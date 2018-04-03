Как покрасить яйца: свеклой, куркумой, зеленкой и еще масса оригинальных и провороненных методов

3 апреля 2018, 19:13

Традиционным цветом пасхальных яиц считается красный.

Готовиться к покраске яиц начинают в Великую среду.

Для православных наступила 

Страстная неделя-2018, каждый день которой еще называют Великим.

Уже завтра, в Великую среду, по традиции, начинают подготавливать яйца к окрашиванию, запасаясь всем необходимым (к примеру, луковой шелухой, если хотят, по канону, красить яйца в красный). Самой покраской занимаются непосредственно с Чистого четверга.

Пасхальные яйца: рисунки

Традиционным цветом пасхальных яиц считается красный (для этого их красят луковой шелухой). Он символизирует кровь Христа.

Традиция обмениваться именно красными яйцами на Пасху связана с историей из Священного Писания.

По традиции, к императорскому двору было не принято являться без дара правителю. Самые бедные слои населения приносили в дар обычное яйцо – самый простой и дешевый подарок. Именно с таким даром пришла и Мария Магдалина, чтобы объявить императору Тиберию: "Я видела Господа! Он воскрес!" Тот в ответ презрительно заявил: "Скорее это яйцо покраснеет, чем я поверю, что Христос воскрес" — и яйцо тут же сменило цвет на алый. Теперь уже пораженный император воскликнул: "Воистину Он воскрес!" Так император и весь двор, ставший свидетелями чуда, приняли христианскую веру.

Чаще всего на писанке изображают солнце. Оно означает приход весны, обновление жизни, освобождение от тьмы. Для христиан Бог — как солнечный свет, с ним связано все лучшее, что есть в жизни.

Крест символизирует четыре стороны света и четыре ветра. Это также отсылка к птице в полете. Иногда крестом обозначали и солнце. В христианстве крест — символ земных страданий, смерти и воскресения.

Свастику рисуют те, в семьи которых нет детей. Есть поверье, что свастика влияет на деторождение, отгоняет беду и приносит радость в дом.

Трининг (ломаный крест) — изображение фигуры с тремя концами – означает восход, движение в течение дня и закат солнца. Если концы трининга загнуты по направлению движения солнца — это обозначение чего-то хорошего, светлого. А вот если наоборот, показывают противоположное солнцу движение, — то обозначают что-то плохое и недоброе.

Звезда — символ любви, солнца и утренней зари. Узор звезды вмещает изображение прямого и косого креста, правостороннюю и левостороннюю свастику. Такие писанки подарят как признание в любви.

Как покрасить яйца свеклой, куркумой и другими натуральными красителями

Как красить яйца пищевыми красителями

Белые яйца нужно отварить вкрутую (важно: они не должны растрескаться), остудить и обсушить.

В небольших емкостях, куда легко входит одно яйцо, растворить содержимое одного пакетика в 50 мл теплой воды, добавить две столовые ложки столового уксуса и тщательно перемешать. Довести количество воды до 200 мл (как правило, 1 пакетик рассчитан на 200 мл воды) или желаемой насыщенности цвета.

Яйцо опустить в раствор с разведенным красителем, чтобы раствор полностью покрывал яйцо. При этом для равномерности прокраски яйцо нужно постоянно переворачивать.

Время покраски – около 3-4 минут.

Яйца выложить на бумажную салфетку или полотенце и дать высохнуть.

Внимание! Чтобы получились полосатые яйца – нужно поочередно опускать яйца в емкости с разной концентрацией краски на разные уровни.

Как покрасить яйца зеленкой и шелухой

Как покрасить яйца в горошек

Пасхальные яйца декупаж, или Пасхальные яйца своими руками из салфеток

Пасхальные яйца своими руками из атласных лент

Поделка "Пасхальное яйцо из макарон"

Ранее "Главред" писал о том, когда и сколько дней смогут отдохнуть украинцы на Пасху-2018. К слову, в Украине праздник Воскресения Христова утвержден на государственном уровне.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
праздник Пасха яйца традиции
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
09:32
Омелян рассказал, сколько Украина потеряла денег из-за аннексии Крыма и войны на Донбассе
09:24
Филарет назвал вероятные сроки предоставления автокефалии УПЦ
08:52
Погода на воскресенье: где в Украине прогнозируют дожди
08:20
Подкараулили жертву недалеко от дома: стали известны подробности жестокого избиения девочки в Одессе
08:13
Все только начинается: что ждет Украину после получения автокефалии УПЦ мнение
07:50
В штабе ООС рассказали о потерях украинских военных на Донбассе
07:17
В Венесуэле совершено покушение на президента Мадуро, есть раненые
07:13
«Ты - королева»: украинская телеведущая взволновала фанатов пикантным фото в нижнем белье
06:59
Грандиозный обвал: почему упал рейтинг Путина и как он будет его спасать мнение
06:36
Ученые обнаружили новую неожиданную пользу от постоянного секса
06:14
Стало известно о смертельной опасности популярного медсредства
05:41
Сексапильная Руслана похвасталась фигурой на жарких фото
05:13
Синоптик рассказала, в Украине закончится летняя погода
04:39
"Испортили пенис пришельцы". Мужчина отчекрыжил свой половой орган
04:20
«Хранилище бактерий»: стало известно, откуда начнется суперпандемия
03:56
Солистка «ВИА Гры» показала идеальную фигуру в бикини
03:33
Курение кальянов назвали смертельно опасным для людей
03:23
Седла, домики, платья и памперсы: курицы в США стали элитными домашними питомцами
02:58
В Нидерландах дирижера ведущего оркестра выгнали из-за секс-скандала: подробности
02:44
«С моими 165 килограммами». Помощник Вилкула опроверг обвинение в изнасиловании
02:15
Украинцев в августе ожидает зрелищный звездопад Персеиды: когда смотреть
01:45
После измены мужа Лорак сняла обручальное кольцо: фото
01:22
Британец шокировал «лучшим в мире» свадебным снимком: фото
01:03
Названа сумма, которую украинские заробитчане отправили домой из Польши
00:46
Макрон решил провести отпуск в старинной крепости
00:22
Украинская легкоатлетка показала кубики пресса, соблазнительно обнажив живот: фото
04 августа, суббота
23:57
«С Россией нужно говорить языком оружия или санкций». Омелян оценил действия РФ в Азовском море
23:21
«Если бы я решилась с женщиной». Полякова оказалась с Астафьевой в одной постели: фото
22:58
Девочек, избивших сверстницу в Одессе, не накажут - СМИ
22:52
«Без претензий на имущество». Друг Петросяна рассказал о девушках в его офисе
22:26
«В Украине наступит опасный период». Тука сделал не обнадеживающий прогноз на осень
22:24
Стало известно, с чего начнется новая сессия Рады
21:47
Экс-футболист сборной Украины дважды за лето посетил Крым: фото и видео
21:45
Переиграли в "Сталкера": в Чернобыльской зоне поймали двух "сталкеров" с Донетчины
21:35
Порошенко уже неделю не появляется на работе - СМИ
21:14
Минобороны РФ разозлено утечкой тайных переговоров с Пентагоном
21:08
Голливудский актер Сигал стал сотрудником МИД России
20:55
Китай провел испытания гиперзвукового оружия
20:49
В Ирпене жертвы аферы застройщиков перекрыли въезд в город: фото
20:14
«Мы выйдем на улицы». Лидер ОУН призвал к смене власти
19:48
В Сумах на популярную телеведущую наехал поезд
19:33
"Эй, Сири, я в Аду?": на США обрушилась ужасающая пылевая буря
19:15
Евгений Петросян подал встречный иск к Елене Степаненко
18:45
После двух писем Ким Чен Ира Трамп сам написал лидеру КНДР
18:13
Над Крымом прошел российский "самолет судного дня"
17:50
Экс-комбат "Айдара" потребовал у США и Великобритании заплатить за Крым и Донбасс
17:49
Очередная авиакатастрофа в Румынии - столкнулись два самолета
17:21
"Работает помощь украинцев". В Сеть волонтеры выложили видео уничтожение техники боевиков
17:14
ООН призвало правительство Украины расследовать нападение на Екатерину Гандзюк
17:02
«Я страшно зависима»: Надя Дорофеева рассказала о самой вредной привычке
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять