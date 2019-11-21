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21 ноября – какой сегодня праздник: день Достоинства и Свободы и приметы на Михайлов день

21 ноября 2019, 00:20

Что нельзя делать в Михайлов день 21 ноября, традиции и приметы праздника выяснил Главред.

21 ноября – праздник Михайлов день 2019: что нельзя делать, приметы и другие праздники дня
21 ноября – праздник Михайлов день 2019: что нельзя делать, приметы и другие праздники дня / Фото Reuters

21 ноября 2019 – сегодня праздник церковный и еще праздник достоинства и свободы.

Украина отмечает День достоинства и свободы2019 (День гідності і свободи 2019).

А вот у соседей прагматичный праздник сегодня – День бухгалтера в России 2019. Напомним, что Украина своих счетоводов поздравила уже дважды – 16 июля и 10 ноября, отправляя им С Днем бухгалтера 2019 красивые поздравления и прикольные открытки.

Кроме того, мир отмечает Всемирный день телевидения2019. Также проходят Всемирный день приветствий и Всемирный день философии.

По народному календарю, 21 ноября – Михайлов день 2019.

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21 ноября: праздник церковный

Церковный праздник 21 ноября установлен в честь Собора Архистратига Михаила. О том, в чем помогает святой и какие есть молитвы Архангелу Михаилу – читайте в нашем материале Михайлов день: как молиться и кому Архангел Михаил – покровитель

К слову, оттого, что святой Михаил первым встречает души людские на том свете – в Михайловы дни (на Михайлово чудо 19 сентября и как раз 21 ноября) принято поминать молитвой усопших. Читается такая молитва Архангелу Михаилу в полночь.

Также чтится память архангелов Гавриила, Рафаила, Уриила, Селафиила, Иегудиила, Варахиила и Иеремиила – именно они и входят в Собор Архистратига.

Поста нет.

21 ноября: приметы

У праздника Архангела Михаила есть и довольно неприятное название – Михайловские грязи. Просто в этот день часто бывали оттепели, отсюда и грязюка на дорогах.

Приметы 21 ноября, в основном, подсказывают, какой будет зима 2019-2020 в Украине:

  • утренний иней – к зиме морозной;
  • утренний туман – ждали оттепели;
  • преждевременный рассвет – наоборот, ждали морозов;
  • ясно на улице – морозы до треска будут;
  • мало шишек и/или много желудей – к зиме теплой.

21 ноября: что нельзя делать, а что нужно

Тут всё традиционно: нельзя грешить и работать (физический труд отвлекает от мыслей о духовном).

Из нетривиальных запретов – голову мыть нельзя, резать, рубить и ткать. Подробнее читайте в нашем материале Михайлов день 2019: что нельзя делать, приметы и заговоры.

21 ноября: именины

Главный изменник, конечно же, сегодня Михаил. Подробнее читайте в нашем материале Михайлов день 2019 – чудо-открытки и поздравления

День ангела также справляют Гавриил, Павел и Рафаил.

21 ноября: кто родился

21 ноября родились такие знаменитости:

  • 1694 — французский философ Вольтер.
  • 1854 — Папа Римский Бенедикт XV.
  • 1919 — актриса театра и кино Виктория Горшенина (Сильва, Дон Сезар де Базан, Тартюф и др.).
  • 1927 — актриса театра и кино Тамара Носова (Королевство кривых зеркал, Здравствуйте, я ваша тетя! и др.).
  • 1944 — американский режиссер, актер и сценарист Харольд Рамис (Охотники за привидениями, День сурка, Анализируй это, Немножко беременна и др.).
  • 1945 — американская актриса, лауреат Оскара Голди Хоун (Рядовой Бенджамин, За бортом, Смерть ей к лицу и др.).
  • 1963 — российский писатель-фантаст Ник Перумов (Кольцо Тьмы, Похитители душ, Приключения Молли Блэкуотер и др.).
  • 1963 — британская киноактриса Николлетт Шеридан (Отчаянные домохозяйки, Династия и др.).
  • 1965 — исландская певица, актриса Бьорк.

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Сейчас вы просматриваете новость «21 ноября – какой сегодня праздник: день Достоинства и Свободы и приметы на Михайлов день». Узнать какой сегодня праздник, как его правильно отмечать, и что нельзя делать, Вы можете в разделе «Праздники». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
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