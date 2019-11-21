21 ноября – какой сегодня праздник: день Достоинства и Свободы и приметы на Михайлов день

Что нельзя делать в Михайлов день 21 ноября, традиции и приметы праздника выяснил Главред.
21 ноября 2019 – сегодня праздник церковный и еще праздник достоинства и свободы.
Украина отмечает День достоинства и свободы2019 (День гідності і свободи 2019).
А вот у соседей прагматичный праздник сегодня – День бухгалтера в России 2019. Напомним, что Украина своих счетоводов поздравила уже дважды – 16 июля и 10 ноября, отправляя им С Днем бухгалтера 2019 красивые поздравления и прикольные открытки.
Кроме того, мир отмечает Всемирный день телевидения2019. Также проходят Всемирный день приветствий и Всемирный день философии.
По народному календарю, 21 ноября – Михайлов день 2019.
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21 ноября: праздник церковный
Церковный праздник 21 ноября установлен в честь Собора Архистратига Михаила. О том, в чем помогает святой и какие есть молитвы Архангелу Михаилу – читайте в нашем материале Михайлов день: как молиться и кому Архангел Михаил – покровитель.
К слову, оттого, что святой Михаил первым встречает души людские на том свете – в Михайловы дни (на Михайлово чудо 19 сентября и как раз 21 ноября) принято поминать молитвой усопших. Читается такая молитва Архангелу Михаилу в полночь.
Также чтится память архангелов Гавриила, Рафаила, Уриила, Селафиила, Иегудиила, Варахиила и Иеремиила – именно они и входят в Собор Архистратига.
Поста нет.
21 ноября: приметы
У праздника Архангела Михаила есть и довольно неприятное название – Михайловские грязи. Просто в этот день часто бывали оттепели, отсюда и грязюка на дорогах.
Приметы 21 ноября, в основном, подсказывают, какой будет зима 2019-2020 в Украине:
- утренний иней – к зиме морозной;
- утренний туман – ждали оттепели;
- преждевременный рассвет – наоборот, ждали морозов;
- ясно на улице – морозы до треска будут;
- мало шишек и/или много желудей – к зиме теплой.
21 ноября: что нельзя делать, а что нужно
Тут всё традиционно: нельзя грешить и работать (физический труд отвлекает от мыслей о духовном).
Из нетривиальных запретов – голову мыть нельзя, резать, рубить и ткать. Подробнее читайте в нашем материале Михайлов день 2019: что нельзя делать, приметы и заговоры.
21 ноября: именины
Главный изменник, конечно же, сегодня Михаил. Подробнее читайте в нашем материале Михайлов день 2019 – чудо-открытки и поздравления.
День ангела также справляют Гавриил, Павел и Рафаил.
21 ноября: кто родился
21 ноября родились такие знаменитости:
- 1694 — французский философ Вольтер.
- 1854 — Папа Римский Бенедикт XV.
- 1919 — актриса театра и кино Виктория Горшенина (Сильва, Дон Сезар де Базан, Тартюф и др.).
- 1927 — актриса театра и кино Тамара Носова (Королевство кривых зеркал, Здравствуйте, я ваша тетя! и др.).
- 1944 — американский режиссер, актер и сценарист Харольд Рамис (Охотники за привидениями, День сурка, Анализируй это, Немножко беременна и др.).
- 1945 — американская актриса, лауреат Оскара Голди Хоун (Рядовой Бенджамин, За бортом, Смерть ей к лицу и др.).
- 1963 — российский писатель-фантаст Ник Перумов (Кольцо Тьмы, Похитители душ, Приключения Молли Блэкуотер и др.).
- 1963 — британская киноактриса Николлетт Шеридан (Отчаянные домохозяйки, Династия и др.).
- 1965 — исландская певица, актриса Бьорк.