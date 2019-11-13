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Кандидат от ЕС Бойко пояснила, почему уступила место нардепа Вятровичу

13 ноября 2019, 18:26

Политик подчеркнула, что будет более эффективной в другой отрасли.

Кандидат от партии ЕС отказалась быть нардепом / Фото: Facebook/Наталья Бойко

Член наблюдательного совета НАК Нафтогаз Украины Наталья Бойко, получившая мандат депутата после ухода из Рады Ирины Луценко, заявила, что отказалась от работы в парламенте, поскольку хочет трудиться в энергетической сфере. Своц мандат она отдала историку Владимиру Вятровичу.

В Facebook Бойко написала, что на протяжении последних 10 лет она профессионально развивается в энергетической сфере и хочет продолжить в том же направлении. Политик отметила, что такое решение приняла давно и известила коллег.

"Мы только на очень раннем этапе реформирования энергетических рынков. Мы еще не завершили реформу государственных компаний. Только начали наработки общего плана для энергетики и климата. Нам еще нужно найти эффективные механизмы для достижения энергетической независимости", - подчеркнула она.

По словам Бойко, в ее профессиональной сфере Украине еще предстоит выдержать серьезные вызовы. В частности, борьбу против запуска газопровода Северный поток-2.

"Я чувствую, что могу сейчас быть более полезной во внедрении этих ключевых изменений, помогая в реформах. Здесь я сейчас могу быть более эффективной и дальше профессионально развиваться в сфере энергетики", - акцентировала она.

Бойко подытожила, что 12 ноября в 17.30 она занесла в ЦИК заявление об отказе от мандата народного депутата.

Как ранее сообщалось, известный украинский историк и бывший глава Института национальной памяти Украины (УИНП) Владимир Вятрович написал на своей странице в Facebook о том, что планирует делать в Верховной Раде IX созыва.  народным депутатом, членом фракции "Европейская солидарность".

Напомним, во вторник, 12 ноября стало известно, что Ирину Луценко, сложившую с себя полномочия народного депутата, в Раде и фракции Европейская солидарность (политсила Петра Порошенко) заменит именно Владимир Вятрович.

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