Замена Вятровичу: стало известно, кому прочат кресло главы УИНП

Вахтанг Кипиани пока что не комментировал слухи / УНИАН

Должность главы Института национальной памяти, которую недавно покинул Владимир Вятрович, может занять известный украинский журналист, публицист и историк Вахтанг Кипиани. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат от Слуги народа Максим Бужанский.

"Товарищи, ходят слухи, что на должность главы Института Национальной Памяти, рассматривают Вахтанга Кипиани. Если это правда, верните, пожалуйста, Вятровича", - написал Бужанский вечером 4 октября.

Напомним, 18 сентября глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил о своем уходе с поста. Позже он прокомментировал кандидатуру детской писательницы Ларисы Ницой на должность главы Института, заявив, что она не является специалистом в той области, чтобы соответствовать должности главы УИНП.