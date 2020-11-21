Михайлов день 2020: поздравления с Днем святого Михаила на именины и универсальные

Поздравления с Днем святого Михаила в прозе своими словами, короткие смс, стихи и картинки с Днем ангела Михаила и на праздник Михайлов день – в материале.
21 ноября – в праздник Михайлов день – поздравления с днем ангела дарят Михаилу. Но не только Миши получают поздравления с Днем святого Михаила. Архангел Михаил – защитник всех верующих, поэтому добрые и светлые пожелания и картинки с Днем святого Михаила можно скачать и смело отправить каждому дорогому человеку.
Михайлов день часто путают с праздником Михайлово чудо (поэтому и ищут поздравления и гифки Михайлово чудо в праздник 21 ноября). Отчасти это правильно: оба праздника установлены в честь Архангела Михаила, в оба эти дня отмечается день ангела Михаила по церковному календарю. Но это разные праздники – и поздравления у них все же разнятся.
Что за праздник Михайлов день 21 ноября и что можно делать в этот день, а что нельзя – читайте в нашем материале Михайлов день в 2020 году – денежные традиции, приметы и запреты.
А сегодня мы подобрали поздравления с Днем святого Михаила в прозе своими словами, короткие смс, трогательные стихи и красивые картинки с Днем ангела Михаила и на праздник Михайлов день 21 ноября.
Михайлів день 2020 - привітання українською мовою
Поздравления с Днем святого Михаила – в прозе, смс и стихах
Поздравляю с Михайловым днём и желаю щедрого счастья, щедрой любви, щедрой удачи. Пусть в этот день для твоего сердца откроется светлый горизонт — горизонт добра и благополучия. И пусть на улицах становится всё холодней, в душе твоей пусть будет и тепло, и радостно.
***
С праздником Собора Михаила,
И прочих ангелов, помощников небесных,
Престолы, Серафимы, Херувимы,
Три чина воинов душе моей полезных.
Пусть нас хранят от возгласов проклятых,
Сам Гавриил и Михаил – аминь,
Денница изгнан, и за ним бесята
Не будут беспокоить нашу жизнь.
***
Пускай Архангел Михаил хранит от бед, от горя и от сглаза. Пускай покой и теплый свет согреют ваши души и дома. Желаю верить в Бога и добро. С праздником!
***
Пусть день Святого Михаила
Наполнит жизнь твою добром,
Чтоб в ней гармония царила,
Пускай уютным будет дом,
Пусть в нем огонь любви горит
И придает душевных сил!
Пускай от бед тебя хранит
Всегда архангел Михаил!
***
С Михайловым днем тебя! Пускай не бедствует карман, пускай сердца будут богаты любовью к людям. Желаю жить без зла и гнева.
***
Михаил, даже имя твое необычно,
Будь, как Бог, справедлив, благороден, могуч,
Счастлив в самом большом,
В самом малом и в личном,
Отметая наплывы сомнений и туч.
***
Поздравляем всех верующих с Михайловым днем, а всех Михаилов – с праздником в честь их покровителя и желаем им быть мудрыми и справедливыми, как их тезка, и всегда следовать своему пути. Пусть в любой ситуации другие люди уважают вас и ваш выбор.
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Михайлов день пришел к вам в дом.
Пусть мир, достаток будут в нём,
Пусть солнце светит вам с небес.
Вы ждите в этот день чудес!
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В Михайлов день желаю мира в душе, чтобы в семье жило счастье и царил мир. Пусть на столе всегда будет вкусная еда, а родные будут искренними признаниями одаривать каждый день друг друга. Пусть хранят святые ваш дом и близких!
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С днем Собора Архистратига Михаила,
Я желаю, чтоб судьба тебя хранила,
Чтоб господь свое творение любил,
Дай Христос тебе побольше сил.