Фуршет в День Голодомора: Бужанский обвинил Вятровича в роскоши

Вятровича обвинили в роскоши в День Голодомора / Фото: УНИАН

Народный депутат от Слуги народа Максим Бужанский написал заявление в Госбюро расследований , в котором обвинил бывшего директора Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича в организации дорогостоящего банкета в День памяти жертв Голодомора..

В Facebook Бужанский написал, что год назад Вятрович устроил трехдневную конференцию по случаю Дня памяти жертв Голодомора, на которую пригласил около 400 человек. Участники мероприятия получили роскошное меню, стоимость продуктов которого якобы обошлась в 500 тысяч гривен.

"Забегая вперед, скажу, что не было и половины (приглашенных – ред.), велась фотосъемка, там всё видно. На кормление этих виртуальных персонажей, Институт национальной памяти в лице Вятровича заказал милые фуршеты. Почти на пол миллиона гривен", — пишет Бужанский.

По словам политика, Вятрович заказал банкет у строительной компании, бенефициаром которой является зарегистрированная на Кипре офшорная фирма.

"Знаете, лично для меня, как для гражданина, хватило бы и эклеров в День Голодомора. Но тут речь о другом, он просто украл большую часть из этих полумиллиона, отмыв их на строительной компании. Я знаю, что у нас сплошь и рядом всем все равно, что там было вчера, но я обещал догонять это ворьё, и я этим занимаюсь", — добавил изобличитель.

Бужанский показал меню организованного Вятровичем банкета, а также документы о его обращении в правоохранительные органы.

Как ранее сообщалось, известный украинский историк и бывший глава Института национальной памяти Украины (УИНП) Владимир Вятрович написал на своей странице в Facebook о том, что планирует делать в Верховной Раде IX созыва.

Напомним, во вторник, 12 ноября стало известно, что Ирину Луценко, сложившую с себя полномочия народного депутата, в Раде и фракции Европейская солидарность (политсила Петра Порошенко) заменит именно Владимир Вятрович.

Позже в Кассационном административном суде Киева обжаловали регистрацию экс-главы Института национальной памяти Владимира Вятровича народным депутатом от партии Европейская солидарность.