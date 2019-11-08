С Днем бухгалтера 2019 – красивые поздравления и прикольные открытки

10 ноября – Международный день бухгалтера. Поздравления к этому дню своими словами и в красивых картинках подобрал Главред.
С Днем бухгалтера красивые поздравления в этом году уже звучали: 16 июля отмечался День бухгалтера 2019 в Украине. А вот 10 ноября – праздник всемирный. Это Международный день бухгалтера 2019. То есть еще один повод поздравить подругу с Днем бухгалтера или сестру, или маму.
Открытка с Днем бухгалтера 10 ноября, наверняка, поднимет настроение родным и знакомым, которые работают с цифрами.
Главред подобрал лучшие поздравления с праздником. В нашем материале можно скачать бесплатно открытку с Днем главного бухгалтера, подобрать живую гиф или прикольное поздравление – к примеру, пошлое поздравление с Днем бухгалтера для тех виновников торжества, у кого все в порядке с чувством юмора.
К слову, уже через пару недель кое-кто снова будет поздравлять счетоводов: 21 ноября – День бухгалтера в России.
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Международный день бухгалтера: поздравления в прозе
У тебя есть все, что нужно отличному бухгалтеру: острый ум — чтобы выполнять сложные подсчеты, точность — чтоб не было ошибок, красота — чтобы украшать наш коллектив! Спасибо, что работаешь с нами! С профессиональным праздником! Всех благ тебе!
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Красный день для бухгалтерии настал — 10 ноября на календаре! Пусть баланс сам собой сойдется и дебет наконец встретит кредитом! А уважаемый бухгалтер отдохнет и примет наши скрупулезные и четко сверенные с руководством поздравления! Желаем меньше утомляться на работе и больше веселиться за ее пределами! Ура!
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Официальное поздравление с Днем бухгалтера: проза
Поздравляю с Международным днем бухгалтера и от души желаю считать не только цифры по плану счетов и в проводках, но и счастливые мгновения в жизни, дни радости и удачи, теплые встречи и сбывшиеся заветные мечты. Здоровья Вам, терпения, настойчивости и упорства, а также неутомимых сил, энтузиазма, уверенности и успеха!
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С Днем бухгалтера! Сегодня я хочу поздравить всех тех людей, которые выбрали для себя эту нелегкую профессию. Благодаря им, мы совсем не заботимся о том, что на свете есть дебеты и кредиты. Эти замечательные люди буквально все делают за нас. Желаю вам, мои дорогие люди, только самого хорошего.
С Днем бухгалтера: красивые поздравления в стихах
Сегодня, в день счетов и чисел,
Мы поздравленья льем рекой
И шлем со счастьем сотни писем
Тебе, бухгалтер дорогой.
Веди дела свои исправно,
Начальство радуй и лелей,
Чтобы сказал директор главный:
"Бухгалтер-чудо! Денег ей!"
***
Бухгалтер — непросто красивое слово,
Так называют финансов героев.
Каждый начальник с тревогой идет,
Чтобы принять у бухгалтера новый отчет.
Сегодня не нужно таблицы сдавать,
Начальство пришло вас поздравлять!
Вручим конверты за вашу умелость,
Это премия за отвагу и смелость.
Вы важный отдел в каждой компании,
За вашу работу раздавать нужно звания!
Спасибо за то, что вы есть, дорогие,
За то, что пишите отчеты приятные такие.
***
Дарят деньги людям сладость.
Ох, приятно их считать!
Чтоб процесс работы радость
В душу нес — хочу желать.
И доходов счастья в смете!
И любви такой, чтоб ух!
А начальник пусть заметит,
Что в тебе живет главбух!
***
Цифры, цифры, счеты, счеты,
Калькуляторы, ПК,
Бесконечные отчеты -
Ваша доля нелегка!
Позабудьте про балансы,
Про расход и про доход,
В День бухгалтера финансы
Сами пусть ведут учет.
Дебет с кредитом сойдутся,
Праздник чтоб не омрачать.
Вам осталось улыбнуться
И спокойно отмечать!
***
В один из ноябрьских деньков
Случается праздник отличный,
Когда не хватает нам слов
Бухгалтеру выразить лично
Признательность за доброту,
Умение делать расчеты,
За то, что бывают в году
Авралы, паденья и взлеты...
Желаем не меркнуть душой,
Балансы сводить без усилий,
Зарплаты ужасно большой,
Чтоб как олигархи вы жили!
***
Пошлое поздравление с Днем бухгалтера:
Сколоти, друг, состояние,
В этом ведь твое призвание!
Счет деньгам ведешь отлично,
Что тебе "лимон" наличных!
Положи на все проблемы,
Будь здоров, богат и в теме,
Не баланс – крутая тачка,
Отдых классный – вот задача!
Загребай бабло лопатой,
Чтобы жизнь была пи*датой,
Посылая беды на х*р,
Ведь недаром ты – бухгалтер!
Смс-поздравления с Днем бухгалтера прикольные
3 смс - 184 символа:
В голове одни расчеты,
Много мыслей набралось,
Ежедневные заботы,
Чтоб в балансе все сошлось.
В день бухгалтера желаю,
Чтоб в ажуре шли дела,
И за все твои старанья
Тебя премия нашла.
***
С Днем бухгалтера хотим поздравить
Всех, кто на этой работе "горит".
Им в "запарке" кофе некогда поставить,
Их душа тверда словно гранит.
***
3 смс - 195 символов:
Уважаемые бухгалтера, поздравляем вас с профессиональным праздником! Желаем вам умения, терпения, правильных отчетов, чтобы баланс всегда сходился. Пусть дома все имеется, здоровья и счастья вам!