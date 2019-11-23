23 ноября – какой сегодня праздник: с Днем Георгия и День памяти Голодомора

Традиции и приметы 23 ноября подскажут, как привлечь достаток в дом и помириться с важным человеком.
23 ноября 2019 – сегодня праздник красочный, а сам день – скорбный.
Наша страна чтит всех, кто погиб от голода в 1932-1933 годах. Это День памяти жертв голодоморов в Украине 2019. Мероприятия по этому случаю проводятся из года в год каждую четвертую субботу ноября.
Мир веселиться по поводу Международного дня акварели.
У Казахстана День дорожной полиции, у Литвы – День воинов.
В Японии отмечают День благодарности труду.
А еще это День святого Георгия в Грузии – Гиоргоба.
По народному календарю, 23 ноября – Родион и Ераст, еще одна название – Родион Ледолом.
23 ноября: праздник церковный
Церковный праздник 23 ноября установлен, чтобы почтить память святого Георгия Победоносца.
Святой Георгий – покровитель пастухов, земледельцев и воинов. Подробнее о том, от чего защищает Георгий Победоносец, как ему молятся и как поздравлять в этот день – читайте в нашем материале От чего защищает Георгий Победоносец и как поздравить Георгия с именинами в этот день.
Также почитается память 6 апостолов от 70-ти, включая Ераста и Родиона.
Поста нет.
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23 ноября: приметы
Считалось, что с Ераста лед на реках уже начинал крепнуть: скоро по нему можно будет перебираться на другой берег или просто кататься.
Гололед вообще считался спутником Ераста, так что лишний раз из дому в этот день старались не выходить. Во избежание травм, так сказать.
Приметы 23 ноября на погоду:
- слякоть и непогода сегодня – такая погода надолго задержится;
- на дорогах распутица – жди зимы морозной;
- иней – к морозу;
- много снега выпало – к зиме теплой и мягкой;
- сильный ветер – к метели и холодам;
- туман и/или громкое чириканье воробьев – к оттепели.
23 ноября: что нельзя делать, а что нужно
В этот день в старину всегда святили в церкви хлеб с солью. Таким хлебом кормили скотину, чтоб уберечь от болячек, и ели сами.
А если хлеб был испечен лично, а не куплен, то считалось, что такое угощение непременно привлечет деньги в дом и всяческое благополучие.
Таким хлебом угощали и тех, с кем в ссоре – чтобы конфликт разрешился и наладились отношения.
Освященную сегодня соль затем хранили в доме весь год – как оберег от нечистых сил.
Читайте такжеЧетверговая соль: что это, как ее готовить и зачем она вообще нужнаСтол накрывали сытный: мясных блюд было много, ведь скоро Рождественский (Филиппов) пост.
Считается, что 23 ноября нельзя:
- давать что-либо в долг – счастье с отданной вещью отдашь;
- отправляться в дальнюю дорогу;
- начинать новые дела.
День лучше спокойно провести дома.
23 ноября: именины
День ангела справляют Анна и Ольга, Александр и Алексей, Борис, Георгий, Денис, Ефрем, Иван, Константин, Михаил, Николай, Орест, Петр и Прокопий, Родион, Серафим и Терентий.
Подробнее читайте в нашем материале День ангела Ольги 2019 – поздравления, элегантные открытки и гиф.
23 ноября: кто родился
Если на Ераста, 23 ноября, погода солнечная, то человек, который родился сегодня, будет благополучен во всем: и удача у него будет, и ум, и сила.
23 ноября родились такие знаменитости:
- 1887 — английский актер Борис Карлофф (Франкенштейн).
- 1908 — детский писатель Николай Носов (Незнайка).
- 1935 — митрополит Киевский и всея Украины (УПЦ МП) Владимир (Сабодан).
- 1941 — режиссер-мультипликатор, художник и сценарист Эдуард Назаров (Жил-был пес, Принцесса и людоед, Путешествие муравья, Винни-пух и др.).
- 1966 — французский актер Венсан Кассель (Багровые реки, Доберман, Страшные сказки и др.).
- 1992 — американская киноактриса, певица Майли Сайрус (Ханна Монтана, Черное зеркало и др.).