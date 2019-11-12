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Вятрович заменит жену Луценко в Раде

12 ноября 2019, 17:20

Бывший глава Института национальной памяти станет народным депутатом вместо Ирины Луценко.

Новое заявление Вятровича вызвало скандал
Вятрович попадает в Раду / Униана

После ухода из Верховной Рады народной избранницы Ирины Луценко по списку Европейской солидарности в зале под куполом окажется экс-глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, заявил 12 ноября, во вторник, с трибуны парламента народный депутат от Слуги народа Максим Бужанский.

Отметим, перед голосованием за прекращение полномочий Луценко Бужанский заявил, что это "большая потеря" для украинского парламента.

"В очереди за Ириной Луценко шла Наталья Бойко. Чтобы в парламент вместо нее зашел Владимир Вятрович, эта Наталья Бойко сняла кандидатуру и оказалась советницей нашего премьера-министра", - заявил Бужанский.

Напомним:

5 ноября  регламентный комитет Верховной Рады поддержал заявление народной избранницы от Европейской солидарности Ирины Луценко о досрочном прекращении полномочий народного депутата.

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4 ноября  народный депутат от Европейской солидарности Ирина Луценко открыло заявила, что действительно покидает парламент, при этом она уточнила, что остается в партии.

"Сообщаю, что подала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий. Состояние здоровья не дает мне возможности работать в полную силу, а отлеживаться за спинами команды не привыкла", - написала супруга бывшего генпрокурора в Facebook.

Верховная Рада ротация Ирина Луценко Владимир Вятрович Макс Бужанский новости Украины Европейская солидарность
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