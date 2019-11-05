Регламентный комитет Рады "прогнулся" под скандальную жену Луценко

Ирина Луценко / УНИАН

Регламентный комитет Верховной Рады поддержал заявление народной избранницы от Европейской солидарности Ирины Луценко о досрочном прекращении полномочий народного депутата. Соответствующее решение было принято во вторник, 5 ноября.

"Согласно части первой статьи 5 Закона Украины "О статусе народного депутата Украины" и пункта 1 части первой статьи 15 Закона Украины "О комитетах Верховной Рады Украины" внести народными депутатами Украины - членами Комитета на рассмотрение Верховной Рады Украины проект Постановления Верховной Рады Украины" о досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Луценко И.С." - рассказала УНН нардеп и член регламентного комитета Оксана Гринчук.

При этом она указала, что парламенту рекомендовали принять документ в целом.

Напомним, что ранее Ирина Луценко заявила, что досрочно сложит полномочия депутата из-за проблем со здоровьем.