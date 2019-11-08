  1. Главная
  3. Поздравления

С Днем бухгалтера 2019 – красивые поздравления и прикольные открытки

8 ноября 2019, 14:29

10 ноября – Международный день бухгалтера. Поздравления к этому дню своими словами и в красивых картинках подобрал Главред.

  • Открытки с Днём бухгалтера прикольные Fresh-Cards.ru
  • Открытки с Днём бухгалтера прикольные Fresh-Cards.ru
  • Открытки с Днём бухгалтера прикольные Fresh-Cards.ru
  • Открытки с Днём бухгалтера прикольные Fresh-Cards.ru
  • Открытки с Днём бухгалтера прикольные Fresh-Cards.ru
  • Открытки с Днём бухгалтера прикольные Fresh-Cards.ru
  • Открытки с Днём бухгалтера прикольные Fresh-Cards.ru
  • Открытки с Днём бухгалтера прикольные Fresh-Cards.ru
  • Открытки с Днём бухгалтера прикольные Fresh-Cards.ru

С Днем бухгалтера красивые поздравления в этом году уже звучали: 16 июля отмечался День бухгалтера 2019 в Украине. А вот 10 ноября – праздник всемирный. Это Международный день бухгалтера 2019. То есть еще один повод поздравить подругу с Днем бухгалтера или сестру, или маму.

Открытка с Днем бухгалтера 10 ноября, наверняка, поднимет настроение родным и знакомым, которые работают с цифрами.

Главред подобрал лучшие поздравления с праздником. В нашем материале можно скачать бесплатно открытку с Днем главного бухгалтера, подобрать живую гиф или прикольное поздравление – к примеру, пошлое поздравление с Днем бухгалтера для тех виновников торжества, у кого все в порядке с чувством юмора.

К слову, уже через пару недель кое-кто снова будет поздравлять счетоводов: 21 ноября – День бухгалтера в России.

Читайте также10 ноября – какой сегодня праздник: поздравляем бухгалтеров, приметы в день Бабьей святой

Международный день бухгалтера: поздравления в прозе

У тебя есть все, что нужно отличному бухгалтеру: острый ум — чтобы выполнять сложные подсчеты, точность — чтоб не было ошибок, красота — чтобы украшать наш коллектив! Спасибо, что работаешь с нами! С профессиональным праздником! Всех благ тебе!

***

Красный день для бухгалтерии настал — 10 ноября на календаре! Пусть баланс сам собой сойдется и дебет наконец встретит кредитом! А уважаемый бухгалтер отдохнет и примет наши скрупулезные и четко сверенные с руководством поздравления! Желаем меньше утомляться на работе и больше веселиться за ее пределами! Ура!

***

Официальное поздравление с Днем бухгалтера: проза

Поздравляю с Международным днем бухгалтера и от души желаю считать не только цифры по плану счетов и в проводках, но и счастливые мгновения в жизни, дни радости и удачи, теплые встречи и сбывшиеся заветные мечты. Здоровья Вам, терпения, настойчивости и упорства, а также неутомимых сил, энтузиазма, уверенности и успеха!

***

С Днем бухгалтера! Сегодня я хочу поздравить всех тех людей, которые выбрали для себя эту нелегкую профессию. Благодаря им, мы совсем не заботимся о том, что на свете есть дебеты и кредиты. Эти замечательные люди буквально все делают за нас. Желаю вам, мои дорогие люди, только самого хорошего.

С Днем бухгалтера: красивые поздравления в стихах

Сегодня, в день счетов и чисел,

Мы поздравленья льем рекой

И шлем со счастьем сотни писем

Тебе, бухгалтер дорогой.

Веди дела свои исправно,

Начальство радуй и лелей,

Чтобы сказал директор главный:

"Бухгалтер-чудо! Денег ей!"

***

Бухгалтер — непросто красивое слово,

Так называют финансов героев.

Каждый начальник с тревогой идет,

Чтобы принять у бухгалтера новый отчет.

Сегодня не нужно таблицы сдавать,

Начальство пришло вас поздравлять!

Вручим конверты за вашу умелость,

Это премия за отвагу и смелость.

Вы важный отдел в каждой компании,

За вашу работу раздавать нужно звания!

Спасибо за то, что вы есть, дорогие,

За то, что пишите отчеты приятные такие.

***

Дарят деньги людям сладость.

Ох, приятно их считать!

Чтоб процесс работы радость

В душу нес — хочу желать.

И доходов счастья в смете!

И любви такой, чтоб ух!

А начальник пусть заметит,

Что в тебе живет главбух!

***

Цифры, цифры, счеты, счеты,

Калькуляторы, ПК,

Бесконечные отчеты -

Ваша доля нелегка!

Позабудьте про балансы,

Про расход и про доход,

В День бухгалтера финансы

Сами пусть ведут учет.

Дебет с кредитом сойдутся,

Праздник чтоб не омрачать.

Вам осталось улыбнуться

И спокойно отмечать!

***

В один из ноябрьских деньков

Случается праздник отличный,

Когда не хватает нам слов

Бухгалтеру выразить лично

Признательность за доброту,

Умение делать расчеты,

За то, что бывают в году

Авралы, паденья и взлеты...

Желаем не меркнуть душой,

Балансы сводить без усилий,

Зарплаты ужасно большой,

Чтоб как олигархи вы жили!

***

Пошлое поздравление с Днем бухгалтера:

Сколоти, друг, состояние,

В этом ведь твое призвание!

Счет деньгам ведешь отлично,

Что тебе "лимон" наличных!

Положи на все проблемы,

Будь здоров, богат и в теме,

Не баланс – крутая тачка,

Отдых классный – вот задача!

Загребай бабло лопатой,

Чтобы жизнь была пи*датой,

Посылая беды на х*р,

Ведь недаром ты – бухгалтер!

Смс-поздравления с Днем бухгалтера прикольные

3 смс - 184 символа:

В голове одни расчеты,

Много мыслей набралось,

Ежедневные заботы,

Чтоб в балансе все сошлось.

В день бухгалтера желаю,

Чтоб в ажуре шли дела,

И за все твои старанья

Тебя премия нашла.

***

С Днем бухгалтера хотим поздравить

Всех, кто на этой работе "горит".

Им в "запарке" кофе некогда поставить,

Их душа тверда словно гранит.

***

3 смс - 195 символов:

Уважаемые бухгалтера, поздравляем вас с профессиональным праздником! Желаем вам умения, терпения, правильных отчетов, чтобы баланс всегда сходился. Пусть дома все имеется, здоровья и счастья вам!

праздник поздравления открытки день бухгалтера
Сейчас вы просматриваете новость «С Днем бухгалтера 2019 – красивые поздравления и прикольные открытки». Другие поздравления с Днем рождения, с Новым годом, с Пасхой, и остальными религиозными и профессиональными праздниками доступны в разделе Поздравления. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

15:05
"Марс мысленно завоевывает": известный российский юморист жестко пропесочил Путина
14:29
С Днем бухгалтера 2019 – красивые поздравления и прикольные открытки Фото
14:16
"Мозг" Европы": посол ЕС предрек Украине светлое будущее
14:13
В США решили ликвидировать пост спецпредставителя Госдепа по Украине
14:12
"Может сразу получить": Тарасов избивал Бузову и не боялся полицию Видео
13:53
"Надеюсь вернуться": еще один чиновник Порошенко "сбежал" в отставку
13:42
Наглая кража и удача в делах: кому гороскоп на завтра сулит яркие эмоции
13:40
Крымнашистка Королева рассказала об отношениях с Зеленским Видео
13:32
Шесть пьяниц с битой: в РФ отметелили путинского приспешника
13:19
На шахте в "ДНР" произошла авария, есть погибшие
12:59
Лето возвращается: синоптик рассказала, какой будет погода в Украине на выходных Видео
12:53
За Дубневича внесли залог, адвокат назвал сумму
12:47
"Как предупреждал Путин": в России сделали дерзкое заявление о ракетах
12:42
"Сиси висят, уши спаниеля": Волочкова разделась и вызвала отвращение в сети
12:25
Александрийский Патриархат фактически признал автокефалию ПЦУ
12:23
Новогодняя ночь в ESHAK: дискотека 80-х новости компании
12:15
В ОБСЕ назвали новую дату разведения сил в Петровском
12:09
"Рукописи не горят": в Нафтогазе ответили на требования Газпрома
11:59
Тука назвал архиважную проблему Донбасса
11:55
"Малахольный порохобот": Дубинский назвал Бородянского кандидатом "на вылет"
11:40
Дубилет испугался "двух зон напряжения" и попросил охрану
11:39
Самы богатый человек Китая озвучил рецепт успеха для Украины
11:36
"Дебильный канал": на Прямом объяснились по поводу маски-шоу в прямом эфире Видео
11:29
Зеленский дал рецепт превращения Украины в бриллиант Видео
11:26
To Be Mine: Maruv презентовала клип, который снимала на Троещине
11:10
Гривна по 24 отменяется: стало известно, каким будет курс валют до конца года
11:09
Самый большой в истории: в Польше придумали наказание за Северный поток-2
11:02
Раскрыта правда о разводе Лолиты с меркантильным мужем
11:00
"Коррумпированные украинцы": в Госдепе рассказали об атаке Луценко и порохоботов
10:59
Уникальный фарт и сокрушительный удар: кому гороскоп на 8 ноября прочит необычные события
10:46
Стало известно, куда делся экс-главарь "ДНР" Безлер
10:23
Сергей Притула высказался о фашистах в Киеве и украинофобе Молочном
10:14
"Угрожает Европе": глава МИД Украины предостерег Германию
10:10
В Киеве загорелся троллейбус с пассажирами: опубликовано фото
10:00
Главари "ЛДНР" пошли на шантаж: угрожают ввести "внутренние войска" в Золотое и Петровское
09:54
Пустопорожняя болтовня, или Зачем у Зе заговорили о нехватке денег на реформы мнение
09:35
Отвод войск в Петровском: в штабе ООС и в "ДНР" назвали разные даты
09:34
Второе ЧП за утро: в России экстренно сел самолет с пассажирами
09:31
У Анастасии Заворотнюк раскрылись долги по налогам
09:14
"Репрессии Сталина - прекрасны": российский писатель сделал неадекватное заявление
08:59
"Почему все через ж*пу?": киевлян возмутил крупный сбой в работе метро
08:47
В России загорелся самолет с пассажирами на борту Видео
08:25
В работе мобильного приложения Приват24 произошел масштабный сбой
08:22
Украина катится по пути Греции мнение
08:14
Украинцы получат безвиз с еще одной страной
07:47
Как разрешить конфликт на Донбассе: у Вакарчука назвали еще один способ Видео
07:25
Почему в Украине все плохо с производством оружия мнение
07:20
Встреча в нормандском формате: глава МИД Германии назвал примерную дату саммита
06:59
В Бундестаге не смогли проголосовать за защиту Северного потока-2
06:51
Германия пошла в атаку на Украину мнение
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять