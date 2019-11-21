21 ноября – какой сегодня праздник: день Достоинства и Свободы и приметы на Михайлов день

21 ноября – праздник Михайлов день 2019: что нельзя делать, приметы и другие праздники дня / Фото Reuters

21 ноября 2019 – сегодня праздник церковный и еще праздник достоинства и свободы.

Украина отмечает День достоинства и свободы2019 (День гідності і свободи 2019).

А вот у соседей прагматичный праздник сегодня – День бухгалтера в России 2019. Напомним, что Украина своих счетоводов поздравила уже дважды – 16 июля и 10 ноября, отправляя им С Днем бухгалтера 2019 красивые поздравления и прикольные открытки.

Кроме того, мир отмечает Всемирный день телевидения2019. Также проходят Всемирный день приветствий и Всемирный день философии.

По народному календарю, 21 ноября – Михайлов день 2019.

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21 ноября: праздник церковный

Церковный праздник 21 ноября установлен в честь Собора Архистратига Михаила. О том, в чем помогает святой и какие есть молитвы Архангелу Михаилу – читайте в нашем материале Михайлов день: как молиться и кому Архангел Михаил – покровитель.

К слову, оттого, что святой Михаил первым встречает души людские на том свете – в Михайловы дни (на Михайлово чудо 19 сентября и как раз 21 ноября) принято поминать молитвой усопших. Читается такая молитва Архангелу Михаилу в полночь.

Также чтится память архангелов Гавриила, Рафаила, Уриила, Селафиила, Иегудиила, Варахиила и Иеремиила – именно они и входят в Собор Архистратига.

Поста нет.

21 ноября: приметы

У праздника Архангела Михаила есть и довольно неприятное название – Михайловские грязи. Просто в этот день часто бывали оттепели, отсюда и грязюка на дорогах.

Приметы 21 ноября, в основном, подсказывают, какой будет зима 2019-2020 в Украине:

утренний иней – к зиме морозной;

утренний туман – ждали оттепели;

преждевременный рассвет – наоборот, ждали морозов;

ясно на улице – морозы до треска будут;

мало шишек и/или много желудей – к зиме теплой.

21 ноября: что нельзя делать, а что нужно

Тут всё традиционно: нельзя грешить и работать (физический труд отвлекает от мыслей о духовном).

Из нетривиальных запретов – голову мыть нельзя, резать, рубить и ткать. Подробнее читайте в нашем материале Михайлов день 2019: что нельзя делать, приметы и заговоры.

21 ноября: именины

Главный изменник, конечно же, сегодня Михаил. Подробнее читайте в нашем материале Михайлов день 2019 – чудо-открытки и поздравления.

День ангела также справляют Гавриил, Павел и Рафаил.

21 ноября: кто родился

21 ноября родились такие знаменитости: