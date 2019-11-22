22 ноября – какой сегодня праздник: с Днем сына и приметы на Матрену

Что нельзя делать в День Матроны 22 ноября, приметы и традиции праздника выяснил Главред.
22 ноября 2019 – сегодня праздник наследия и семьи.
День сыновей 2019 или День сына отмечает мир. Подробнее читайте в нашем материале День сыновей 2019 – поздравления и открытки с Днем сына ласковые.
И еще один праздник сегодня в России – День психолога.
Азербайджан отмечает День работников юстиции, Армения – День банковского работника, а Кыргызстан – День работника прокуратуры. В Ливане нынче День независимости.
По народному календарю, 22 ноября – день Матроны.
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22 ноября: праздник церковный
Церковный праздник 22 ноября установлен в честь иконы Божией Матери Скоропослушница.
Это чудотворная икона Божией Матери, которая, как говорят, по просьбам верующих дарует исцеление и дарует скорую помощь и поддержку всем страждущим, кто молится перед нею.
Также почитается память преподобной Матроны Царьградской, прославившаяся своим благочестием.
Постный день.
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Икона Божией Матери Скоропослушница: молитвы
Молитва Скоропослушнице о замужестве
О пресвятая Дево, Мати Господа вышняго, скоропослушная заступнице всех, к Тебе с верою прибегающих! Призри с высоты небеснаго величия Твоего на мя, непотребного, ко святой иконе Твоей припадающа, услыши скоро смиренную молитву мене, грешнаго, и принеси ю к Сыну Твоему, умоли Его, да озарит мрачную душу мою светом Божественным благодати Своея и очистит ум мой от помыслов суетных, да умирит страждущее мое сердце и исцелит раны его, да вразумит мя на добрая дела и укрепит работати Ему со страхом, да простит вся содеянная мною злая, да избавит от вечныя муки и не лишит небеснаго Своего царствия. О преблагословенная Богородице! Ты благоизволила еси нарещися во образе Твоем Скоропослушница, повелевающи всем притекати к Тебе с верою, не презри убо мене, скорбного, и не попусти погибнути мне в бездне грехов моих, на Тя по Бозе все мое упование и надежда спасения, и Твоему покрову и предстательству вручаю себе во веки веков. Аминь.
Скоропослушница – акафист слушать:
22 ноября: приметы
По примете, с Матроны начинается царствование зимы – с морозами и льдами.
Приметы 22 ноября на погоду:
- туман – к потеплению;
- иней – к похолоданию, а еще – к доброму урожаю овса;
- дождь – к урожаю пшеницы;
- снег идет или облачно – будущий май ненастный выдастся.
22 ноября: что нельзя делать, а что нужно
На Матрену принять готовить целебные настои (заваривать или запаривать лекарственные травы и коренья), чтобы было чем лечиться зимою.
Хозяйки в этот день перебирали вещи – и лишнее принято было раздавать бедным.
Сегодня – лучший день, чтобы расстаться со старыми вещами.
При этом вещи предварительно нужно выстирать. Ведь, по поверью, отдав не выстиранную вещь – человек рискует отдать и свое счастье.
А сам день лучше провести с семьей, тихо и по-семейному.
Считается, что 22 ноября нельзя:
- поддаваться соблазнам;
- идти на поводу у настроения и устраивать ссоры;
- принимать решения, если они важные;
- отправляться в дальний путь.
22 ноября: именины
День ангела справляют Матрена, Александр, Алексей и Антон, Виктор, Дмитрий, Иван, Илья и Иосиф, Константин, Порфирий, Семен, Тимофей и Федор.
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22 ноября: кто родился
22 ноября родились такие знаменитости:
- 1744 — первая американская феминистка, супруга президента США Джона Адамса Эбигейл Адамс.
- 1801 — врач, писатель, этнограф, лексикограф, создатель Толкового словаря живого великорусского языка Владимир Даль.
- 1881 — старица Русской Православной Церкви Матрона Московская.
- 1890 — французский генерал и политик, президент Франции Шарль де Голль.
- 1940 — американский кинорежиссер, сценарист, актер, мультипликатор и художник (12 обезьян, Страх и ненависть в Лас-Вегасе, Воображариум доктора Парнаса и др.), участник известной комик-группы Монти Пайтон Терри Гиллиам.
- 1952 — журналист, телеведущий, работавший в российских и украинских СМИ, Савик Шустер.
- 1958 — американская актриса Джейми Ли Кертис (Хэллоуин, Поменяться местами, Рыбка по имени Ванда, Достать ножи и др.).
- 1965 — датский киноактер Мадс Миккельсен (Охота, Ганнибал, Доктор Стрэндж и др.).
- 1967 — американский киноактер Марк Руффало (Мстители и Тор, Зодиак, Остров проклятых, Темные воды и др.).
- 1984 — американская киноактриса и певица Скарлетт Йоханссон (Матч-пойнт, Черная орхидея, Еще одна из рода Болейн, Мстители, Черная вдова и др.).