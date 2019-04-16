Лазарева суббота 2019: что делать для привлечения денег и что можно кушать

16 апреля 2019, 04:45

Главред узнал традиции и обряды дня.

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Лазарева суббота 2019: что делать для привлечения денег / ФАН

Лазарева суббота 2019 выпала на 20 апреля.

Это день, когда христиане вспоминают чудо воскрешения Спасителем праведника Лазаря, а заодно задумываются о собственной смерти: что сделать для того, чтобы кончина была достойной.

На службе Лазаревой субботы православные просят Бога об исцелении от болезней не только телесных, но и духовных для себя и своей семьи.

Читайте такжеПогодные катаклизмы и метеозависимость: чего ждать украинцам от Еврейских кучек 2019Считается, что чистосердечные молитвы этого дня будут услышаны всенепременно. Поэтому многие молятся также об исполнении своего самого заветного желания. Однако следует помнить, что Бог и церковь осуждают просьбы корыстные или такие, что несут вред иным людям.

В то же время говорят, что если в Лазареву субботу прочитать Отче наш, прося у Бога финансового благополучия, то Господь эту просьбу непременно выполнит. Только при этом нужно непременно в левой руке держать ветку вербы, а правой – креститься.

Лазарева суббота: молитва

Тропарь Лазаревой субботы

Общее воскресение прежде Твоея Страсти уверяя, из мертвых воздвигл еси Лазаря, Христе Боже. Темже и мы, яко отроцы победы знамения носяще, Тебе победителю смерти вопием: осанна в вышних, благословен Грядый во имя Господне.

Лазарева суббота 2019: что можно кушать

Еще продолжается Великий пост 2019. При этом дозволяется икра в Лазареву субботу. Это может быть икра любой рыбы.

О том, что еще должно быть на столе в этот день, можно ли стричься и причащаться в Лазареву субботу – читайте в нашем материале Лазарева суббота 2019: когда отмечают и что делать в этот день.

Лазарева суббота 2019: обычаи и верба для освящения

Именно в Лазареву субботу ломают ветки вербы, которые будут святить на следующий день – в Вербное воскресенье – в церкви. 

Про заговоры на вербу читайте в нашем материале Лазарева суббота 2019: как провести этот день и заговор на вербу для денег.

А о том, что делать с прошлогодней освященной вербой – читайте в нашем материале Освященная верба: сколько хранить и что делать с прошлогодней вербой, приметы.

Также в этот день принято сеять горох – чтобы получить добрый урожай этой культуры.

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