22 ноября – какой сегодня праздник: с Днем сына и приметы на Матрену

22 ноября – праздник День сыновей 2019 и Матрена Зимняя: что нельзя делать, приметы / 1zoom.ru

22 ноября 2019 – сегодня праздник наследия и семьи.

День сыновей 2019 или День сына отмечает мир. Подробнее читайте в нашем материале День сыновей 2019 – поздравления и открытки с Днем сына ласковые.

И еще один праздник сегодня в России – День психолога.

Азербайджан отмечает День работников юстиции, Армения – День банковского работника, а Кыргызстан – День работника прокуратуры. В Ливане нынче День независимости.

По народному календарю, 22 ноября – день Матроны.

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22 ноября: праздник церковный

Церковный праздник 22 ноября установлен в честь иконы Божией Матери Скоропослушница.

Это чудотворная икона Божией Матери, которая, как говорят, по просьбам верующих дарует исцеление и дарует скорую помощь и поддержку всем страждущим, кто молится перед нею.

Также почитается память преподобной Матроны Царьградской, прославившаяся своим благочестием.

Постный день.

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Икона Божией Матери Скоропослушница: молитвы

Молитва Скоропослушнице о замужестве

О пресвятая Дево, Мати Господа вышняго, скоропослушная заступнице всех, к Тебе с верою прибегающих! Призри с высоты небеснаго величия Твоего на мя, непотребного, ко святой иконе Твоей припадающа, услыши скоро смиренную молитву мене, грешнаго, и принеси ю к Сыну Твоему, умоли Его, да озарит мрачную душу мою светом Божественным благодати Своея и очистит ум мой от помыслов суетных, да умирит страждущее мое сердце и исцелит раны его, да вразумит мя на добрая дела и укрепит работати Ему со страхом, да простит вся содеянная мною злая, да избавит от вечныя муки и не лишит небеснаго Своего царствия. О преблагословенная Богородице! Ты благоизволила еси нарещися во образе Твоем Скоропослушница, повелевающи всем притекати к Тебе с верою, не презри убо мене, скорбного, и не попусти погибнути мне в бездне грехов моих, на Тя по Бозе все мое упование и надежда спасения, и Твоему покрову и предстательству вручаю себе во веки веков. Аминь.

Скоропослушница – акафист слушать:

22 ноября: приметы

По примете, с Матроны начинается царствование зимы – с морозами и льдами.

Приметы 22 ноября на погоду:

туман – к потеплению;

иней – к похолоданию, а еще – к доброму урожаю овса;

дождь – к урожаю пшеницы;

снег идет или облачно – будущий май ненастный выдастся.

22 ноября: что нельзя делать, а что нужно

На Матрену принять готовить целебные настои (заваривать или запаривать лекарственные травы и коренья), чтобы было чем лечиться зимою.

Хозяйки в этот день перебирали вещи – и лишнее принято было раздавать бедным.

Сегодня – лучший день, чтобы расстаться со старыми вещами.

При этом вещи предварительно нужно выстирать. Ведь, по поверью, отдав не выстиранную вещь – человек рискует отдать и свое счастье.

А сам день лучше провести с семьей, тихо и по-семейному.

Считается, что 22 ноября нельзя:

поддаваться соблазнам;

идти на поводу у настроения и устраивать ссоры;

принимать решения, если они важные;

отправляться в дальний путь.

22 ноября: именины

День ангела справляют Матрена, Александр, Алексей и Антон, Виктор, Дмитрий, Иван, Илья и Иосиф, Константин, Порфирий, Семен, Тимофей и Федор.

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22 ноября: кто родился

22 ноября родились такие знаменитости: