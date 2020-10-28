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Открытки с Днем бабушек и дедушек и теплые слова бабушке и дедушке в прозе и стихах

28 октября 2020, 00:19

На День бабушек и дедушек поздравления – в прозе, прикольные стихи бабушке и дедушке, короткие смс и картинки с Днем дедушек и бабушек – подобрал Главред.

С Днем бабушек и дедушек - открытки и поздравления на День дедушек и бабушек
С Днем бабушек и дедушек - открытки и поздравления на День дедушек и бабушек

Сегодня праздник у внучат – хотя поздравления как раз звучат с Днем бабушек и дедушек. Но какая же бабушка или какой дедуля оставит внука без угощения или откажется с ним поиграть? Особенно после добрых пожеланий в свой адрес или если внук принесет в гости открытки с Днем бабушек и дедушек.

С Днем бабушек и дедушек поздравления дарят 28 октября. Дата у праздника не сдвигается. Так что День бабушек и дедушек в 2020 году в Украине, в России и еще в ряде стран отмечается в среду.

Несмотря на будний день, это отличный повод навестить родню, посидеть всем вместе за семейным столом – или просто отправить гиф или картинку для бабушки и дедушки. Они наверняка оценят теплые слова в свой адрес и будут тронуты до глубины души.

К слову, у праздника нет точно закрепленной даты (например, День дедушек и бабушек в США и в Канаде отмечается в сентябре). Но в Украине и России прижилось именно 28 октября, так как славяне праздновали в этот день Осенние Деды – праздник почитания предков. А сам праздник пришел к нам из Нидерландов, причем недавно: он отмечается с 2009 года.

З Днем бабусь і дідусів привітання українською мовою

С Днем бабушек и дедушек поздравления в стихах, в прозе своими словами и смс

Прикольные поздравления с Днем бабушек и дедушек в прозе:

Теплые руки, крепкие объятия, горячие поцелуи, нет прекрасней места, чем рядом с бабушками и дедушками. Вы делаете мир добрее, а нас счастливее. Живите вечно и радуйте нас светом своего сердца!

с днем бабушек и дедушек гифки

***

С Днем бабушек и дедушек – стихи:

Самые любимые, самые родные,

Дедушка и бабушка наши дорогие,

От души и сердца мы вас поздравляем,

С Днем бабушек и дедушек, счастья вам желаем,

Желаем вам здоровья, долгих, долгих лет,

Для нас нет вас любимей и дороже нет!

***

Душевные поздравления с Днем бабушек и дедушек своими словами:

С Днем бабушек и дедушек примите поздравления от любимых внучат! Желаем, чтобы с внуками не приходилось скучать, чтобы с любимыми бабушкой и дедушкой им всегда было весело и интересно. Желаем крепкого здоровья, сил и воодушевления, счастливых моментов и радости в компании замечательных внучат.

***

Поздравления с Днем бабушек и дедушек в стихах:

С Днем бабушек и дедушек! Я очень вас люблю,

И вам свою признательность, конечно же, дарю!

Пусть время быстро движется, и вдаль бегут года,

Но будьте вы спокойными, веселыми всегда!

гиф с днем бабушек и дедушек - поздравление с днем бабушек и дедушек в картинках

***

Дорогие наши, поздравляю с Днем бабушек и дедушек! Спасибо вам за то неземное тепло и нежную убаюкивающую ласку, которую вы дарите! Пускай крепкое здоровье и хорошее чувство юмора сопровождает вас каждый день.

***

Ваша мудрость нам помогает

Пусть Господь Вас оберегает.

Пусть будет крепким здоровье,

Ну а сегодня у всей семьи застолье!

***

С Днем дедушек и бабушек! Пусть на душе воцарится мир, гармония и радость, а в доме звучит веселый смех и пахнет ароматными пирогами! Живите еще много лет и подарите любовь своим правнукам!

открытки с днем бабушек и дедушек скачать бесплатно

***

В День бабушек и дедушек

Желаю вам любви,

Чтоб жизнь, как мягкий хлебушек,

Со вкусом, ели вы.

И пусть всегда здоровье

Прибудет с вами,

Окружены вы будите любовью

Дочерьми и сыновьями.

***

Самые любимые, самые родные, самые дорогие бабуля и дедуля! От души поздравляем с Днем бабушек и дедушек! Желаем вам счастья, здоровья, долгих, долгих радостных лет. У нас нет никого дороже вас.

***

Бабушки и дедушки,

Поздравляем с праздником.

Вы всегда хорошие,

Мы всегда проказники.

Будьте же здоровыми,

Будьте же счастливыми,

И на наши шалости

Не сердитесь, милые!

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Сейчас вы просматриваете новость «Открытки с Днем бабушек и дедушек и теплые слова бабушке и дедушке в прозе и стихах». Другие поздравления с Днем рождения, с Новым годом, с Пасхой, и остальными религиозными и профессиональными праздниками доступны в разделе Поздравления. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
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