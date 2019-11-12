Вятрович рассказал, чем именно займется в Раде

Владимир Вятрович / УНИАН

Известный украинский историк и бывший глава Института национальной памяти Украины (УИНП) Владимир Вятрович написал на своей странице в Facebook о том, что планирует делать в Верховной Раде IX созыва. народным депутатом, членом фракции "Европейская солидарность". Об этом о написал в

При этом он озвучил свои политические планы.

"Я иду в политику ради того, чтобы Украина была родным домом, в котором живешь в достатке и куда с радостью возвращаешься. Чтобы наши дети общались между собой на украинском, не пренебрегая иностранными языками, знали бы нашу историю, неперевранную из-за границы и с уверенностью смотрели в свое будущее, которое не затмевают ни война, ни сдача страны. Иду, чтобы строить украинский мир и останавливать "русский мир", — написал Вятрович.

Напомним, во вторник, 12 ноября стало известно, что Ирину Луценко, сложившую с себя полномочия народного депутата, в Раде и фракции Европейская солидарность (политсила Петра Порошенко) заменит именно Владимир Вятрович.