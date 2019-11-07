Луценко раскрыл, чем его жена будет заниматься после ухода с парламента

Ирина Луценко после сложения мандата займется семейным бизнесом / УНИАН

Бывший генпрокурор Юрий Луценко рассказал, чем его супруга Ирина будет заниматься после сложения с себя депутатских полномочий.

После реабилитации в медучреждении экс-нардеп будет заниматься семейным бизнесом, рассказал Луценко комментарии Сніданку з 1+1.

"Она перенесла серьезную проблему с сердцем и сейчас не может полностью работать с полной отдачей. Ирина после определенной медицинской реабилитации, очевидно будет заниматься тем, чем занималась до депутатства – своим небольшим семейным бизнесом", - отметил Луценко.

Он также поделился своими планами на будущее.

"Дальше я собираюсь организовать фонд поддержки украинской книги. Буду читать и пропагандировать чтение и помогать тем, кто пишет умные книжки", - заявил экс-генпрокурор.

Кроме того, Луценко отреагировал на слухи, что он с женой собирается покинуть Украину.

"Только такие идиоты, как он (Сергей Лещенко – ред.) могут поверить, что Луценко, который не убежал от Януковича, прошел два Майдана, сын которого пошел добровольцем в 2014 году на фронт, куда-то уедет из нашей страны. Я был и остаюсь украинцем и убеждения свои не меняю, в зависимости от должностей или власти", - уточнил он.

Жить Луценко планирует где и раньше, в поселке Стоянка на Киевщине, вместе с женой, младшим сыном Виталием, собакой и котом.

Ранее Ирина Луценко прокомментировала сообщение о своем уходе из Рады.