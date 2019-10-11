"Не повод дарить носки": Вятрович высказался о "шкарпетизации" Дня защитника

Владимир Вятрович / Главред

День защитника Украины, который отмечается 14 октября, не является повод поздравлений исключительно мужчинам, заявил бывший директор Института национальной памяти Владимир Вятрович.

Как подчеркнул он в своем Facebook, в этот день не стоит дарить мужчинам носки, парфюмерию и средства для бритья.

"Остановите шкарпетизацию Дня защитников. 14 октября — день, когда поздравляют защитников Украины, прошлого и настоящего, мужчин и женщин", — отметил Вятрович.

Напомним, в Украине появился новый праздник – День памяти защитников Украины. Новая памятная дата будет отмечаться именно 29 августа, и у Зеленского объяснили, почему День памяти защитников назначили на эту дату.