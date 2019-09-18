"Ницой - не специалист": Вятрович заговорил о своем преемнике

Владимир Вятрович заговорил о преемнике / Униана

Главной гарантией того, что Институт национальной памяти продолжит свою работу, будет общественный запрос, требование общества, рассказал в комментарии Главреду уже бывший глава Института национальной памяти Владимир Вятрович, которого уволили в среду, 18 сентября.

"Очень надеюсь, что нет отката назад, и пересмотра решений не будет. От центрального органа исполнительной власти я получил заверения в том, что Украинский институт национальной памяти сохранит свой статус, а непосредственно от премьер-министра Украины Алексея Гончарука - заверения в том, что сохранятся ключевые направления деятельности Института", - сказал Вятрович.

При этом Вятрович отметил, что для него увольнение не стало неожиданностью.

"Я ожидал этого после переформатирования Кабинета министров. Имел несколько встреч с премьер-министром Алексеем Гончаруком, с которым знаком еще со времен Майдана. Собственно, мы оговаривали, каким образом будет происходить мое увольнение с должности директора Украинского института национальной памяти, которое произошло сегодня", - объяснил он.

Вятрович также уточнил, что пока нельзя сказать, кто будет его преемником несмотря на то, что эта должность предполагает конкурс.

"Соответственно, только по результатам конкурса мы узнаем о том, кто займет эту должность. Надеюсь, что это будет человек, который будет понимать важность проком политики восстановления и сохранения национальной памяти", - добавил он.

При этом Вятрович прокомментировал кандидатуру Ларисы Ницой на должность главы Института, о чем активно судачат в соцсетях.

"Не думаю, что Лариса Ницой является специалистом в той области, что соответствует этой должности. Она скорее является человеком, который занимается вопросами языка. Мы же говорим о другом - о национальной памяти. А это то, что все-таки связано с пониманием истории", - резюмировал Вятрович.

Читайте также"Цеткин - Вятрович 1:0": украинцы бурно отреагировали на увольнение ВятровичаНапомним, ранее сообщалось, Владимир Вятрович во всеуслышание заявил об уходе из должности главы Института Национальной памяти.

"Я сделал сколько смог, кто может - пусть сделает больше. Этими словами завершали свою каденцию римские консулы. И эти слова могу использовать и я, завершая свое пребывание на посту директора Института национальной памяти. Я ставил перед собой амбициозные цели и в основном их достиг", - сказал на прощание Вятрович.