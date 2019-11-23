23 ноября – какой сегодня праздник: с Днем Георгия и День памяти Голодомора

23 ноября – праздник Георгия Победоносца 2019 и День голодомора 2019: что нельзя делать, приметы / 1zoom.ru

23 ноября 2019 – сегодня праздник красочный, а сам день – скорбный.

Наша страна чтит всех, кто погиб от голода в 1932-1933 годах. Это День памяти жертв голодоморов в Украине 2019. Мероприятия по этому случаю проводятся из года в год каждую четвертую субботу ноября.

Мир веселиться по поводу Международного дня акварели.

У Казахстана День дорожной полиции, у Литвы – День воинов.

В Японии отмечают День благодарности труду.

А еще это День святого Георгия в Грузии – Гиоргоба.

По народному календарю, 23 ноября – Родион и Ераст, еще одна название – Родион Ледолом.

23 ноября: праздник церковный

Церковный праздник 23 ноября установлен, чтобы почтить память святого Георгия Победоносца.

Святой Георгий – покровитель пастухов, земледельцев и воинов. Подробнее о том, от чего защищает Георгий Победоносец, как ему молятся и как поздравлять в этот день – читайте в нашем материале От чего защищает Георгий Победоносец и как поздравить Георгия с именинами в этот день.

Также почитается память 6 апостолов от 70-ти, включая Ераста и Родиона.

Поста нет.

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23 ноября: приметы

Считалось, что с Ераста лед на реках уже начинал крепнуть: скоро по нему можно будет перебираться на другой берег или просто кататься.

Гололед вообще считался спутником Ераста, так что лишний раз из дому в этот день старались не выходить. Во избежание травм, так сказать.

Приметы 23 ноября на погоду:

слякоть и непогода сегодня – такая погода надолго задержится;

на дорогах распутица – жди зимы морозной;

иней – к морозу;

много снега выпало – к зиме теплой и мягкой;

сильный ветер – к метели и холодам;

туман и/или громкое чириканье воробьев – к оттепели.

23 ноября: что нельзя делать, а что нужно

В этот день в старину всегда святили в церкви хлеб с солью. Таким хлебом кормили скотину, чтоб уберечь от болячек, и ели сами.

А если хлеб был испечен лично, а не куплен, то считалось, что такое угощение непременно привлечет деньги в дом и всяческое благополучие.

Таким хлебом угощали и тех, с кем в ссоре – чтобы конфликт разрешился и наладились отношения.

Освященную сегодня соль затем хранили в доме весь год – как оберег от нечистых сил.

Читайте такжеЧетверговая соль: что это, как ее готовить и зачем она вообще нужнаСтол накрывали сытный: мясных блюд было много, ведь скоро Рождественский (Филиппов) пост.

Считается, что 23 ноября нельзя:

давать что-либо в долг – счастье с отданной вещью отдашь;

отправляться в дальнюю дорогу;

начинать новые дела.

День лучше спокойно провести дома.

23 ноября: именины

День ангела справляют Анна и Ольга, Александр и Алексей, Борис, Георгий, Денис, Ефрем, Иван, Константин, Михаил, Николай, Орест, Петр и Прокопий, Родион, Серафим и Терентий.

Подробнее читайте в нашем материале День ангела Ольги 2019 – поздравления, элегантные открытки и гиф.

23 ноября: кто родился

Если на Ераста, 23 ноября, погода солнечная, то человек, который родился сегодня, будет благополучен во всем: и удача у него будет, и ум, и сила.

23 ноября родились такие знаменитости: