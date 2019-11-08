С Днем бухгалтера 2019 – красивые поздравления и прикольные открытки

С Днем бухгалтера красивые поздравления в этом году уже звучали: 16 июля отмечался День бухгалтера 2019 в Украине. А вот 10 ноября – праздник всемирный. Это Международный день бухгалтера 2019. То есть еще один повод поздравить подругу с Днем бухгалтера или сестру, или маму.

Открытка с Днем бухгалтера 10 ноября, наверняка, поднимет настроение родным и знакомым, которые работают с цифрами.

Главред подобрал лучшие поздравления с праздником. В нашем материале можно скачать бесплатно открытку с Днем главного бухгалтера, подобрать живую гиф или прикольное поздравление – к примеру, пошлое поздравление с Днем бухгалтера для тех виновников торжества, у кого все в порядке с чувством юмора.

К слову, уже через пару недель кое-кто снова будет поздравлять счетоводов: 21 ноября – День бухгалтера в России.

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Международный день бухгалтера: поздравления в прозе

У тебя есть все, что нужно отличному бухгалтеру: острый ум — чтобы выполнять сложные подсчеты, точность — чтоб не было ошибок, красота — чтобы украшать наш коллектив! Спасибо, что работаешь с нами! С профессиональным праздником! Всех благ тебе!

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Красный день для бухгалтерии настал — 10 ноября на календаре! Пусть баланс сам собой сойдется и дебет наконец встретит кредитом! А уважаемый бухгалтер отдохнет и примет наши скрупулезные и четко сверенные с руководством поздравления! Желаем меньше утомляться на работе и больше веселиться за ее пределами! Ура!

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Официальное поздравление с Днем бухгалтера: проза

Поздравляю с Международным днем бухгалтера и от души желаю считать не только цифры по плану счетов и в проводках, но и счастливые мгновения в жизни, дни радости и удачи, теплые встречи и сбывшиеся заветные мечты. Здоровья Вам, терпения, настойчивости и упорства, а также неутомимых сил, энтузиазма, уверенности и успеха!

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С Днем бухгалтера! Сегодня я хочу поздравить всех тех людей, которые выбрали для себя эту нелегкую профессию. Благодаря им, мы совсем не заботимся о том, что на свете есть дебеты и кредиты. Эти замечательные люди буквально все делают за нас. Желаю вам, мои дорогие люди, только самого хорошего.

С Днем бухгалтера: красивые поздравления в стихах

Сегодня, в день счетов и чисел,

Мы поздравленья льем рекой

И шлем со счастьем сотни писем

Тебе, бухгалтер дорогой.

Веди дела свои исправно,

Начальство радуй и лелей,

Чтобы сказал директор главный:

"Бухгалтер-чудо! Денег ей!"

***

Бухгалтер — непросто красивое слово,

Так называют финансов героев.

Каждый начальник с тревогой идет,

Чтобы принять у бухгалтера новый отчет.

Сегодня не нужно таблицы сдавать,

Начальство пришло вас поздравлять!

Вручим конверты за вашу умелость,

Это премия за отвагу и смелость.

Вы важный отдел в каждой компании,

За вашу работу раздавать нужно звания!

Спасибо за то, что вы есть, дорогие,

За то, что пишите отчеты приятные такие.

***

Дарят деньги людям сладость.

Ох, приятно их считать!

Чтоб процесс работы радость

В душу нес — хочу желать.

И доходов счастья в смете!

И любви такой, чтоб ух!

А начальник пусть заметит,

Что в тебе живет главбух!

***

Цифры, цифры, счеты, счеты,

Калькуляторы, ПК,

Бесконечные отчеты -

Ваша доля нелегка!

Позабудьте про балансы,

Про расход и про доход,

В День бухгалтера финансы

Сами пусть ведут учет.

Дебет с кредитом сойдутся,

Праздник чтоб не омрачать.

Вам осталось улыбнуться

И спокойно отмечать!

***

В один из ноябрьских деньков

Случается праздник отличный,

Когда не хватает нам слов

Бухгалтеру выразить лично

Признательность за доброту,

Умение делать расчеты,

За то, что бывают в году

Авралы, паденья и взлеты...

Желаем не меркнуть душой,

Балансы сводить без усилий,

Зарплаты ужасно большой,

Чтоб как олигархи вы жили!

***

Пошлое поздравление с Днем бухгалтера:

Сколоти, друг, состояние,

В этом ведь твое призвание!

Счет деньгам ведешь отлично,

Что тебе "лимон" наличных!

Положи на все проблемы,

Будь здоров, богат и в теме,

Не баланс – крутая тачка,

Отдых классный – вот задача!

Загребай бабло лопатой,

Чтобы жизнь была пи*датой,

Посылая беды на х*р,

Ведь недаром ты – бухгалтер!

Смс-поздравления с Днем бухгалтера прикольные

3 смс - 184 символа:

В голове одни расчеты,

Много мыслей набралось,

Ежедневные заботы,

Чтоб в балансе все сошлось.

В день бухгалтера желаю,

Чтоб в ажуре шли дела,

И за все твои старанья

Тебя премия нашла.

***

С Днем бухгалтера хотим поздравить

Всех, кто на этой работе "горит".

Им в "запарке" кофе некогда поставить,

Их душа тверда словно гранит.

***

3 смс - 195 символов:

Уважаемые бухгалтера, поздравляем вас с профессиональным праздником! Желаем вам умения, терпения, правильных отчетов, чтобы баланс всегда сходился. Пусть дома все имеется, здоровья и счастья вам!