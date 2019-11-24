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24 ноября – какой сегодня праздник: День друзей и приметы на Федора

24 ноября 2019, 00:29

Традиции и приметы 24 ноября помогут в любви и привлечении денег в дом.

24 ноября – праздник День матери в России 2019 и День Максима 2019: что нельзя делать, приметы
24 ноября – праздник День матери в России 2019 и День Максима 2019: что нельзя делать, приметы / 1zoom.ru

24 ноября 2019 – сегодня праздник выносливых людей.

День матери 2019 отмечает Россия. Напомним, что Украина своих мамуль поздравляла еще в мае, отправляя на День матери 2019 – поздравления и открытки.

А еще в мире нынче День моржа. В США выдался День друзей. А в Таджикистане проходит День Государственного флага.

По народному календарю, 24 ноября – день Федора (Федор Студит, Федор Мороз).

24 ноября: праздник церковный

Церковный праздник 24 ноября установлен в честь византийского монаха Федора, по прозвищу Студит.

Всю свою жизнь он был ярым поборником не только веры, но и жизни честной, не терпел никакой несправедливости. За это много лет провел в темницах и изгнаниях – но от принципов своих ни разу от отступился.

Поста нет.

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24 ноября: приметы

Прозвище Мороз преподобный Федор получил на Руси за то, что в это время в наших широтах уже вовсю господствовала зима.

Приметы 24 ноября на погоду:

  • мокрый снег или дождь – возможны оттепели до Введения во храм Пресвятой Богородицы (4 декабря);
  • солнечная погода – к похолоданию;
  • теплая погода – к теплой зиме и наоборот;
  • гуси на лед вышли – к оттепели на Рождество;
  • на небе много звезд – к доброму урожаю грибов и ягод.

24 ноября: что нельзя делать, а что нужно

На Федора принято было устраивать гуляния с катанием на санках и прочими снежными увеселениями. Ну, это если снег был.

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К этому дню должны были быть завершены все полевые работы. Ведь если еще на полях оставались колосья – то хороших всходов в следующем году не ждали.

Считается, что 24 ноября нельзя:

  • свататься и свадьбу играть – несчастливым будет такой брак, по примете;
  • держать битую посуду в доме – всё надо было выкинуть, иначе денег в доме не будет;
  • ругаться.

24 ноября: именины

День ангела справляют Викентий и Виктор, Евгений, Максим, Степан, Тимофей и Федор. Подробнее читайте в нашем материале День Максима – прикольные поздравления для Максима на словах и картинки.

24 ноября: кто родился

24 ноября родились такие знаменитости:

  • 1730 — российский полководец Александр Суворов.
  • 1826 — итальянский писатель Карло Коллоди (Приключения Пиноккио).
  • 1888 американский педагог, лектор, писатель Дейл Карнеги.
  • 1938 — актриса театра и кино Наталья Крачковская (12 стульев, Иван Васильевич меняет профессию и др.).
  • 1941 — российский телеведущий, режиссер КВН Александр Масляков.
  • 1946 — американский маньяк, серийный убийца Тед Банди.
  • 1954 — сербский кинорежиссер Эмир Кустурица (Черная кошка, белый кот, Жизнь как чудо, Балканский рубеж и др.).
  • 1958 — актер театра и кино Андрей Смоляков (Сталинград, День выборов 2, Движение вверх, Тренер, Завод и др.).
  • 1978 — американская актриса и продюсер Кэтрин Хайгл (Немножко беременна, Голая правда, Анатомия страсти и др.).
праздник День матери приметы традиции Максим
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