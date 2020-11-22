Открытки сыну и поздравления своими словами и стихи на День сыновей

День сыновей - поздравления трогательные и красивые картинки с Днем сыновей

На День сыновей поздравления прикольные и трогательные дарят 22 ноября – в семейный праздник, что призван укрепить связь между поколениями, который сближает и помогает лучше и ярче проявить свою любовь к родному человеку.

Иногда еще поздравляют с Днем сына 25 ноября – но первая дата всё же более популярная.

У праздника нет официального статуса, но с Днем сыновей поздравления дарят и в Украине, и в России, и еще во многих странах. К слову, в РФ вскоре вслед за Днем сына будут отмечать еще и День матери. День красивых мам там отмечают в последнее воскресенье ноября – то есть День мамы 2020 в России отпразднуют 29 ноября.

У каждой нации День сыновей отмечается по-разному, часто – даже в разные дни. Например, День мальчиков в Японии отмечается в мае. Официальный символ праздника – карпы. Причем сколько мальчиков в семье – столько и рыбок должно быть на праздничной открытке. А 1 июня мы отмечаем знаменитый Международный день защиты детей.

Есть День отца и День матери, День бабушек и дедушек – все эти праздники – еще один повод собраться всей семьей под одной крышей, устроить семейный ужин или выйти вместе на прогулку в парк, сходить в кино или устроить семейный киносеанс дома. А еще – нарисовать вместе открытки с Днем сына или разучить трогательный стих на День сыновей, подарить своему малышу поздравление на День сыновей своими словами или раскрасить картинки с Днем сыновей. То есть весело и в удовольствие провести время вместе.

С Днем сыновей прикольные поздравления в прозе своими словами, трогательные стихи на День сыновей, красивые гифки и картинки с Днем сыновей, что можно скачать бесплатно – собрал Главред на праздник 22 ноября.

Привітання на День синів українською мовою

День сыновей – стихи, поздравления в прозе и короткие смс

День сыновей – поздравления своими словами:

С Днём сыновей, дорогой мой сынок. Ты для меня — удача и надежда, опора и гордость, сила и поддержка. Я желаю тебе, мой родной, всегда идти лёгкой и доброй дорогой, никогда не сомневаться в себе и не терять своего энтузиазма. Верной любви и дружбы тебе, любимый мой, большой удачи и настоящего человеческого счастья!

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Трогательный стих на День сыновей:

Как мы без наших сыновей?

Намного жизнь без вас грустней.

Кто мамам будет помогать?

Сестренок станет развлекать?

Спасибо, что вы есть у нас,

Целуем много-много раз.

Желаем беды обойти

И счастье с радостью найти.

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День сыновей – поздравления в прозе:

Кровинушка моя родненькая, милый сыночек! Поздравляю тебя с праздником, с Днем сыновей - и хочу посвятить тебе материнские слова любви! Я желаю тебе счастливой судьбы, сладкой жизни, легкой, без трудностей и преград! Пусть твоя дорога стелется золотой лентой, пусть твоя жизнь будет наполнена радостью и весельем!

***

Стихи про сыновей до слез:

В глазах застыла нежная, упрямая слеза:

Опять тихонько радуюсь твоей победе,

Сбылась моя отчаянная юности мечта —

Сыночек появился, будто чудо в этом свете.

Растешь, но неустанно буду я любить

Твои шаги и радоваться всем твоим успехам,

В день сыновей тебе желаю долго жить

И радовать меня своим лучистым смехом!

***

Поздравление с Днем сына короткое:

Сыночек, поздравляю тебя с Днем сыновей. Этот праздник – повод для моего счастья, ведь у меня есть ты. Ровной и благополучной тебе жизненной дороги. И пусть каждое твое желание обязательно исполняется.

***

Поздравление сыновьям от мамы:

В День сыновей, родной сынок,

Прими от мамы поздравление!

Желаю, чтоб легко ты смог

Осуществить свои стремления!

Пускай и силы, и здоровье

Тебя не будут подводить!

Тебя родительской любовью

Всю жизнь, сынок, буду любить!

***

С Днем сыновей папе:

С Днём сыновей, дорогой сын. Для папы сын — это гордость, и я хочу пожелать тебе всегда оставаться уверенным, смелым, целеустремлённым человеком, настоящим и сильным мужчиной. Ты — сын, которого я могу поставить в пример каждому и я желаю тебе крепчайшего здоровья, бодрости, оптимизма, счастья и удачи.

***

Как хорошо, когда есть сын,

Любимый самый из мужчин,

Моя опора и отрада,

От жизни большего не надо.

Ты будь, сынок, всегда счастливым,

Успешным, сильным, позитивным.

В День сыновей желаю я,

Судьба пусть балует тебя!

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Сын, сегодня твой праздник, а значит, я должен поздравить тебя, ведь я твой отец и хочу тебе только лучшего. Ты должен понимать, что с возрастом на мужчину возлагается все больше обязательств и ответственности, поэтому ты должен быть к этому готов. Я поздравляю тебя с Днем сына и желаю не бояться трудностей и всегда идти к намеченной цели. Мы любим тебя и гордимся тобой.

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Поздравление с Днем сыновей для мамы и папы:

С Днем сыновей! Пусть сынуля радует и вдохновляет, становиться опорой и поддержкой! Желаю найти в нем друга, защитника и помощника! Пусть его жизнь будет яркой и красивой, радостной и осмысленной!

Открытки на День сына и картинки с Днем сыновей