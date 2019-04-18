Чистый четверг 2019: что нужно делать, чтоб быть красивой, богатой и чтоб забеременеть

Что делать в Чистый четверг для привлечения денег, любви, для замужества и беременности / 1zoom.ru

Чистый четверг 2019 отмечается православными 25 апреля.

В этот день принято умываться, положив перед этим в тазик с водой для умывания что-то серебряное (традиция говорит о монетке, но современные девушки чаще всего кладут серебряное украшение). В народе верят, что такое умывание подарит человеку здоровье и красоту на целый год.

Когда лучше читать заговоры

Для начала отметим, что заговоры нельзя читать:

если выпил – даже при легком алкогольном опьянении,

в критические дни (месячные),

в неблагоприятные лунные сутки: это 9-е, 15-е, 23-е и 29-е лунные сутки.

С Чистым четвергом нам в этом году повезло: c 01:39 ночи 25апреля и до следующего дня длится 20 лунный день.

При этом многие интересуются, можно ли заговор читать по бумажке. Эзотерики успокаивают: можно.

Чистый четверг: когда надо купаться

Чистый четверг – день духовного и материального очищения. В этот праздник принято купаться – причем обязательно до восхода солнца ("пока ворон детей не купает"). В Украине 25 апреля восход солнца начнется в 05:45 по киевскому времени.

Молитва в Чистый четверг при купании

При купании человек должен задуматься о своей жизни и попросить Бога о прощении за совершенные проступки.

Есть молитва в Чистый четверг при купании до восхода солнца, ее желательно читать, если купаешься в проточной воде, в реке, например: Чистый Четверг, прошу тебя помочь мне избавиться от болезней и недугов. А ты природная вода унеси все плохое с собой в синее глубокое море. Пусть мое тело станет сильным и здоровым, а душа радостью от этого наполнится. Аминь.

Есть и молитва от сглаза и порчи в Чистый четверг: В Чистый Четверг смываю сильной природной водой все плохое с себя,с души убираю чуждую маяту, заряжаюсь светлой Божьей энергией. Аминь.

И просто молитва в Чистый четверг при купании: Чистый Четверг, прошу тебя, стань мне отцом, обрати на меня свое внимание. Светлый день, Святой день, ты чистый и ясный, так сделай и мою жизнь светлой и ясной, без проблем и душевных мук. Аминь.

Чистый четверг: заговоры при купании

Сначала на воду, в которой собрались умываться/мыться, читают заговор, и только потом совершают обряд умывания.

Чистый четверг Пасху славит, весь народ православный Пасху славит, так бы и меня люди славили, и млад, и стар, чтоб в почете у начальства я раб Божий (имя) ходил, чтоб дело мое мне прибыль приносило. Золото к моим рукам липнет, льнет. Монеты в кошельке позвякивают. Ключ. Замок. Язык. Аминь.

Что нужно делать в Чистый четверг, чтобы деньги водились

В Чистый четверг заговоры на деньги особенно популярны. К примеру, есть заговор на монету в Чистый четверг (читают его до восхода солнца): Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа, денежка к денежке, копеечка к копеечке. Как люди ждут Светлой Пасхи, как идут в Храм Божий, так бы и ко мне рабу Божьему (имя) деньги шли рекой. Все святые угоднички, все со мной. Аминь.

Заговор на похудение в Чистый четверг

Проводится до восхода солнца. Понадобится стакан чистой воды. Туда надо добавить ложку соли и трижды прочесть заговор: Как соль в воде чистой исчезает, так сало мое тает и тает. Половину воды нужно выпить, а второй половиной омыть проблемные зоны: живот, ягодицы и бедра. Причем вытирать воду нельзя, нужно дождаться, пока она впитается в тело. И потом еще сутки нельзя мыться, чтоб не смыть с тела заговоренную воду.

Для закрепления ритуала стоит с утра сходить на службу в храм.

Чистый четверг: заговоры на красоту

При умывании водой с добавлением чего-то серебряного в таз, стоит прочесть заговор на красоту в Чистый четверг: Серебряной водою умываюсь, золотою ризою укрываюсь. Как денежки народ любит, так пусть и меня весь мир любит и голубит.

Второй вариант: нужно в Чистый четверг купить зеркальце – не забирая сдачу, а потом, смотрясь в него, приговаривать: Как весь мир в зеркало глядится, на свое отражение любуется, так бы на меня парни любовались, со мной миловались и целовались да наперебой свататься ко мне рвались. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

Заговоры на Чистый четверг: Степанова

Есть заговор знахарки Натальи Степановой на Чистый четверг – на снятие порчи (читают при умывании до зари): Смываю то, что на меня напустили. То, чем душа и тело мается, все Чистым четвергом снимается.

Есть у нее и заговор на красоту в Чистый четверг (также при умывании до зари): Как светел и красен Чистый четверг, так и я, раба Божья (имя), для всех буду прекрасной. Аминь.

Чистый четверг: заговоры на любовь

Существует заговор на четверговую соль в Чистый четверг, с помощью которой проводят заговор на любовь.

На утренней службе в храме освящают соль. Затем уже дома девушка умывается святой водой и утирается подолом своей ночной рубашки. А затем готовят любое блюдо (люди знающие советуют приготовить петуха), используя при приготовлении именно освященную соль. При этом в момент добавления четверговой соли нужно прошептать: Не привязала, а приласкала, не прикормила, а приютила, не дала, а взяла. Как в еду мою соль да соком войдет, так и душа твоя в мою милость попадет. Так должно быть – и так оно и будет. Аминь. Аминь. Аминь.

Стоит отметить, что угощать приглянувшегося парня заговоренным блюдом должна не сама девушка, а ее мать, а если речь идет уже о женатой паре – то теща зятя.

Чистый четверг: заговоры на замужество

Это скорее обряд, чем заговор. Нужно на Пасху отдать нищим возле церкви вместе с паской и крашеными яйцами и то полотенце, которым она в Чистый Четверг вытиралась. Считается, что после этого она непременно обретет свою любовь.

Кроме того, есть особая молитва на замужество:

О, Всеблагий Господи, я знаю, что великое счастие мое зависит от того, чтобы я Тебя любила всею душею и всем сердцем моим, и чтобы исполняла во всем святую волю Твою. Управляй же Сам, о Боже мой, душею моею и наполняй сердце мое: я хочу угождать Тебе Одному, ибо Ты Создатель и Бог мой. Сохрани мя от гордости и самолюбия: разум, скромность и целомудрие пусть украшают мя. Праздность противна Тебе и порождает пороки, подай же ми охоту к трудолюбию и благослови труды моя. Поелику же Закон Твой повелевает жить людям в честном супружестве, то приведи мя, Отче Святый, к сему, освященному Тобою, званию, не для угождения вожделению моему, но для исполнения предназначения Твоего, ибо Ты Сам сказал: нехорошо человеку быть одному и, создав ему жену в помощницу, благословил их расти, множитися и населяти землю. Услышь смиренную молитву мою, из глубины девичего сердца Тебе возсылаемую; дай мне супруга честнаго и благочестиваго, чтобы мы в любви с ним и в согласии прославляли Тебя, милосерднаго Бога: Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Чистый четверг: заговор на беременность

Читайте такжеКак гадать на Андрея и что есть для счастья и удачной беременностиКупаться до восхода солнца в Чистый четверг идут в длинной белой ночной сорочке. Сев в воду, женщина приговаривает: Солнце село на закате, я хочу быть лучшей мамой. Дай мне силы быть с дитем, сына, дочку подари, помоги мне, помоги. Муж мой любимый будет лучшим папой, а я мамой, этому быть. Пусть вода все плохое смоет и заберет навсегда. Аминь.

После чего нужно сразу из ванны вылезти. А саму сорочку снять и постирать в этой воде, все время повторяя: Вера моя – мои мечты, в воду гляжу — мамой буду.

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