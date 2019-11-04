"Проблема с сердцем": Ирина Луценко прокомментировала сообщение о своем уходе из Рады

Ирина Луценко подтвердила, что уходит из Рады / УНИАН

Народный депутат от Европейской солидарности Ирина Луценко открыло заявила, что действительно покидает парламент, при этом она уточнила, что остается в партии.

"Сообщаю, что подала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий. Состояние здоровья не дает мне возможности работать в полную силу, а отлеживаться за спинами команды не привыкла", - написала супруга бывшего генпрокурора в Facebook.

В соцсети она подробно перечислила свои заслуги в парламенте, а завершила она свое длинное обращение к украинцам словами о том, что власть и оппозиция должны сплотиться.

"Украина переживает непростые времена испытаний. Сейчас главное - сплотиться и власти, и оппозиции вокруг наших государственных интересов. Не дать расшатать нас изнутри, зато консолидировать общество и защитить нашу страну от внешнего агрессора. Как мама сына-защитника и участника АТО призываю всех нас не сдаваться и побеждать!", - отметила Луценко.

В свою очередь, бывший генеральный прокурор Юрий Луценко подтвердил слова жены.

"Да, моя жена Ирина написала заявление о сложении депутатских полномочий. Она перенесла серьезную проблему с сердцем. Такой диагноз не позволяет работать на избирателей с полной отдачей, как она это делала и в оппозиции и при власти.

Нет, это никак не связано с "версиями" переполненных желчью псевдоэкспертов. Хотя бы потому, что я уже 10 дней как закончил курс английского и вернулся в Киев", - сказал Луценко.

Читайте также"Начхать на ее здоровье, лечить должны в СИЗО": в Сети бурно обсуждают уход из Рады жены ЛуценкоНапомним, ранее бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко вернулся в Украину из-за болезни жены Ирины. Об этом Луценко написал, комментируя пост в Facebook политолога Михаила Чаплыги, который предположил, что супруги Луценко сбежали из страны, прихватив с собой "несгораемое бабло".

"Уехали с баблом и показали нам фак: чета Луценок, Бабченко (с кошельком), Кононенко, Матиос... чуть ранее Гонтарева и Яресько... Знают толк в выражении "вовремя выйти из Игры с несгораемым баблом. Говорят, что вышедших на порядкт больше... вместе с баблом. Дальше будет треш", - написал Чаплыга.

В свою очередь, Луценко прокомментировал пост Чаплыги так: "Миша, кончай исходить ядом. Я в Киеве. Жена перенесла тяжелые проблемы с сердцем".