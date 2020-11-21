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Михайлов день 2020: поздравления с Днем святого Михаила на именины и универсальные

21 ноября 2020, 04:28

Поздравления с Днем святого Михаила в прозе своими словами, короткие смс, стихи и картинки с Днем ангела Михаила и на праздник Михайлов день – в материале.

21 ноября День Михаила - поздравления в прозе, смс, стихи, картинки
21 ноября День Михаила - поздравления в прозе, смс, стихи, картинки

21 ноября – в праздник Михайлов день – поздравления с днем ангела дарят Михаилу. Но не только Миши получают поздравления с Днем святого Михаила. Архангел Михаил – защитник всех верующих, поэтому добрые и светлые пожелания и картинки с Днем святого Михаила можно скачать и смело отправить каждому дорогому человеку.

Михайлов день часто путают с праздником Михайлово чудо (поэтому и ищут поздравления и гифки Михайлово чудо в праздник 21 ноября). Отчасти это правильно: оба праздника установлены в честь Архангела Михаила, в оба эти дня отмечается день ангела Михаила по церковному календарю. Но это разные праздники – и поздравления у них все же разнятся.

Что за праздник Михайлов день 21 ноября и что можно делать в этот день, а что нельзя – читайте в нашем материале Михайлов день в 2020 году – денежные традиции, приметы и запреты.

А сегодня мы подобрали поздравления с Днем святого Михаила в прозе своими словами, короткие смс, трогательные стихи и красивые картинки с Днем ангела Михаила и на праздник Михайлов день 21 ноября.

Михайлів день 2020 - привітання українською мовою

Поздравления с Днем святого Михаила – в прозе, смс и стихах

Поздравляю с Михайловым днём и желаю щедрого счастья, щедрой любви, щедрой удачи. Пусть в этот день для твоего сердца откроется светлый горизонт — горизонт добра и благополучия. И пусть на улицах становится всё холодней, в душе твоей пусть будет и тепло, и радостно.

Красивые анимационные открытки Михайлов День скачать бесплатно

***

С праздником Собора Михаила,

И прочих ангелов, помощников небесных,

Престолы, Серафимы, Херувимы,

Три чина воинов душе моей полезных.

Пусть нас хранят от возгласов проклятых,

Сам Гавриил и Михаил – аминь,

Денница изгнан, и за ним бесята

Не будут беспокоить нашу жизнь.

***

Пускай Архангел Михаил хранит от бед, от горя и от сглаза. Пускай покой и теплый свет согреют ваши души и дома. Желаю верить в Бога и добро. С праздником!

***

Пусть день Святого Михаила

Наполнит жизнь твою добром,

Чтоб в ней гармония царила,

Пускай уютным будет дом,

Пусть в нем огонь любви горит

И придает душевных сил!

Пускай от бед тебя хранит

Всегда архангел Михаил!

***

С Михайловым днем тебя! Пускай не бедствует карман, пускай сердца будут богаты любовью к людям. Желаю жить без зла и гнева.

***

Михаил, даже имя твое необычно,

Будь, как Бог, справедлив, благороден, могуч,

Счастлив в самом большом,

В самом малом и в личном,

Отметая наплывы сомнений и туч.

Открытки с Днем Ангела Михаила Михайлов день анимация гифки GIF

***

Поздравляем всех верующих с Михайловым днем, а всех Михаилов – с праздником в честь их покровителя и желаем им быть мудрыми и справедливыми, как их тезка, и всегда следовать своему пути. Пусть в любой ситуации другие люди уважают вас и ваш выбор.

***

Михайлов день пришел к вам в дом.

Пусть мир, достаток будут в нём,

Пусть солнце светит вам с небес.

Вы ждите в этот день чудес!

***

В Михайлов день желаю мира в душе, чтобы в семье жило счастье и царил мир. Пусть на столе всегда будет вкусная еда, а родные будут искренними признаниями одаривать каждый день друг друга. Пусть хранят святые ваш дом и близких!

***

С днем Собора Архистратига Михаила,

Я желаю, чтоб судьба тебя хранила,

Чтоб господь свое творение любил,

Дай Христос тебе побольше сил.

С Днем ангела Михаила картинки и открытки на Михайлов день

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