Чистый четверг 2019: дата, обряды, когда надо купаться

Именно в Чистый четверг Христос омыл ученикам ноги / armedia.am

Чистый четверг – один из самых любимых предпасхальных праздников у православных. Дата его зависит от того, какого числа Пасха в 2019 году.

Когда Чистый четверг в 2019 году

Чистый четверг 2019 отмечается православными 25 апреля.

В этот день церковь вспоминает Тайную вечерю. В храмах служится одна из самых длинных служб в году – "12 Евангелий". Подробнее читайте в нашем материале Страстная неделя 2019: что нельзя делать по дням и что можно есть.

Чистый четверг: когда надо купаться

Чистый четверг – день духовного и материального очищения. В этот праздник принято купаться – причем обязательно до восхода солнца ("пока ворон детей не купает"). В Украине 25 апреля восход солнца начнется в 05:45 по киевскому времени.

Чистый четверг: что нужно делать, приметы и обряды

На Чистый четверг есть немало примет. К примеру, девушки подстригают в Чистый четверг волосы – чтобы те лучше росли.

Также в Великий Четверг принято жечь вербу, которую освещали на Вербное воскресенье. Пепел этот хранить нельзя, его развеивают по ветру или выбрасывают в проточную воду (в идеале – в реку).

Люди часто интересуется, когда печь пасху и куличи – это делать начинают как раз в Чистый четверг. Подробнее читайте в нашем материале Простой рецепт сладкой пасхи и как украсить кулич: топ-5 рецептов и лучшие идеи.

Чистый четверг: заговоры

Есть и немало заговоров на Чистый четверг. К примеру, заговор на деньги в Чистый четверг читают над водой, которой мыли окна и двери, перед этим бросив туда горсть монет: "Денежки, водитесь — не переводитесь, растите-умножайтесь, врагу не доставайтесь!". После уборки заговоренную мелочь складывают в чистый угол дома на неделю, а воду выливают под дерево (любое).