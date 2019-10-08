День защитника и Покрова 2019: УЗ назначила дополнительные поезда / Униан

На День защитника Украины 2019 и праздник Покрова Пресвятой Богородицы 2019, благодаря которому у украинцев есть дополнительный выходной, Укрзализныця назначила три дополнительных поезда.

Всего на праздники курсировать будут 13 дополнительных поездов, уточнила пресс-служба УЗ.

Дополнительные поезда на празднике в октябре 2019:

№217/218 Киев – Ивано-Франковск – Рахов: отправление из Киева 11 и 13 октября в 15:02, прибудет в Рахов в 08:07. Обратно из Рахова отправление 12 и 14 октября в 17:49, прибытие в Киев в 9:14;

отправление из Киева 11 и 13 октября в 15:02, прибудет в Рахов в 08:07. Обратно из Рахова отправление 12 и 14 октября в 17:49, прибытие в Киев в 9:14; №177 Киев – Хмельницкий на 12 и 14 октября: отправление из Киева в 05:15, прибытие в Хмельницкий в 11:53. Отправление из Хмельницкого в 12:51, прибытие в Киев в 20:37;

на 12 и 14 октября: отправление из Киева в 05:15, прибытие в Хмельницкий в 11:53. Отправление из Хмельницкого в 12:51, прибытие в Киев в 20:37; №239 Киев – Ужгород на 11 и обратно 12 октября: отправление из Киева в 19:47 и прибытие в Ужгород в 10:58; отправление из Ужгорода в 18:15, в Киев прибытие в 08:37.

Также будет ездить региональный поезд № 872 Фастов – Шостка – 12 и 14 октября:

отправление из Фастова в 7:32,

прибытие в Киев в 08:45,

прибытие в Шостку в 13:25;

из Шостки отправление в 13:50,

прибытие в Киев в 18:17,

прибытие в Фастов в 19:22.

Билеты на поезда можно приобрести в железнодорожных кассах и онлайн.