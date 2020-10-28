Открытки с Днем бабушек и дедушек и теплые слова бабушке и дедушке в прозе и стихах

На День бабушек и дедушек поздравления – в прозе, прикольные стихи бабушке и дедушке, короткие смс и картинки с Днем дедушек и бабушек – подобрал Главред.
Сегодня праздник у внучат – хотя поздравления как раз звучат с Днем бабушек и дедушек. Но какая же бабушка или какой дедуля оставит внука без угощения или откажется с ним поиграть? Особенно после добрых пожеланий в свой адрес или если внук принесет в гости открытки с Днем бабушек и дедушек.
С Днем бабушек и дедушек поздравления дарят 28 октября. Дата у праздника не сдвигается. Так что День бабушек и дедушек в 2020 году в Украине, в России и еще в ряде стран отмечается в среду.
Несмотря на будний день, это отличный повод навестить родню, посидеть всем вместе за семейным столом – или просто отправить гиф или картинку для бабушки и дедушки. Они наверняка оценят теплые слова в свой адрес и будут тронуты до глубины души.
К слову, у праздника нет точно закрепленной даты (например, День дедушек и бабушек в США и в Канаде отмечается в сентябре). Но в Украине и России прижилось именно 28 октября, так как славяне праздновали в этот день Осенние Деды – праздник почитания предков. А сам праздник пришел к нам из Нидерландов, причем недавно: он отмечается с 2009 года.
З Днем бабусь і дідусів привітання українською мовою
С Днем бабушек и дедушек поздравления в стихах, в прозе своими словами и смс
Прикольные поздравления с Днем бабушек и дедушек в прозе:
Теплые руки, крепкие объятия, горячие поцелуи, нет прекрасней места, чем рядом с бабушками и дедушками. Вы делаете мир добрее, а нас счастливее. Живите вечно и радуйте нас светом своего сердца!
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С Днем бабушек и дедушек – стихи:
Самые любимые, самые родные,
Дедушка и бабушка наши дорогие,
От души и сердца мы вас поздравляем,
С Днем бабушек и дедушек, счастья вам желаем,
Желаем вам здоровья, долгих, долгих лет,
Для нас нет вас любимей и дороже нет!
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Душевные поздравления с Днем бабушек и дедушек своими словами:
С Днем бабушек и дедушек примите поздравления от любимых внучат! Желаем, чтобы с внуками не приходилось скучать, чтобы с любимыми бабушкой и дедушкой им всегда было весело и интересно. Желаем крепкого здоровья, сил и воодушевления, счастливых моментов и радости в компании замечательных внучат.
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Поздравления с Днем бабушек и дедушек в стихах:
С Днем бабушек и дедушек! Я очень вас люблю,
И вам свою признательность, конечно же, дарю!
Пусть время быстро движется, и вдаль бегут года,
Но будьте вы спокойными, веселыми всегда!
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Дорогие наши, поздравляю с Днем бабушек и дедушек! Спасибо вам за то неземное тепло и нежную убаюкивающую ласку, которую вы дарите! Пускай крепкое здоровье и хорошее чувство юмора сопровождает вас каждый день.
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Ваша мудрость нам помогает
Пусть Господь Вас оберегает.
Пусть будет крепким здоровье,
Ну а сегодня у всей семьи застолье!
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С Днем дедушек и бабушек! Пусть на душе воцарится мир, гармония и радость, а в доме звучит веселый смех и пахнет ароматными пирогами! Живите еще много лет и подарите любовь своим правнукам!
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В День бабушек и дедушек
Желаю вам любви,
Чтоб жизнь, как мягкий хлебушек,
Со вкусом, ели вы.
И пусть всегда здоровье
Прибудет с вами,
Окружены вы будите любовью
Дочерьми и сыновьями.
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Самые любимые, самые родные, самые дорогие бабуля и дедуля! От души поздравляем с Днем бабушек и дедушек! Желаем вам счастья, здоровья, долгих, долгих радостных лет. У нас нет никого дороже вас.
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Бабушки и дедушки,
Поздравляем с праздником.
Вы всегда хорошие,
Мы всегда проказники.
Будьте же здоровыми,
Будьте же счастливыми,
И на наши шалости
Не сердитесь, милые!