Страстная неделя 2019: что делать, календарь питания и какие молитвы читать по дням

Страстная неделя: что делать

Страстная неделя у православных в 2019 году выпала на конец апреля, вплотную к майским праздникам.

Каждый день Страстной седмицы наполнен особым смыслом и предусматривает чтение специальных молитв, а также особое воздержание в еде.

Когда начинается и заканчивается Страстная неделя 2019

Страстная неделя перед Пасхой в этом году продлится с 22 по 27 апреля включительно.

А уже 28 апреля православные отмечаются великое Воскресение Господне – Пасху 2019 или Великдень 2019.

Страстная неделя по дням: что значит каждый день

Читайте такжеКогда Пасха 2019 и какой она будет для каждого знака ЗодиакаПонедельник, вторник и среда Страстной седмицы посвящены последним беседам Христа с учениками и народом.

В четверг начинается чтение Страстей Христовых, чтобы люди вспомнили и почтили Его страдания. Во всех церквях совершаются особые службы, а храмы представляет собой в эти дни то Сионскую горницу и Гефсиманию, то Голгофу.

На службе в Страстную пятницу вспоминают о страданиях Спасителя на кресте.

В Великую субботу церковь вспоминает погребение Иисуса и его пребывании во гробе.

Страстная неделя по дням: что делать каждый день

Великий понедельник – 22 апреля

Нужно закончить все работы по дому – уборку и ремонт, в частности.

Великий Вторник – 23 апреля

Нужно завершить более мелкие работы: стирку, глажку, ремонт одежды.

Великая среда – 24 апреля

Заканчивают дела на огороде/в саду, а из дома выносят последний мусор. Также начинают подготавливать яйца к окрашиванию, запасаясь всем необходимым (к примеру, луковой шелухой, если хотят, по канону, красить яйца в красный). Подробнее читайте в нашем материале Как покрасить яйца: свеклой, куркумой, зеленкой и еще масса оригинальных и проверенных методов.

Верующие в этот день ходят исповедоваться.

Читайте такжеВербное воскресенье 2019 году: когда и как отмечают и как молятся

Чистый четверг – 25 апреля

В Чистый четверг принято купаться – причем до восхода солнца. По примете, девушки подстригают в Чистый четверг волосы – чтобы те лучше росли.

Читайте такжеЧетверговая соль: что это, как ее готовить и зачем она вообще нужнаЛюди часто интересуется, когда печь пасху и куличи – это делать начинают как раз в четверг. Подробнее читайте в нашем материале Простой рецепт сладкой пасхи и как украсить кулич: топ-5 рецептов и лучшие идеи.

Страстная пятница – 26 апреля

В Страстную пятницу нельзя ничего делать по дому и веселиться: танцевать, петь и просто слушать музыку. По народной примете, кто смеется в Страстную пятницу – потом весь год плакать будет.

Великая суббота – 27 апреля

В этот день священники надевают светлые праздничные одеяния и начинают освящать в храмах пасхи, куличи и крашеные яйца. Подробнее читайте в нашем материале Что святят на Пасху.

В храме Воскресения Христова в Иерусалиме сходит благодатный огонь.

В этот день готовят все для праздничного стола, а также продолжают красить яйца. Еще больше рецептов читайте в нашем материале Рецепт пасхи: самая вкусная пасха и необычные куличи.

Великое Воскресение – 28 апреля, Пасха

Этот день знаменует окончание поста и Великое воскресенье – День Пасхи. Подробнее читайте в нашем материале Пасха: традиции украинского народа и что нельзя делать в этот день.

Страстная неделя: какие молитвы читать

Великий понедельник: молитва

Тропарь

Се Жених грядет в полунощи, и блажен раб, егоже обрящет бдяща: недостоин же паки, егоже обрящет унывающа. Блюди убо, душе моя, не сном отяготися, да не смерти предана будеши, и Царствия вне затворишися, но воспряни зовущи: Свят, Свят, Свят еси, Боже, Богородицею помилуй нас.

Великий вторник: молитва

Стихира

Душевною леностию воздремався, не стяжах, Женише Христе, горяща светильника, иже от добродетелей, и девам уподобихся буим, во время делания глумляся; утробы щедрот Твоих не затвори мне, Владыко, но оттряс мой омраченный сон, возстави, Милостиве, и с мудрыми введи девами в чертог Твой, идеже глас чистый празднующих, и вопиющих непрестанно: Господи, слава Тебе!

Великая среда

Тропарь

Господи, яже во многия грехи впадшая жена, Твое ощутившая Божество, мироносицы вземши чин, рыдающи миро Тебе прежде погребения приносит: увы мне глаголющи! Яко нощь мне есть разжжение блуда невоздержанна, мрачное же и безлунное рачение греха. Приими моя источники слез, Иже облаками производяй моря воду. Приклонися к моим воздыханием сердечным, приклонивый небеса неизреченным Твоим истощанием: да облобыжу пречистеи Твои нозе, и отру сия паки главы моея власы, ихже в раи Ева, по полудни, шумом уши огласивши, страхом скрыся. Грехов моих множества, и судеб Твоих бездны кто изследит? Душеспасче Спасе мой, да мя Твою рабу не презриши, Иже безмерную имеяй милость.

Великий четверток

Тропарь

Егда славнии ученицы на умовении вечери просвещахуся, тогда Иуда злочестивый сребролюбием недуговав омрачашеся, и беззаконным судиям Тебе праведного Судию предает. Виждь, имений рачителю, сих ради удавление употребивша! Бежи несытыя души, Учителю таковая дерзнувшия: Иже о всех Благий, Господи, слава Тебе.

Великий пяток

Тропарь

Днесь висит на древе, Иже на водах землю повесивый: венцем от терния облагается, Иже Ангелов Царь: в ложную багряницу облачается, одеваяй небо облаки: заушение прият, Иже во Иордане свободивый Адама: гвоздьми пригвоздися Жених Церковный: копием прободеся Сын Девы. Покланяемся Страстем Твоим, Христе: покланяемся Страстем Твоим, Христе: покланяемся Страстем Твоим, Христе, покажи нам и славное Твое Воскресение.

Великая суббота

Благообразный Иосиф, с древа снем Пречистое тело Твое, плащаницею чистою обвив, и вонями во гробе нове покрыв положи.

Егда снизшел еси к смерти, Животе Безсмертный, тогда ад умертвил еси блистнием Божества. Егда же и умершия от преисподних воскресил еси, вся Силы небесныя взываху: Жизнодавче Христе Боже наш, слава Тебе.

Мироносицам женам, при гробе представ Ангел вопияше: мира мертвым суть прилична, Христос же истления явися чужд.

Как держать пост на Страстной неделе: что можно есть по дням

Страстная седмица по строгости равна первой неделе Великого поста 2019: