, солнца и утренней зари. Узор звезды вмещает изображение прямого и косого креста, правостороннюю и левостороннюю свастику. Такие писанки подарят как признание в любви.

Как покрасить яйца свеклой, куркумой и другими натуральными красителями

Как красить яйца пищевыми красителями

Белые яйца нужно отварить вкрутую (важно: они не должны растрескаться), остудить и обсушить.

В небольших емкостях, куда легко входит одно яйцо, растворить содержимое одного пакетика в 50 мл теплой воды, добавить две столовые ложки столового уксуса и тщательно перемешать. Довести количество воды до 200 мл (как правило, 1 пакетик рассчитан на 200 мл воды) или желаемой насыщенности цвета.

Яйцо опустить в раствор с разведенным красителем, чтобы раствор полностью покрывал яйцо. При этом для равномерности прокраски яйцо нужно постоянно переворачивать.

Время покраски – около 3-4 минут.

Яйца выложить на бумажную салфетку или полотенце и дать высохнуть.

Внимание! Чтобы получились полосатые яйца – нужно поочередно опускать яйца в емкости с разной концентрацией краски на разные уровни.

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Ранее "Главред" писал о том, когда и сколько дней смогут отдохнуть украинцы на Пасху-2018. К слову, в Украине праздник Воскресения Христова утвержден на государственном уровне.