Четверговая соль: что это, как ее готовить и зачем она вообще нужна

11 апреля 2019, 04:05

Главред выяснил, в чем заключается магия черной четверговой соли.

Четверговая соль
В чем заключается магия черной четверговой соли / eda-offline.com

В Чистый четверг 2019 не только купаются до восхода солнца, убираются, пекут паски и красят яйца – в этот день также готовят черную четверговую соль.

Четверговую соль можно и купить (например, в церкви или в интернете, хоть на том же Prom.ua) – а можно приготовить самому, что выйдет намного дешевле.

Что такое четверговая соль и как ей пользоваться

Четверговая соль служит как оберег. Ее используют от порчи, от пьянства, от врагов, при заговорах на богатство. Так что польза четверговой соли не вызывает сомнений.

Четверговая соль: рецепт приготовления

Готовят четверговую соль исключительно в Чистый четверг: иные дни для ее приготовления категорически не подходят.

Читайте такжеБлаговещенская соль: в чем помогает и как приготовитьРаньше такую соль запекали в печи, добавляя в процессе приготовления немного золы. А вот современный рецепт четверговой соли включает в себя добавление ржаной муки – в пропорции 1:1. Смесь высыпают на сковородку и обжаривают, беспрерывно читая Отче наш – пока соль не почернеет (поэтому ее часто и называют черной четверговой солью).

Хранят такую соль в тканевых мешочках, по традиции – чаще всего на кухне. Некоторые предпочитают хранить в глиняной посуде.

Четверговая соль: как приготовить – видео

Четверговая соль: молитва при приготовлении

Если четверговая соль готовится для оберега, то над ней уже после приготовления и пересыпания в мешочек читают такую молитву: Именем Бога себя защищаю, четверговой солью все очищаю. Те, кто беды насылают, из моей жизни исчезают. Ключ. Замок. Язык.

Читайте такжеПокров день: приметы и заговорыНа четверговую соль от врагов уже после приготовления и остывания читают следующую молитву (после чего соль раскладывают по углам жилища): Не приходи в этот дом доля худая. Не переступи этот порог злой человек. Только добро и благоденствие. Аминь.

Четверговая соль от порчи посыпается на голову под молитву: Соль четверговая, силою священною наделенная, сглаз и порчу тебя снять умоляю. Не жить мне на белом свете с чернотою этой. Грязь всю сними, в себе ее вбери.

Четверговая соль на богатство: нужно крупинками готовой соли посыпать несколько крупных купюр из своего кошелька, приговаривая: Солью заговоренною, силами Божьими, помыслами своими чистыми злато я в дом зазываю. Да не переведутся в доме моем деньги, как звезды на небе, что в ночь на Чистый четверг свет нам давали.

Еще один вариант привлечения денег с помощью четверговой соли: мешочек с готовой солью и каким-нибудь золотым украшением на 6 часов опускают в стакан с водой. На рассвете его перекладывают на подоконник и ждут, пока мешочек высохнет под солнечными лучами. Потом в мешочек добавляют еще и небольшой кусочек золотого янтаря (как вариант – украшение с этим камнем). Завершают обряд специальным заговором: На море на океане, на острове на Буяне, девица красным шелком шила. Протянула девица мне шелковое шитье. Не беру я (имя) шитья шелкового. Бросила девица шелковое шитье, стала шить серебряным. Протянула мне девица серебряное шитье. Не беру я (имя) серебряное шитье. Бросила девица серебряное шитье, стала шить золотым. Протянула девица мне золотое шитье. Возьму я (имя) золотое шитье, чтобы золото ко мне в дом текло. Да будет так!

Можно ли делиться четверговой солью

Читайте такжеНибиру на Пасху-2019 разобьет Землю как пасхальное яйцо - ученыеМнения, можно ли делиться четверговой солью, разделились. Одни говорят, что да. И это, мол, даже засчитывается как доброе дело. А другие наоборот утверждают, что, как и с благовещенской солью, делиться четверговой солью нельзя. Как нельзя и выносить ее из дома, где она приготовлена.

Так что в этом вопросе остается только положиться на свою интуицию и действовать, как Бог подскажет.

Что делать с прошлогодней четверговой солью

Четверговая соль за год не теряет своей силы, так что прошлогоднюю четверговую соль можно продолжать использовать (и при приготовлении еды, и в уборке, чтоб злые силы из дома изгнать, и т.п.), пока она не закончится. Выбрасывать же такую соль считается большим грехом – как, например, ни в коем случае не выбрасывают остатки освященной паски.

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