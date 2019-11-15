Обжаловали в суде: Вятровичу не дали стать депутатом

Владимиру Вятровичу не дают стать депутатом / Фото: УНИАН

В Кассационном административном суде Киева обжаловали регистрацию экс-главы Института национальной памяти Владимира Вятровича народным депутатом от партии Европейская солидарность, который должен был получить мандат после отказа от работы в парламенте Ирины Луценко.

"Давно такого беспредела, ну и страха, не помню. Теперь понятно, почему спикер тянул с присягой Владимира Вятровича. Решение ЦИК о регистрации его депутатом оспаривают в суде", - сообщила в Facebook народный депутат Виктория Сюмар.

Политик обнародовала документ, согласно которому истцом является Хилько Андрей Анатольевич, который баллотировался как самовыдвиженец в народные депутаты по 219 округу в столице. Тогда мандат он уступил кандидату от Слуги народа Николаю Тищенко.

/ Фото: Facebook/Виктория Сюмар

Хилько в Facebook подтвердил, что подал иск для отмены регистрации Вятровича депутатом.

"Рассчитываю, что новый состав ЦИК не будет последователями предыдущего, и придерживаться законодательства не выборочно. Особенно это касается нового Председателя ЦИК господина Диденко, который является правопреемником своих дел в предыдущем составе ЦИК", - написал Хилько.

Детали и причины своего иска он пообещал обнародовать позже.

Как ранее сообщалось, известный украинский историк и бывший глава Института национальной памяти Украины (УИНП) Владимир Вятрович написал на своей странице в Facebook о том, что планирует делать в Верховной Раде IX созыва. народным депутатом, членом фракции "Европейская солидарность".

Напомним, во вторник, 12 ноября стало известно, что Ирину Луценко, сложившую с себя полномочия народного депутата, в Раде и фракции Европейская солидарность (политсила Петра Порошенко) заменит именно Владимир Вятрович.